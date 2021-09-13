Крупнейший детский культурно-образовательный еврейский центр открылся в Томске

13 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

Вчера, 12 сентября, возле хоральной синагоги состоялось открытие крупнейшего детского культурно-образовательного еврейского центра. Здание построено рядом хоральной синагогой на ул. Розы Люксембург, 38/1 на средства еврейской общины и пожертвования спонсоров.

В церемонии открытия приняли участие главный раввин России Берл Лазар и главный раввин Томской области Леви Каменецкий, заместитель губернатора Сергей Ильиных, исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер, председатель попечительского совета томской еврейской общины Юрий Зельвенский, а также другие представители общины и спонсоры, участвующие в реализации строительства центра.

«Наша задача — чтобы воспитание детей было на высоком уровне. Центр это прекрасный инструмент. Атмосфера морали и ценностей, которые вкладывает наша община, это было и будет самым главным, что есть. Я помню, как мечтали построить такой центр. Еврей, который, наверное, даже не знает, где Томск находится, услышал, что есть такое желание. И пожертвовал первую сумму на строительство», — прокомментировал главный раввин России Берл Лазар.

Площадь центра составляет 2400 квадратных метров. Он рассчитан на 250 детей, с которыми будут работать 20 специалистов. Внутри есть секции для детского сада, начальной школы, спортивно-игровой зал, концертная площадка и библиотека. Кроме того в центре разместили разные творческие мастерские, в которых дети, например, смогут заниматься робототехникой, информатикой, играть в шахматы.

Открытие детского еврейского центра произошло в день 120-летия хоральной синагоги. Перед тем, как войти в здание центра, раввин Берл Лазар установил к косяку двери мезузу — свиток пергамента, содержащий часть текста молитвы. Мезузу устанавливают в еврейском доме в знак провозглашения Бога и существования завета между ним и еврейским народом.

«Когда построили хоральную синагогу, сюда пришла группа еврейских солдат и открыла вторую синагогу. Мы много лет хотели получить ее. Но не получилось. В день, когда начали строительство центра, нам передали солдатскую синагогу. Теперь у нас есть ещё и детский центр. Спасибо нашим друзьям, которые вложили душу в то, чтобы он появился», — отметил Леви Каменецкий.

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