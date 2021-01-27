В Томске в башне Лунева произошел пожар

27 января 2021 / Томский Обзор

Накануне вечером, 26 января, в Томске загорелась переделанная под жилой дом историческая водонапорная башня на ул.19-й Гвардейской Дивизии, 36а, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 22.52. К приезду пожарных было сильно задымлено между 4 и 5 этажами. Возгорание удалось ликвидировать в 23.12. Его площадь составила 7 кв.метров. В результате частично обгорело перекрытие между 4 и 5 этажами. Пострадавших нет.

В свою очередь владелец башни Александр Лунев уточнил агентству, что в результате пожара сильно обгорела одна стена на 5 этаже, частично разрушена система отопления.

«Утеплитель горел на 5 и 6 этаже, теперь там все в саже. Сгорел весь рабочий инструмент. Сейчас мы усилили отопление в башне тепловентиляторами, подняли электрическую линию. Скоро начнем предварительные работы», — добавил Александр Лунев.

Старая водонапорная башня на улице 19 Гвардейской дивизии, 36а прославила на всю страну томича Александра Лунева. Зданию около 120 лет. За это время строение не наклонилось, несмотря на неустойчивые грунты в этом районе. Высота объекта составляет порядка 25 метров. Внутри имеется шесть этажей, чердак и смотровая площадка.

Владелец башни переехал в нее жить в октябре 2020 года. Однако ее ремонт далеко не завершен. В частности, Александр отмечал наличие вопросов к отоплению.

Прочитать больше о башне Лунева можно здесь.

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