Томичам расскажут об иллюстрациях «книг иного мира» и декоре погребального инвентаря

7 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал Пушкинского

На следующей неделе, 11 и 12 апреля, в Томске пройдут лекции историка искусства и египтолога Ники Лаврентьевой.

В рамках цикла «История искусств в „Кабинете Пушкинского“» она расскажет о «книгах иного мира» и древнеегипетских саркофагах.

Ника Лаврентьева — кандидат искусствоведения, заведующая отделом «Учебно-художественный музей им. И.В. Цветаева» ГМИИ им. А.С. Пушкина. Историк искусства, египтолог, её круг научных интересов — древнеегипетская изобразительность, иллюстрации «книг иного мира», декор погребального инвентаря. Ника Лаврентьева выступила автором двух научных монографий и более 30 научных статей, постоянно участвует в Лектории ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также является членом египтологического комитета ИКОМ (CIPEG ICOM) и международной ассоциации египтологов (IAE).

Как уточняют организаторы из Сибирского филиала Пушкинского музея, в Томске эксперт проведет две лекции. Первая пройдет в пятницу, 11 апреля, и будет посвящена теме «Иллюстрации „книг иного мира“: смерть как путешествие». На мероприятии томичи узнают о «Книге Мертвых» и других фолиантах, необходимых покойным для «путешествия по опасным дорогам иного мира и достижения царства Осириса».

На следующий день, 12 апреля, Ника проведет лекцию «Древнеегипетский саркофаг — «владыка жизни“», где расскажет гостям об эволюции формы и декора, а также о современных исследованиях центральных предметов древнеегипетского погребального инвентаря.

Оба мероприятия пройдут в «Кабинете Пушкинского» на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ на пр. Ленина, 34а.

Первая лекция стартует в 18.30. Записаться на нее можно здесь. Второе мероприятие начнется в 12.30. Чтобы попасть на него, необходимо зарегистрироваться.

Вход на обе лекции свободный.

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Напомним, цикл мероприятий «История искусств в „Кабинете Пушкинского“» — один из ключевых проектов сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина в 2025 году. Узнать о грядущих лекциях и мастер-классах можно здесь.

«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Томском государственном университете. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

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