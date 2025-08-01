Башня Лунева. Как продолжается ремонт в старинном памятнике на Южке?

1 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Башня Лунева — одно из самых ярких исторических зданий площади Южной, о котором знают далеко за пределами Томска. В 2012 году за еe восстановление взялся томич Александр Лунев.

О том, что сегодня происходит с памятником и какие сложности возникают при его продолжающейся реставрации, Александр рассказал своим гостям на обзорной экскурсии в минувшую пятницу.

Башня Лунева находится на ул. 19 Гвардейской дивизии, 36а. Зданию около 120 лет. За это время строение не наклонилось, несмотря на неустойчивые грунты в этом районе. Высота объекта составляет порядка 25 метров. Внутри имеется шесть этажей, чердак и смотровая площадка. Фото: Савелий Петрушев

— С первого дня, как я сюда попал, я хотел здесь жить, — говорит Александр Лунев, показывая гостям старинной водонапорной башни свои владения.

Тогда, 13 лет назад, казалось практически невозможным переоборудовать заброшенную техническую постройку, которой было больше ста лет, в жилое помещение. Но работы начались. Сегодня в распоряжении у Александра историческое здание в шесть этажей, из которых три верхних уже обустроены.

Александр Лунев Фото: Савелий Петрушев

На самом верху башни находится спальня с видом на Томь, ниже — уютная кухня с большим столом, на четвертом этаже — ванная комната. Ей-то как раз и занимался хозяин, когда мы были у него в гостях — последний раз в 2022 году. Как он отмечает, с тех пор темпы работ замедлились. Сейчас ведется внутренний ремонт первых трех этажей: расшивка и восстановление исторической кирпичной кладки, также в планах сделать перила для винтовой лестницы.

— На третьем, втором и первом этажах никаких отдельных комнат не будет, это будут просто открытые пространства, — объясняет Александр. — На третьем останется хозяйственный блок. У меня там стоит бойлер на 200 литров, будет отопление. Когда-нибудь я сделаю водоочистку и поставлю трехфазные стабилизаторы электричества, чтобы всё работало бесперебойно, потому что иногда свет выключается. На втором этаже будет мастерская, ну и шкаф сотовой связи останется там стоять. На первом этаже — прихожая. И у меня есть абсолютно сумасшедшая идея: когда-нибудь, уже в совсем другой, видимо, России, на первом этаже открыть крохотную кофейню, потому что летом (да и зимой) постоянно мимо идут люди, подходят ко мне и говорят: «Здесь когда-то чебуреки продавали. А вы не будете?» — я на это отвечаю: «Нет, я не умею чебуреки делать».

Подъем на четвертый этаж Фото: Савелий Петрушев

По подсчетам Александра в настоящее время на реставрацию башни потрачено около 14 миллионов рублей. Как отмечает томич, были моменты, когда денег на ремонт не было и приходилось работать в одиночку:

— В истории с башней я разорился в 2014–2015 годах. В течение примерно целой зимы я просто вручную шлифовал кирпич на первом этаже, потому что денег не было ни на что: ни на инструмент, ни на работника, ни на материалы. Всё, что у меня осталось — это вручную шлифовать кирпич. Было очень увлекательно. Мне звонили коллекторы, и я шлифовал кирпич, — говорит он.

Экскурсанты на четвертом и пятом этажах Фото: Савелий Петрушев

Тем не менее, работы на объекте не прерывались с даты его покупки. К 2018 году был завершен ремонт фасадов, к 2020 году обустроен шестой этаж, куда Александр сразу же переехал. В октябре 2021 года в башне, между четвертым и пятым этажами, случился пожар. Несмотря на то, что фасады практически не пострадали от огня, внутри сгорели перекрытия, сильно обгорела стена на пятом и шестом этажах, частично была выведена из строя система отопления. По словам владельца, на сегодняшний день его задолженность по ремонту здания составляет порядка восьми миллионов рублей. Это не долг перед банками, столько Александр занял у людей, решивших помочь проекту.

— Изначально здесь всё было ужасно, всё гнилое, провалившееся, на первом этаже, например, был деревянный пол, на который долгое время лилась горячая вода. Я на всё это смотрел и думал: в принципе, года два здесь поработать, миллион рублей потратить — и можно жить. К счастью, я ничего тогда не понимал в строительстве, — рассказывает Александр.

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Шестой этаж Фото: Савелий Петрушев

Сейчас в башне тепло, светло и чисто, есть вода и автономное отопление. С работами Александру помогает мастер Павел. На втором этаже можно увидеть изделия его рук, не относящиеся к реконструкции башни — домики для кошек и когтеточки. Их Павел изготавливает по заказу томского дизайнера интерьеров Татьяны Зеркаловой.

При желании Павел может поставить автограф «башни» на когтеточках и домиках. Фото: Томский Обзор

Сам Александр больше не живет в башне постоянно, он приезжает сюда только в отпуск зимой и летом. Сдавать или переоборудовать этажи в гостиницу ему не хочется — боится, что кто-то неосторожно покурит и случится пожар. Как подчеркивает томич, до сих пор эту ценную историческую постройку не удалось застраховать от несчастных случаев:

— Буквально в прошлом году я пытался оформить страховку на здание от пожара, потопа — от всего. Мне прямо из Москвы пришел такой ответ, неожиданно большой и развёрнутый, про то, что это невероятное здание, очень красивое, владелец, конечно, большой романтик, но страховать это мы, конечно, не будем, — рассказывает томич.

Фирменный магнитик башни, который можно взять себе на память после экскурсии. Фото: Савелий Петрушев

Особая ценность башни — в артефактах, которые удается найти во время ремонта. Они дают больше представления о том, как выглядело строение раньше и в чем были его особенности. Например, как рассказывает Александр, вероятнее всего, на четвертом этаже раньше стояла огромная печь, выше — бак с длинной дымовой трубой, которая выходила через квадратное отверстие на шестом этаже. Этот люк до сих пор сохранился. Когда-то у хозяина башни была идея использовать его, чтобы после нажатия кнопки люк сам открывался и оттуда спускалась лесенка. Реализовать план пока не дошли руки, но забраться на самый верх башни все равно можно по небольшой деревянной лестнице.

Вид из башни. Внизу можно увидеть несколько деревянных домов. Некоторые из них, по словам Александра, сохранились со времен, когда на этой территории были дачи железнодорожников. Об одном из них — соседним с башней зданием томской метеостанции мы недавно рассказывали Фото: Савелий Петрушев

Необычный люк под крышей — это не единственная особенность башни. Александр рассказывает, что интерес вызывает и кладка кирпичей. На втором и первом этажах внутри он заметил небольшие квадратные проемы в стене. Но если посмотреть с улицы, там использованы кирпичи другого цвета:

— По всем видимости, когда-то в стенах остались отверстия, и, очевидно, гораздо позже их кто-то заложил другим кирпичом, а поверх нарисовал кирпич. Зачем это было сделано — абсолютно непонятно. Но надо будет тоже переделывать, — отмечает хозяин.

Винный погреб. Температура там значительно ниже, чем на улице даже в жаркую погоду. Фото: Савелий Петрушев

На сегодняшний день работы по реставрации башни еще не завершены. По словам Александра, на это уйдут годы. Но бросать проект он не намерен, по мере сил ремонт будет продолжаться. Работы будут идти поэтажно, чтобы сначала третий этаж стал выглядеть, как четвертый, потом второй, потом первый, потом дело дойдет до винного погреба.

— Потом внешние фасады башни, потом улица 19-й Гвардейской дивизии. Когда мне будет 90 лет, я планирую в благоустройстве дойти до Томи, — шутит Александр и не теряет веры в свои силы.

Посмотреть, как выглядело здание до ремонта, можно в районе Томска-2. По словам Александра, там находится «младшая сестра» его башни, которую, как ему известно, не реставрировали: «Она ниже и меньше, но это тот же проект. Там такое же количество окон, форма крыши, выступающая деревянная часть сверху», — отмечает Александр. Фото: Савелий Петрушев

Текст: Алена Попова

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