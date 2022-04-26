История продолжается: что происходит в «Башне Лунева» сегодня

26 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

За восстановлением «Башни Лунева» томичи, да и жители многих других городов, наблюдают уже девять лет.

В октябре прошлого года ее хозяин Александр Лунев смог окончательно перебраться в здание, а недавно провел для горожан экскурсию по своим владениям. Побывали внутри башни и посмотрели, что там и как.

Фото: Серафима Кузина

Сегодня, рассказывает Александр, он ведет работы, по превращением пятого этажа башни в полноценное жилое помещение. Для этого нужно закупить стулья и изготовить на заказ угловой диван. Но самое главное — доделать тамбур и дверь на четвертом этаже. Из-за строительных работ опилки и пыль летят на пятый этаж, поэтому находиться там невозможно.

Самый дорогостоящий пункт в ремонте пятого этажа — монтаж кухни. Сейчас Александр ждет установку шкафов и встроенной техники.

— Одновременно на четвертом этаже доделываем оформление ванной — второго санузла. Но там пока только идет формирование стен, установка двери, потолочные работы — в общем, черновая отделка, — рассказал «Томскому Обзору» Александр.

Фото: Серафима Кузина

В подвале, или, как называет его сам Александр, подземелье, тоже идут работы. Владелец башни ведет раскопки, чтобы решить коммунальные проблемы здания:

— Мне нравится его раскапывать. И надеюсь наконец-то побороть эти канализационные сложности. Не то, чтобы это как-то сильно мешает — запах только на первом этаже, но все равно неприятно.

Предмет особой гордости Лунева — лестница с четвертого этажа на пятый:

— Стеклянные перила с одной стороны проема, фанерные — с другой. Последние одновременно служат стенкой санузла на четвертом этаже. По-моему, довольно нарядно, — говорит хозяин.

Следить за ходом работ в башне можно в телеграм-канале проекта.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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