Александр Карелин: изобретатель на СХК
На строящийся в далекой Сибири крупный химкомбинат начинающий специалист попал, имея за плечами пять лет института. Предприятию он отдал почти 40 лет трудовой жизни, сделав успешную карьеру и заслужив звание изобретателя-новатора.
В нашем проекте рассказываем историю Александра Ивановича Карелина. За время работы на Сибирском химическом комбинате он прошел путь от мастера производства до заместителя главного инженера, был одним из тех, кто принимал участие в запуске сублиматного завода СХК и внес серьезный вклад в модернизацию производства.
Главная стройка
Начало 1950-х. Под Томском идет большая стройка. Со всей страны сюда съезжаются специалисты, которым предстоит запустить один из крупнейших ядерных центров СССР. Среди них и выпускники ремесленных училищ и школ ФЗО, и вчерашние участники Великой Отечественной, и вчерашние студенты институтов. В их числе — молодой инженер-электромеханик Александр Карелин, только что окончивший уральский политех. Про таких говорят: «Появился в нужное время в нужном месте».
«Проект сублиматного завода СХК был разработан Московским государственным союзным проектным институтом химической технологии ГСПИ-12. В составе завода были запроектированы производства по получению тетрафторида урана, гексафторида урана, включающего производство газообразного фтора и сублимата гексафторида урана, безводного фтористого водорода и плавиковой кислоты. Исходным сырьем в первые годы до пуска радиохимического завода был „диацетат урана“, условно называемый в те годы „олово“ или „продукт-15“, который поступал с других заводов, входящих в Первое главное управление при Совете министров СССР (главный госорган, занимающийся обеспечением советского атомного проекта)».
Из книги «Ради мира на земле: ист. очерки о Сибирском хим. комбинате: 50-летию СХК — посвящается»
Строительство сублиматного завода, как и всех подразделений комбината, идет ускоренными темпами. Пока проектно-сметная документация находится в процессе разработки, под цеха будущего завода интенсивно готовят площадки, принимают и настраивают оборудование. Будущие сотрудники активно участвуют в строительно-монтажных работах, одновременно постигая тонкости атомного производства во время стажировок на другие заводы страны.
В 1954 году сублиматный завод вводят в эксплуатацию. В должности технолога цеха №51 перспективный молодой специалист Александр Карелин принимает непосредственное участие в пуске нового производства. Впоследствии именно он будет одной из ключевых фигур в деле реконструкции завода.
Очевидцы событий тех лет вспоминают: начальные годы большой стройки и запуска первых производственных мощностей были непростыми. Огромных усилий стоили монтаж и пуск первого оборудования. Многое приходилось делать вручную. Условия работы в цехах — сложные, экологическая обстановка, сложившаяся в зоне работы сублиматного завода, — далека от идеальной. Но группе сотрудников СХК, в число которых вошел Александр Карелин, в сотрудничестве с ВНИИМ (Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева — прим. ред.) удается найти решение проблемы.
Карелин руководит и опытно-промышленными испытаниями плазменного реактора, которые стартуют в 1959–1960 годах. А в 1962-м он без отрыва от производства защищает кандидатскую диссертацию на тему «Модернизация технологических процессов гексафторидного производства». К этому моменту Карелин — ему всего 34 — уже два года как занимает должность директора сублиматного завода.
Зам главного
В 1965 году Александр, как выдающийся специалист, был назначен заместителем главного инженера по науке и производству СХК. Сфера его научных интересов оказалась необычайно широка: он занимался изучением физико-химических основ ядерного топливного цикла, разработкой и внедрением в производство новых радиохимических процессов и оборудования. Увлечен был Карелин и темой создания новых безотходных и малоотходных технологий, поиску способов снижения вредных выбросов в атмосферу и водоемы, методов обращения с радиоактивными отходами.
В 1970 году Александр Карелин защитил докторскую диссертацию «Исследование и разработка технологии получения гексафторида урана из вторичного сырья». Вместе с коллегами, Геннадием Хандориным и Александром Леонтичуком, он стал автором изобретения, на базе которого в 1968–1971 годах на сублиматном заводе ввели в эксплуатацию более экономичную схему производства гексафторида урана. Благодаря ей на СХК стали получать сырье более высокого качества, на уровне мировых стандартов.
В 1972 году — новое назначение. Карелин утвержден в должности заместителя главного инженера СХК по химическому производству. Теперь его новаторство распространялось и на другие заводы комбината. Были внедрены уникальные технологии на радиохимическом и химико-металлургическом заводах СХК.
Будучи заместителем главного инженера СХК по химическому производству, он провел прямо-таки титаническую работу, выявляя каналы потерь делящихся материалов. Внедрение его рекомендаций сразу резко повысило коэффициент извлечения металлов. Александр Иванович — один из самых глубоких специалистов, с которыми мне довелось работать. Прекрасный производственник, подлинный ученый.
Человек с большим КПД
Его знали и уважали во многих НИИ страны и мира, к нему постоянно обращались за советом и помощью. Занимался он и подготовкой будущих инженеров — не только в Томске и Северске, но и в Ленинграде, где был членом ученого совета «Радиевого института» имени В.Г. Хлопина. Именно сюда, в Санкт-Петербург и перебрался Карелин в начале 1990-х, заняв должность генерального директора учреждения.
В институте и в его подразделении, НТЦ «Новые технологии», Карелин проработал еще несколько лет. В последние несколько лет своей профессиональной жизни он занялся проектом производства кремния для солнечной энергетики. Преуспел и здесь: разработанная им технология получения поликристаллического кремния для солнечных батарей даже была названа в честь своего изобретателя — «Карелин-процесс».
Александр Иванович прожил долго — чуть-чуть не хватило до века, его не стало в 2024-м году. Он похоронен в любимом Северске, месте, где состоялись его жизнь и карьера.
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