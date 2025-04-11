Томский музей ищет экспонаты для выставки о женском подвиге

11 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Фотофонд ТОКМ

К 80-летию Великой Победы Первый музей славянской мифологии создает коллективную экспозицию «Верочка. Память земли русской», посвященную женскому подвигу в годы войны. Организаторы приглашают томичей вместе сформировать экспозицию из семейных архивов.

До 20 апреля музей принимает фотографии времён войны бабушек и прабабушек, женские предметы быта, рукоделия, украшения и другие фамильные реликвии, сохранённые в годы войны.

«Каждая такая вещь — это не просто память семьи. Это часть общей истории, голос женщины, которая прошла через войну и сумела бережно сохранить историю и культуру своей семьи и всей страны», — рассказывают в музее.

Оригиналы предметов принимаются в музее ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Фотоматериалы организаторы просят присылать в электронном виде в социальные сети музея или на почту info@slav-museum.ru с пометкой «Семейные реликвии для выставки».

Все экспонаты вернут владельцам после закрытия выставки 31 августа. Организаторы обещают бережно хранить и внимательно относиться к каждой вещи.



Все вопросы можно задать куратору выставки Дарье Скерневской (Telegram @skernevskaya).

*На фото из фондов ТОКМ — лаборатория томского эвакогоспиталя № 1506, 1941–1943 гг.

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