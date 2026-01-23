Головная компания ГК «КДВ» перешла под управление структуры РСХБ

23 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

АО «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ») перешло под управление «РСХБ-Финанс», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

С 2022 года АО возглавляла Оксана Решетова — сестра бывшего основного владельца ГК Дениса Штенгелова.

Кроме того, под управление «РСХБ-Финанс» перешло АО «Боавишта», владеющее рядом активов группы — сетью супермаркетов «Ярче», а также вспомогательными компаниями, занимающимися грузоперевозками, футбольными клубами и др.

Согласно данным ЕГРЮЛ, «РСХБ-Финанс» через «Агроторг-Трейд», «РСХБ-Финансовые услуги» и Россельхозбанк принадлежит Росимуществу.

Как сообщалось, 1 октября Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг «КДВ Групп» — одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли.

В середине января суд также взыскал в доход РФ долю в 18,07% акций совладельца «Кондитерус Ком» Игоря Семенова.

«КДВ Групп» (головной офис в Томске) занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве). Компания, в частности, владеет брендами «Яшкино» и Кириешки».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».