Лесопитомник, дача, метеостанция. Что происходило с деревянным домом на Южке на протяжении века?

30 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Почти век томская метеостанция занимает едва заметный деревянный дом на самой окраине Томска. Вероятно, построен он еще раньше — за несколько десятилетий до того, как в него заселились метеорологи.

По легенде в начале ХХ века там располагалась дача начальника Сибирской железной дороги. Лишь в 1930-е годы здание передали в ведение гидрометцентра и разместили там главный пункт наблюдения за погодой во всем Томском районе.

Но жил ли там на самом деле кто-то из начальников и что располагалось на этой территории до революции, рассказываем в нашем материале.

Здание томской метеорологической станции на площади Южная. Фото: Серафима Кузина

Многие томичи знают историю старой водонапорной башни в районе площади Южной, которую восстановил Александр Лунев. Но за ней, по адресу ул. 19-й Гвардейской дивизии, 38, находится не менее интересный объект, который незаслуженно остался без внимания — это небольшой деревянный дом, где сегодня располагается томская метеорологическая станция.

Оба строения до революции находились в ведомстве железнодорожников: башня снабжала водой паровозы, а соседний дом был частью дачного ж/д поселка. До сих пор среди сотрудников метеостанции ходят легенды о бывшем хозяине этого здания:

— Дом имеет историческую ценность, он сделан из лиственницы больше века назад. Знаете кому этот дом принадлежал раньше? В 1905 году это была дача начальника железной дороги. Сегодня у нас ни таблички, ни статуса памятника — просто ничего, — говорит одна из сотрудниц станций Татьяна Мороз.

Главный вход в здание со стороны ул. 19-й Гвардейской дивизии сейчас не используется. Фото: Серафима Кузина

Кто же был этим загадочным «начальником железной дороги», про которого говорят сотрудники метеостанции? Сразу же вспоминается имя самого известного героя томской железнодорожной истории — Степана Михайловича Богашева. Он возглавлял Сибирскую железную дорогу с 1913 года, а после ее разделения на Омскую и Томскую в 1915 — был начальником Томской ветки до 1916.

Помочь нам разобраться в истории дома согласился сотрудник частного музея «Профессорская квартира», историк архитектуры Иван Атапин. По его мнению, легенда «о даче» лишь отчасти правдивая:

— Богашев по роду службы мог позволить себе куда более просторные апартаменты в 10-12 комнат, нежели простой одноэтажный домик на окраине. Но железнодорожники в начале ХХ века там действительно отдыхали, — говорит Иван. — Это был дачный поселок из нескольких домов. Предназначались они для самого низшего состава — кондукторов и клерков. Богашев же был директором, он не мог отдыхать с ними. Скорее всего, он жил в другом санатории для железнодорожников — на станции Тутальская. Там было получше: столовая, всякие увеселения, кумысные процедуры — это было очень популярное место.

Легенда «о даче», рассказанная сотрудниками, лишь отчасти правдивая. До революции этот дом действительно был чьей-то дачей, но явно не начальника Сибирской железной дороги. Для него он слишком маленький — одноэтажный, имеет всего две комнаты. Фото: Серафима Кузина

Из отчета о деятельности железнодорожных дач, написанного в 1912 году К.Н. Васьковым, мы узнаем имя еще одного начальника Сибирской железной дороги, возглавлявший ее с 1896 по 1905 гг. — Владислав Михайлович Павловский. Его ли имели в виду сотрудники метеостанции — нам не удалось подтвердить, зато точно известно, что благодаря его усилиям в окрестностях Томска для железнодорожников открылся курорт на озере Карачи, санаторий при ст. Тутальская и санаторий для рядовых служащих при ст. Томск-I, более известный как дачи или дачный поселок железнодорожников. Предполагаем, что с годами факты о «начальнике ж/д» обросли слухами, и из инициатора строительства дач, он стал одним из владельцев.

Описание дачного поселка железнодорожников из книги «Город Томск», 1912 г. Фото: НБ ТГУ

В чем точно нет сомнения, так это в местоположении дачного поселка железнодорожников. На то, что он располагался на территории современной улицы 19-й Гвардейской дивизии, указывает описание местности, которое дает К. Н. Васьков в своем отчете:

«Санаторий (дачи) возлъ водокачки ст. Томскъ 1 расположены въ 3-хъ верстахь отъ г. Томска и въ 2-хъ отъ указанной станщи въ чрезвычайно живописной, здоровой местности, на высокомъ, гористомъ берегу р. Томи».

Дом спрятан от любопытных взглядов прохожих густой листвой и высоким забором, поэтому, гуляя по Южке, его сложно сразу заменить. Фото: Серафима Кузина

Также из отчета Васькова узнаем, что санаторий при станции «Томск-I» появился в 1903 году после того, как Томская городская дума отвела в безвозмездное пользование на обустройство дач четыре десятины земли. Тогда же начали возводить «хозяйственным способом из леса от разобранных деревянных мостов и старых шпал три дачных дома с кухнями в 50,5 кв. сажень каждый».

Правда, в плане Томска и его окрестностей 1903 года на месте дач еще ничего не построено и растет густой лес. На карте даже есть пометка о том, что, начиная с 1904 года, в «ближайшее десятилетие» будет осуществляться рубка на нескольких пригородных участках, в том числе «необходимо пройти выборочно кв. №28 около жел. дор. дачъ» — в том месте, где как раз потом и будут строиться дома.

План земель Томского городского общества с пометкой о вырубке леса на нескольких участках, в том числе «около жел. дор. дачъ». 1903 г. Фото: etomesto.ru

Постепенно дачный поселок железнодорожников разрастался, и к 1913 году здесь числилось уже 25 квартир: четыре трехкомнатных, шесть двухкомнатных и 14 однокомнатных. При дачах имелось три кухни, два погреба-ледника, барак для сторожей и сараи. На более поздних картах дачные домики стелились уже вдоль практически всей томской ветки на подъезде к городу.

Столетний дом

Фото: Серафима Кузина

Некоторые из бывших дач железнодорожников пережили испытание временем. Иван Атапин пишет в своей статье «Железнодорожные дачи (санаторий) при станции Томск-I», что со времен поселка на его территории сохранились четыре дома — по ул. 19-й Гвардейской дивизии, 30, 34, 36 и 38 — в последнем сегодня находится томская метеостанции. По словам Ивана, этому деревянному зданию не меньше ста лет.

Согласен с ним и начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Волков, в подчинении которого находится томская метеостанция. В своем кабинете на Гагарина, 3, стр. 1, он хранит кованый гвоздь, найденный во время ремонта на крыше старого дома.

Найденный на крыше станции старинный гвоздь Фото: Алена Попова

— Сейчас крыша, конечно, кусками отремонтирована, частично она аутентичная. Если лезешь чуть поглубже, она сделана такими коваными гвоздями. Я где-то находил, что саму дачу строили с 1904 по 1906 годы. Это была именно дача — дом 88 кв. м, — рассказывает начальник ТЦГМС Юрий Волков.

Крыша почти полностью покрыта старым железом, а со стороны улицы видно сохранившееся чердачное окно. Фото: Серафима Кузина

Найти точную дату постройки здания нам не удалось — в этом не помогли и дореволюционные карты, которые в основном не захватывают окрестности и заканчиваются в районе Томска -1 и бывшего ипподрома (сейчас это Дворец зрелищ и спорта на Красноармейской — прим. авт.). Но на одной из карт 1929 года территория ул. 19-й Гвардейской дивизии была обозначена как «ж.д. дачи».

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Старая карта окрестностей Томска 1929 года и современная карта. Фото: etomesto.ru

Мы сопоставили старую карту с современной — ориентиром была Башня Лунева — и обнаружили, что рядом, как и сейчас, находится дом. Вероятно, это и есть бывшая дача, ныне здание метеостанции.

Причем тут лесопитомник?

Изначально метеорологическая станция Томска находится в черте города. В здание на 19-й Гвардейской дивизии она переехала лишь в 1934 году. Точное месторасположение указано в «Климатическом справочнике СССР по Томской, Новосибирской, Кемеровской областям и Алтайскому краю», который хранится в главном здании ТЦГМС на Гагарина: «... перенесена на 3 км на ж.д. лесопитомник». И вновь сомнения: а точно ли территория бывших дач и лесопитомник — это одно и тоже?

Найти ответ на этот вопрос получилось, как только мы обратились к истории названия улицы 19 Гвардейской дивизии. Как пишут историки, с конца 1950-х по 1981 гг. улица называлась Лесопитомник, а до этого была поселком Лесопитомник.

Из книги «История названий томских улиц», 2012 г. «Первоначально [улица] была названа по лесопитомнику железнодорожного ведомства, располагавшемуся в районе первого переезда, у водонапорной башни. Он обеспечивал саженцами дорогу для защиты от снега, а позже и озеленение улиц города. Работали здесь в основном спецпереселенцы, домики для них и образовали поселок».

Территория бывшего дачного поселка и лесопитомника. Вид с башни Лунева, 2018 г. Фото: Максим Бейков, из архива издания

К 1930 годам, когда метеостанция переносилась из города на окраину, здесь действительно росло много деревьев и кустарников. В «Климатическом справочнике СССР» 1954 года дается более подробное описание местности:

«К северу-западу и северу в 150-160 м расположена березовая роща, за ней на протяжении 1-1,5 км тянутся поля, за ними начинается гор. Томск. В 30 м к северу-западу находится усадьба лесопитомника, загороженная штакетником. В глубине ее в 80-100 м расположены постройки. Березовая роща сравнительно редкая, высота деревьев в ней достигала 10-15 м, находилась в 450 м. Кругом посадки в непосредственной близости растут акация, сирень, яблоки, крыжовник, малина, высота которых не превышала 0,5-2 м».

Нуждается в ремонте

Метеостанция располагается в этом здании на 19-й Гвардейской дивизии уже 90 лет. Без должного ремонта оно постепенно разрушается. Фото: Серафима Кузина

Сегодня на месте лесопитомника расположен стадион «Буревестник» и шоссе, а бывшие дачи железнодорожников проданы частникам и практически утратили первоначальные черты.

Здание, где располагается томская метеостанция, без должного ремонта тоже постепенно разрушается. Сейчас используется только половина дома, вторая часть — нежилая. О том, что когда-то все это было одной дачей, а не двумя квартирами, говорит имеющаяся дверь между комнатами. В настоящее время она закрыта и заставлена шкафом.

— Дом находится в аварийном состоянии, не является объектом культурного наследования, потому что в 1950, когда туда подводили коммуникации, был сделан новый технический паспорт. По нему здание то ли 1956, то ли 1954 года, — объясняет начальник ТЦМГС.

В правой половине здания ведут наблюдения сотрудники метеостанции, а левая сторона сейчас пустует. Фото: Серафима Кузина

Несмотря на аварийное состояние, уже 90 лет этот дом служит главным пунктом наблюдения за погодой в Томске. Здесь работают пять сотрудников, которые несколько раз за сутки проверяют показатели метеорологических приборов и заносят информацию в специальную телеграмму. На основании этих данных создаются прогнозы погоды Гидрометцентра.

Главная помощника — кошка Муся. Она живет в здании метеостанции уже восемь лет. Фото: Серафима Кузина

Подробнее о том, с помощью каких приборов осуществляются наблюдения, с какими сложностями сотрудникам приходится сталкиваться ежедневно и кто стоял у истоков томской метеорологической службы, расскажем в нашем следующем материале.

Текст: Алёна Попова

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