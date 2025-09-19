Новый фасад, старый кирпич. Как идет реставрация здания для томского Дома молодежи

19 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске полным ходом идет капитальный ремонт старинного каменного здания на улице Розы Люксембург, 8.

Сейчас на объекте обновлен фасад, заменены старые окна на новые деревянные, укреплен фундамент, доделывается тепловой узел и готовится к покраске второй этаж. После реставрации там планируют разместить Дом молодежи.

Подробнее о степени готовности здания, современных строительных технологиях и сложностях работы с историческими зданиями рассказываем в нашем материале.

Фото: Савелий Петрушев

К капитальному ремонту старинного каменного здания по ул. Розы Люксембург, 8 подрядная организация ООО «Электромонтаж» приступила в январе 2025 года. Для компании это не первый опыт работы с историческим наследием Томска, ранее она занималась реставрацией пассажа Второва, томской «пятихатки» на Никитина и деревянного дома купчихи Семеновой на пр. Ленина, 56.

Как отмечает представитель подрядной организации Павел Кузнецов, в настоящий момент большая часть работ в будущем Доме молодежи подходит к концу. По его словам, на фасаде осталось выполнить нижнюю отделку цоколя двух стен, внутри — тоже достаточно высокая степень готовности. Второй этаж выходит на финишную прямую. Там осталось покрасить стены, сделать дверные откосы, установить двери и положить итоговое покрытие. Фото: Савелий Петрушев

— В декабре 2025 года мы должны завершить работы и отдать объект в эксплуатацию, — говорит Павел Кузнецов. — На первом этаже и в подвале я оцениваю степень готовности в 60%, на втором этаже — 80%. Думаю, до конца этого месяца мы нагоним оставшиеся 20%.

Проблемы кирпича

Фото: Савелий Петрушев

Экскурсию по зданию Павел начал с подвала: там будут располагаться технические помещения и главный тепловой узел, который, по словам строителя, планируют доделать в течение этой недели. Также, согласно проекту, в подвале будет находится спортзал. Для того, чтобы заходить в него не через парадную дверь, сделан отдельный вход и бетонная лестница, ведущая сразу в спортивное помещение.

Здесь будет располагаться главный тепловой узел. Фото: Савелий Петрушев

Деревянные перекрытия пришлось заменить, так как они находились в аварийном состоянии. Для этого проектом было предусмотрено использование новых металлических конструкций. Фото: Савелий Петрушев

— Раньше тут шел пучок из металлических труб теплотрассы, сейчас осталось только одна, которая подает холодную воду через наш дом в соседний, — показывает Павел. — Все остальное перемещено в подпольный канал, но он уже закрыт. Это монолитная конструкция, поэтому даже если какая-то авария случится, человек, который будет в этот момент [в подвале], не пострадает.

Под полом на глубине один метр находятся коммуникации. Фото: Савелий Петрушев

В этой части здания сохранились старые кирпичные своды. В двух подвальных помещениях они не оштукатурены, поэтому можно увидеть исторический кирпич. Его происхождение пока не удалось выяснить. Во время работы ни на одном из кирпичей не были обнаружены ни встречающиеся на старых томских домах клейма производителей, ни другие пометки, указывающие на их происхождение.

Деревянная лестничная площадка в подвале сохранится, но в целях безопасности её покроют огнезащитными листами. Фото: Савелий Петрушев

В других помещениях подвала стены оштукатурены. Павел объясняет, что это сделано прежде всего в целях безопасности — с годами кладка начала рассыпаться:

— Изначально мы хотели оставить открытыми все своды, это такое историческое достояние здания, но кирпич был в очень плачевном состоянии. Например, в помещении, где будет тепловой узел, такие же своды, но там мы закрыли кирпич, потому что он буквально разваливался от надавливания.

Укрепление кирпичной кладки. Фото: Савелий Петрушев

То же самое касается кладки стен, оконных и дверных проемов. Так, в одном месте под окном кирпич пришлось усилить специальными анкерными стержнями в виде металлической спирали, а в дверные проемы вставить железобетонные перемычки. Где-то старый кирпич и вовсе пришлось заменить на новый, но совсем скоро разница между ними не будет видна, все стены и проемы планируют выровнять и отштукатурить.

Внутренние колонны

Колонна на первом этаже Фото: Савелий Петрушев

Павел рассказывает, что при реконструкции здания перед строителями стояла еще одна непростая задача: сохранить старинные кирпичные колонны, которые берут свое начало в подвале и уходят через потолок на первый этаж. Наш собеседник объясняет, что изначально под ними был ветхий, полуразрушенный фундамент, который страдал от попадающей в него воды. Из-за этого обе колонны какое-то время будто висели в воздухе, удерживаемые лишь металлическими балками.

Колонна в подвале, где планируется разместить спортивный зал. Фото: Савелий Петрушев

— Проектом было предусмотрено, что мы обе колонны подвешиваем на специальные металлические рамы, разрушаем старый фундамент и полностью делаем новый с помощью специальных смесей с бетоном повышенного класса прочности, — говорит Павел.

Он добавляет, что таких колонн в здании две: та, что находится в подвале, имеет сечение 800 на 800 миллиметров, а выше, на первом этаже, ее сечение уменьшается до 600 на 600 мм. Чтобы обеспечить безопасность и устойчивость колонн во время работ, было принято решение усилить их металлическими обоймами.

— Эта зеленая штучка называется пакер. Вы ее вставляете между кирпичей и начинаете под высоким давлением запускать микролит. Он проникает вовнутрь и заполняет все полости кирпичной кладки, — показывает наш проводник. — То же самое делается для гидроизоляции и укрепления фундамента. Фото: Савелий Петрушев

Кроме восстановления колонн, на первом этаже также полностью заменен деревянный пол. Чтобы выровнять поверхность, он будет закрываться специальные цементными плитами.

— К сожалению, из старых половых досок ничего не получилось использовать. Они были уже все сгнившие. Но какие-то элементы удалось сохранить. Например, лаги, на которые кладется сам пол. Это такой деревянный большой сруб. Некоторые лаги были в хорошем состоянии и мы их оставили.

На первом этаже уже поставили новые современные короба вентиляции и вытяжки, так как ранее здание плохо проветривалось. Фото: Савелий Петрушев

Важным этапом в работе на первом этаже стало обновление потолков. Для их защиты была применена специальная противопожарная отсечка — файерборд, листы, которые отсекают деревянные перекрытия от пожара.

Завершающие штрихи

Фото: Савелий Петрушев

Лестничная площадка между первым и вторым этажами уже выглядит очень симпатично. Там заменено большое полуарочное окно на новое такой же формы в деревянной раме. Павел отмечает, что сохранится в этой части здания и историческая лестница. Ее приведут в презентабельный вид: заменят поручни, покрасят ограждения, уберут трещины и сколы в полу.

Фото: Савелий Петрушев

— На втором этаже нам остается зашить короба [вентиляции], покрасить стены, застелить полы. Сейчас тут уже положена цементно-стружечная плита (ЦСП). Также сделаны все откосы окон, они замазываются, чтобы было плотное прилегание к стене, — рассказывает строитель.

Каких-то старинных или необычных предметов во время работ не находилось. Как отмечает Павел, в основном попадался мелкий бытовой мусор от предыдущих жильцов. Фото: Савелий Петрушев

На улице отделка фасадов полностью закончена — теперь это более светлые тона. Вручную восстановлена лепнина. Завершающим штрихом в оформлении станут отделка и покраска небольших участков на двух цокольных стенах. Также на улице идет установка бака ливневой канализации:

— В этом здании всегда была проблема, что очень много воды уходило в подвал, будь то с улицы Розы Люксембург, будь то со внутреннего двора. Мы сделаем отток воды, чтобы здание больше не подтапливало. Из-за этого, например, здесь был разрушен кирпич, потому что он впитывал в себя влагу. Нам пришлось восстановить эту часть здания, убрав землю и сделав так называемую бетонную рубашку, которая промазана битумной гидроизоляцией.

Фото: Савелий Петрушев

Параллельно с этим объектом на Розы Люксембург, 8 ООО «Электромонтаж» начал работы по реставрации исторической усадьбы купца Кухтерина на пр. Ленина, 42.

Я занимаю должность производителя работ, и для меня самое сложное в работе с историческим наследием то, что, к сожалению, во время обследований зданий не всегда удается все его нюансы увидеть и отразить в проекте, — говорит Павел. — Допустим, здесь [на ул. Розы Люксембург] после обследования в проекте была указана кирпичная стена между двумя помещениями. А по факту снятия отделки, всех слоев штукатурки выяснилось, что она деревянная — то есть, там был деревянный накат из бревен. Это требует уже другого подхода, других материалов. Но всегда на объекте присутствует технический и авторский надзор — те, кто выполняли проект. Вместе с ними мы обсуждаем выявленные нюансы и на уровне официального документа вносим изменения. Деньги на это берут из запаса, который закладывается в любую сметную документацию — это определённый процент на непредвиденные расходы.

Фото: Савелий Петрушев

Напомним, каменное здание по ул. Розы Люксембург, 8 построено в конце XIX века. В 1877 году городское общество пожертвовало его для Томского реального училища. Его открыли в 1877 г. и назвали Алексеевским в честь Великого князя Алексея Александровича Романова — русского адмирала, проезжавшего через Томск в 1873 г. Училище такого рода стало первым в Западной Сибири. О нем мы подробно писали в нашем материале.

В 2021 году на стене здания в рамках фестиваля Street Vision появился мурал «Отверженность». Его автором стал Евгений Макшаков aka Chervi. Он изобразил девочку с поросячьим пятачком и ушками высотой с двухэтажный дом. Представители облкомитета по охране объектов культурного наследия назвали это незаконным, но просто закрасить граффити было нельзя, так как здание является памятником регионального значения. В итоге изображение было убрано во время капитального ремонта в 2025 году. Фото: Серафима Кузина, Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

