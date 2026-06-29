Александр Карелин: изобретатель на СХК

29 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Семен Перепелов (дизайн проекта)

Спецпроект Люди из А-Томска

На строящийся в далекой Сибири крупный химкомбинат начинающий специалист попал, имея за плечами пять лет института. Предприятию он отдал почти 40 лет трудовой жизни, сделав успешную карьеру и заслужив звание изобретателя-новатора.

В нашем проекте рассказываем историю Александра Ивановича Карелина. За время работы на Сибирском химическом комбинате он прошел путь от мастера производства до заместителя главного инженера, был одним из тех, кто принимал участие в запуске сублиматного завода СХК и внес серьезный вклад в модернизацию производства.

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Строительство корпусов комбината в Северске, начало 1950-х Фото: из архива СХК

Начало 1950-х. Под Томском идет большая стройка. Со всей страны сюда съезжаются специалисты, которым предстоит запустить один из крупнейших ядерных центров СССР. Среди них и выпускники ремесленных училищ и школ ФЗО, и вчерашние участники Великой Отечественной, и вчерашние студенты институтов. В их числе — молодой инженер-электромеханик Александр Карелин, только что окончивший уральский политех. Про таких говорят: «Появился в нужное время в нужном месте».

Саша Карелин (на фото) рождён в 1928 году в рабочей семье в свердловском селе Мостовое. Он оканчивает школу вскоре после войны, в 1946 году, успешно сдает экзамены в УПИ — Уральский политехнический институт имени С.М. Кирова. Едва успев защитить диплом, по комсомольской путевке сразу стартует в Томск-7. Здесь как раз идет строительство объекта «С» — в будущем это производство под литерой станет сублиматным заводом СХК. На нем планируется наладить производство сырья для завода разделения изотопов и других химвеществ для технологических цехов комбината. Фото: из архива СХК

«Проект сублиматного завода СХК был разработан Московским государственным союзным проектным институтом химической технологии ГСПИ-12. В составе завода были запроектированы производства по получению тетрафторида урана, гексафторида урана, включающего производство газообразного фтора и сублимата гексафторида урана, безводного фтористого водорода и плавиковой кислоты. Исходным сырьем в первые годы до пуска радиохимического завода был „диацетат урана“, условно называемый в те годы „олово“ или „продукт-15“, который поступал с других заводов, входящих в Первое главное управление при Совете министров СССР (главный госорган, занимающийся обеспечением советского атомного проекта)». Из книги «Ради мира на земле: ист. очерки о Сибирском хим. комбинате: 50-летию СХК — посвящается»

Строительство сублиматного завода, как и всех подразделений комбината, идет ускоренными темпами. Пока проектно-сметная документация находится в процессе разработки, под цеха будущего завода интенсивно готовят площадки, принимают и настраивают оборудование. Будущие сотрудники активно участвуют в строительно-монтажных работах, одновременно постигая тонкости атомного производства во время стажировок на другие заводы страны.

В 1954 году сублиматный завод вводят в эксплуатацию. В должности технолога цеха №51 перспективный молодой специалист Александр Карелин принимает непосредственное участие в пуске нового производства. Впоследствии именно он будет одной из ключевых фигур в деле реконструкции завода.

Строительство завода началось в 1951 году. 21 мая 1954 года был запущен технологический цех №51. Название завода происходит от термина «сублимация» — свойства вещества (например, гексафторида) переходить из твёрдого состояния в газообразное, минуя жидкое, и наоборот. Изначально завод именовался объектом «С», затем — объектом №10. С 1992 года он стал открыто называться сублиматным (СЗ). Фото: из книги «Сублиматный завод: полвека в строю»

Очевидцы событий тех лет вспоминают: начальные годы большой стройки и запуска первых производственных мощностей были непростыми. Огромных усилий стоили монтаж и пуск первого оборудования. Многое приходилось делать вручную. Условия работы в цехах — сложные, экологическая обстановка, сложившаяся в зоне работы сублиматного завода, — далека от идеальной. Но группе сотрудников СХК, в число которых вошел Александр Карелин, в сотрудничестве с ВНИИМ (Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева — прим. ред.) удается найти решение проблемы.

После переработки проектно-сметной документации на производстве внедряют новую технологическую схему, которая помогает не только значительно улучшить санитарные условия на рабочих местах, но и снизить вредное воздействие на окружающую среду. В 1957 году по новой технологии 51-й цех сублиматного завода выдает первый гексафторид урана. Фото: из книги «Сублиматный завод: полвека в строю»

Карелин руководит и опытно-промышленными испытаниями плазменного реактора, которые стартуют в 1959–1960 годах. А в 1962-м он без отрыва от производства защищает кандидатскую диссертацию на тему «Модернизация технологических процессов гексафторидного производства». К этому моменту Карелин — ему всего 34 — уже два года как занимает должность директора сублиматного завода.

Зам главного

Четыре директора сублиматного завода (слева-направо): Г.П. Хандорин, В.С. Чижиков, Б.В. Громов и А.И. Карелин. 1970-е гг. Фото: из книги «Воспоминания и размышления» Г.П. Хандорина

В 1965 году Александр, как выдающийся специалист, был назначен заместителем главного инженера по науке и производству СХК. Сфера его научных интересов оказалась необычайно широка: он занимался изучением физико-химических основ ядерного топливного цикла, разработкой и внедрением в производство новых радиохимических процессов и оборудования. Увлечен был Карелин и темой создания новых безотходных и малоотходных технологий, поиску способов снижения вредных выбросов в атмосферу и водоемы, методов обращения с радиоактивными отходами.

Как вспоминают коллеги, Карелин был настоящим новатором: стоял во главе многих научных направлений СХК, нацеленных на усовершенствование применяемых технологий. Редко какие из его идей оставались лишь идеями — он упорно убеждал коллег в необходимости их реализации, и в большинстве случаев встречал понимание. Все процессы и оборудование, внедренные под руководством и при участии Карелина, позволили резко повысить производительность труда на заводах комбината. Поэтому сегодня многие из разработок Карелина специалисты атомной отрасли признают революционными. Фото: из архива СХК

В 1970 году Александр Карелин защитил докторскую диссертацию «Исследование и разработка технологии получения гексафторида урана из вторичного сырья». Вместе с коллегами, Геннадием Хандориным и Александром Леонтичуком, он стал автором изобретения, на базе которого в 1968–1971 годах на сублиматном заводе ввели в эксплуатацию более экономичную схему производства гексафторида урана. Благодаря ей на СХК стали получать сырье более высокого качества, на уровне мировых стандартов.

В 1972 году — новое назначение. Карелин утвержден в должности заместителя главного инженера СХК по химическому производству. Теперь его новаторство распространялось и на другие заводы комбината. Были внедрены уникальные технологии на радиохимическом и химико-металлургическом заводах СХК.

Реконструкция производства продолжалась, и Александр Иванович по-прежнему оставался одним из главных ее «двигателей». Так, в 1971 году в 51-м цехе сублиматного завода была внедрена автоматизированная система управления (АСУ), а с 1978 года технологическим процессом здесь стала управлять ЭВМ. Эта работа принесла Александру Ивановичу Карелину, Владимиру Степановичу Чижикову (директор сублиматного завода в 1972–1983 гг. — прим.ред), Леониду Ивановичу Попову (главный инженер завода — прим.ред.) Госпремию. Фото: из архива СХК

Виктор Лойша из книги «Мы потерпели победу» Будучи заместителем главного инженера СХК по химическому производству, он провел прямо-таки титаническую работу, выявляя каналы потерь делящихся материалов. Внедрение его рекомендаций сразу резко повысило коэффициент извлечения металлов. Александр Иванович — один из самых глубоких специалистов, с которыми мне довелось работать. Прекрасный производственник, подлинный ученый.

Человек с большим КПД

В марте 1988 года Александр Карелин отметил 60-летний юбилей. К этому моменту он являлся автором уже 160 научных работ, имел 72 авторских свидетельства на изобретения. А за разработку и внедрение отдельных научных проектов ему дважды (в 1980-м и 1986-м годах) присуждали Госпремии СССР. Неоднократно был награжден — орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда» и другими. Фото: из архива СХК

Его знали и уважали во многих НИИ страны и мира, к нему постоянно обращались за советом и помощью. Занимался он и подготовкой будущих инженеров — не только в Томске и Северске, но и в Ленинграде, где был членом ученого совета «Радиевого института» имени В.Г. Хлопина. Именно сюда, в Санкт-Петербург и перебрался Карелин в начале 1990-х, заняв должность генерального директора учреждения.

Цитата из характеристики — «Тов. Карелин А.И. в работе может сплотить и повести за собой трудовой коллектив». Фото: из архива СХК

В институте и в его подразделении, НТЦ «Новые технологии», Карелин проработал еще несколько лет. В последние несколько лет своей профессиональной жизни он занялся проектом производства кремния для солнечной энергетики. Преуспел и здесь: разработанная им технология получения поликристаллического кремния для солнечных батарей даже была названа в честь своего изобретателя — «Карелин-процесс».

Александр Иванович прожил долго — чуть-чуть не хватило до века, его не стало в 2024-м году. Он похоронен в любимом Северске, месте, где состоялись его жизнь и карьера.

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