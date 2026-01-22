Новапорт ведет переговоры о возобновлении международных полетов из Томска

22 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Холдинг «Новапорт» ведет переговоры с рядом авиакомпаний о возобновлении международных полетов из Томска, сообщил коммерческий директор сибирского кластера холдинга Станислав Таравков журналистам в четверг.

«Что касается развития международных направлений, то, к сожалению, авиакомпания AZUR (AZUR Air — прим. ред.) из-за нехватки воздушных судов вынужденно — временно, как они нам сказали — ушла с рынка Томска. Мы договорились с ними в феврале сверить планы. Если у них все будет нормально с авиационной техникой, то они с удовольствием вернутся на рынок Томска», — сказал он.

Таравков также отметил, что холдинг ведет переговоры с двумя международными перевозчиками, проявляющими интерес к томскому рынку, о полетах во Вьетнам и в Ташкент (Узбекистан). К настоящему моменту переговоры не завершены.

С 1 ноября 2025 года аэропорт Томска не обслуживает международные рейсы, последний полет в октябре совершила авиакомпания AZUR Air во Вьетнам. Позднее она отказалась от программы из-за недостаточного количества самолетов.

«К сожалению, реалии рынка таковы, что происходит консолидация международных направлений в крупных аэропортах. Это связано с тем, что авиакомпании и перевозчики должны загрузить большое воздушное судно, способное долететь до соответствующих мест туристических направлений. И эта загрузка не всегда обеспечивается из региональных аэропортов», — заявил журналистам заместитель генерального директора сибирского кластера холдинга Константин Фуряев.

Как сообщалось, томский аэропорт «Богашево» по итогам 2025 года обслужил 627,5 тыс. пассажиров, что на 3,9% меньше, чем в 2024 году. К 2030 году аэропорт планирует нарастить пассажиропоток до 1 млн человек ежегодно.

Аэропортом управляет ООО «Аэропорт «Томск», совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с восемью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 13 внутрироссийским направлениям.

