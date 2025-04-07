Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в кадровых центрах Томской области

7 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: департамент труда и занятости Томской области

В апреле Кадровый центр Томской области проведет Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Её посетители смогут пообщаться с работодателями напрямую, узнать об актуальных вакансиях региона и пройти первичные собеседования. Кроме этого, на ярмарке трудоустройства будут работать площадки, на которых можно получить персональные консультации от карьерных специалистов по эффективному трудоустройству, узнать, как открыть собственное дело, пройти обучение или повысить квалификацию с поддержкой службы занятости.

По предварительным данным, в региональном этапе ярмарки примут участие порядка 200 организаций Томской области, представляющих различные отрасли экономики: от горнодобывающей до медицины и образования.

«Ярмарка вакансий традиционно является эффективным инструментом для трудоустройства. В прошлом году только на федеральном этапе по всей Томской области нашли работу около 1400 участников», ― рассказала директор Кадрового центра Людмила Дмитриева.

Мероприятия в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства стартуют 14 апреля и пройдут в течение недели во всех территориальных отделах службы занятости. Их специалисты примут участие в медицинском форуме «Мы за здрав!» и «Трудовом зачете». Также будут организованы промтуры с выездом на предприятия. Для школьников и студентов Томской области будут проводить скрининг-викторины карьерной грамотности, профориентационные игры, мастер-классы и квизы. Более подробную информацию обо всех мероприятиях можно узнать в территориальных отделах службы занятости.

В Томске в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства для школьников и студентов откроется презентационная площадка «Фестиваль профессий». Его цель ― познакомить молодежь с ведущими компаниями региона. В рамках фестиваля участники смогут узнать о специфике работы через мастер-классы, квесты и профессиональные пробы, которые проведут специалисты компаний. Также будут организованы демонстрации деятельности профессионалов и встречи с работодателями.

В «Фестивале профессий» примут участие ТЭМЗ, Томлесдрев, НПП ТЭК, ТПУ, ТОМЗЭЛ, детский технопарк «Кванториум», УМВД, ПАО «Ростелеком» и другие. Мероприятие станет платформой для установления контактов между молодежью и потенциальными работодателями. Особый упор будет сделан на специальности в сфере мехатроники и робототехники.

Открытие регионального этапа Всероссийской ярмарки состоится 18 апреля на 22 площадках области: во всех территориальных отделениях службы занятости. В Томске открытие состоится в 10:00 в Кадровом центре «Работа России» по адресу: пр. Фрунзе, 103д, 1 этаж.

Кроме этого, 19 апреля с 12:00 до 16:00, в развлекательном комплексе «Fакел» пройдет Межмуниципальный семейный финансовый фестиваль «ФинБум». Посетители смогут получить консультации от представителей госорганов, Центрального банка, финансовых организаций, ВУЗов, юристов и экспертов. Также пройдут семинары, мастер-классы и игры по финансовой грамотности для всех возрастов.

Более подробную информацию о работе этих площадок можно получить по ссылке.

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