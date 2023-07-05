Томский гид Юрий Степанов: «На своих экскурсиях я влюбляю в наш город!»

5 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Гид-экскурсовод Юрий Степанов рассказывает о Томске так вдохновенно, что поневоле задумаешься — надо же, в каком удивительном городе, оказывается, мы живем!

С томским экскурсоводом мы поговорили об уникальности наших Сибирских Афин, особенностях его городских прогулок и туристическом потенциале Томска.

— Юрий, вы везде подчеркиваете, что вы — потомственный гид. Расскажите об этом подробнее, по чьим стопам вы пошли?

— Моя мама Галина Ильинична Степанова — учитель истории и обществоведения. Она с детства занималась краеведением, потом окончила наше педагогическое училище и истфак ТГУ. Мама работала экскурсоводом в «Томсктуристе».

— И вы в детстве ходили к ней на экскурсии?

— Да, в то время, как правило, проводились автобусные экскурсии, на некоторых я присутствовал. Сам был экскурсоводом фактически с детства. Деньги за это не брал, но водил на прогулки по городу знакомых. Благодаря маминой профессии в нашей семье было много краеведческих книг, я их читал, история Томска меня увлекала. Когда в студенчестве только познакомился со своей будущей женой, пригласил ее гулять на Воскресенскую гору. Провел ей экскурсию по городу, влюбил таким образом в себя! И жена в итоге осталась в Томске, хотя планировала переехать в Москву.

Гид-экскурсовод Юрий Степанов Фото: Серафима Кузина

— Как увлечение краеведением стало профессией?

— Благодаря жене. Она знала, что у меня уже огромная база знаний, мне есть, что отдать городу, и подарила на мой День рождения учебу в «Школе экскурсовода». Я ее прошел и с 2017 года занимаюсь экскурсиями профессионально. Конечно, у меня есть еще один вид деятельности. Но работа гидом — это для того, чтобы делиться своими знаниями и любовью к Томску. Многие заметили — на экскурсиях я просто влюбляю в наш город!

— Какие периоды истории Томска вас особенно интересуют?

— В школе, в юности, привлекал XVII век, хотелось больше узнать о том, как наш город был основан, про воевод, про бунты. Потом заинтересовался купцами, без этого в истории Томска никуда! Начиналось все с легенд про кухтеринские бриллианты, теперь знаю подробно всю историю этой купеческой семьи (узнать о наследие Кухтериных можно также в нашем материале — прим. ред.).

— Где вы обычно ищете информацию? Работаете в архивах?

— Есть экскурсоводы, которые ходят в архивы, но их очень мало. Такая работа отнимает слишком много времени. Мои главные источники — это книги, публикации историков, краеведов. Хотя эту информацию нужно проверять. Я обычно сравниваю, где и как подаются факты. Недавно у меня была премьера экскурсии «Темное прошлое Томска». Когда я к ней готовился, то заметил — у краеведов одно написано про убийство Иннокентия Кухтерина, а в газетах другая версия.

О фамильной усыпальнице Кухтериных, где сохранилась могила Иннокентия Кухтерина, читайте в нашем материале по ссылке.

Я в основном доверяю газетам, историческим публикациями. Это срез того времени, «фотография» того дня и часа. Удобно, что их можно найти в библиотеках, а часто даже не выходя из дома — многие архивы оцифровали.

Юрий начал проводить экскурсии еще в детстве Фото: Серафима Кузина

— В чем особенности ваших экскурсий?

— Первая — я потомственный гид, знания получал уже с детства. А вторая особенность проявилась уже в той экскурсии, которую я сделал как выпускную работу в Томском индустриальном техникуме, где учился на экскурсовода. Она называлась: «Ах, эта Воскресенская гора, где зарождалась Города душа...». У меня есть книга своих стихов о Городе, которые я использую в экскурсиях. Слово «Город» — с большой буквы, поскольку я воспринимаю его как живое существо! Пишу о Томске, о наших временах года и о любви. Мои строки перекликаются с нашими томскими трамваями, аллеями и очень хорошо заходят гостям города.

Вид на Воскресенскую гору. 1955 Художник: Агап Зуев

— Чем Томск вас особенно вдохновляет, за что вы его любите?

— Это действительно уникальный город, единственный во всем мире! Для гостей на обзорных экскурсиях привожу с десяток особенностей Томска. Он уникален по многим позициям. Больше нигде не сохранилось столько деревянного зодчества. Мы проходим по скрытым смыслам, которые спрятаны в этих резных узорах. И сам даже факт основания Томска необычен — остальные сибирские города были построены через завоевание. Пришли русские люди, покорили северные народы, стали вывозить пушнину, обложили народ данью… Но Томск-то был основан удивительно — по приглашению хозяев здешних мест! Томские татары попросились под руку русского царя.

Фото: Серафима Кузина

Другая легенда — наш город основан под звездой — сверхновой Кеплера, которая вспыхнула 9 октября 1604. Кстати, Томск может похвастаться тем, что у него есть точная дата рождения, и это не 7 июня, а 7 октября. Именно 7 октября наши воеводы написали, что «город строением окончен», а 9 октября в небе засияла яркая звезда. Ее три недели было видно даже днем! Представляете, как это сыграло, какой эффект произвело на жителей? Значит, город успешно основан. С такого положительного момента мы стали развиваться.

Сверхновая звезда Кеплера была замечена в созвездии Змееносца в 1604 году. Это, как утверждают ученые, самая последняя сверхновая в галактике Млечный Путь, которую можно увидеть невооруженным глазом. До принятия современной системы наименований сверхновых, она была названа в честь Иоганна Кеплера, немецкого астронома, который описал ее в книге De Stella Nova.

— А что цените в Томске сегодня?

— Я всегда говорю, что наш Город живой. В этом его секрет. С одной стороны, он старинный, у него за плечами века истории. Нам повезло сохранить дореволюционную архитектуру. Да, Транссиб прошел мимо, зато старый Томск остался неприкосновенным. Сибирскими Афинами, культурно-образовательным центром Сибири, мы не перестали быть. С другой стороны — у нас есть официальное звание студенческой столицы России. Мы одновременно и старинный, и очень юный город, где много молодежи. Сюда постоянно вливается свежая кровь. Кто-то уезжает, кто-то остается. Самое светлое время в жизни людей — юность, студенчество. Его многие встречают в Томске.

— Тогда есть чувство, что всё еще впереди…

— Да, люди молоды, пары складываются... Сейчас идет время вечеров, встреч — приезжают выпускники прошлых лет, и многие заказывают у меня экскурсии. С ними мы об этом говорим. Они в Томске становятся вновь молодыми, вспоминают о своих лучших студенческих годах. Те, кто далеко, за границей, в Москве, с теплотой думают о нашем Городе, и его это, наверняка, подпитывает энергий. Я люблю легенду, что «Волшебника Изумрудного города» Александр Волков написал, вдохновляясь Томском. Он здесь учился с 1907 по 1910 год и всегда вспоминал о нем. В 1974 году в эссе написал: «…всем, чего я достиг в жизни и, быть может, даже и своим долголетием, я обязан тому, что в глубине Сибири, на берегу быстрой Томи, стоит город Томск. Земной поклон милому институту, приютившему меня в своих стенах на три учебных года!». Думаю, многие студенты могли бы подписаться под его словами.

Всегда можно найти вариант

— Нам повезло сохранить дореволюционную архитектуру. Да, Транссиб прошел мимо, зато старый Томск остался неприкосновенным. Сибирскими Афинами, культурно-образовательным центром Сибири, мы не перестали быть, — говорит Юрий. Фото: Серафима Кузина

— Как долго вы разрабатываете новые маршруты?

— По-разному, если плотно поработать, достаточно двух недель. Если глубоко копаться, уходит месяц. Это я именно про пешеходные экскурсии, когда идешь, не особо торопясь, 2-3 часа гуляешь по Томску. Я применяю к таким своим прогулкам слово «погружение». К примеру, у меня есть «Золотая лихорадка». Мы ищем золото, находим его… Она называется экскурсия-квест. Во время «Темного прошлого Томска» мы играем в карточную игру, в которую резался пушкинский Герман. Люди и посмотрели, и успели поиграть. Мы даже Кикимору увидели настоящую!

— Ее кто-то играл?

— Это и есть иммерсия. Для встречи с Кикиморой мне пришлось приобрести дополнительные материалы, оборудование. Зато получилась прогулка с погружением. Еще активно использую музыку из того исторического периода. Воздействую на разные органы чувств.

Экскурсия к домам — участникам арт-консервации, проходившей в рамках фестиваля народных культур «Окно в живую традицию». Фото: Гид по Томску Степанов Юрий (vk.com)

— Сколько у вас сейчас маршрутов?

— Маршруты всегда под запрос гостей. Если люди не знают город — я даю полную картину на обзорной экскурсии, чтобы они сразу представили все 4 века истории, узнали, как Томск развивался. Хорошо, если на это есть 3-4 часа. Но я и за два расскажу, как город рос, на чем богател, почему остановился в своем развитии. У людей останется комплексное впечатление. А остальное под запрос: есть экскурсии, которые можно объединять, комбинировать. Когда ты наполнен знаниями о Томске и любовью к нему, всегда можешь найти для гостя вариант. Если кому-то нужен упор, например, на церкви, мы погружаемся в эту тему. Тем более, наша епархия устраивала курс православие для экскурсоводов, я его прослушал. Если в целом говорить по конфессиям, этим Томск тоже славится. У нас сохранились синагога, мечеть, костел, кирха, православные церкви, хотя им больше всего не повезло, огромное количество разрушили. Но есть чем похвастаться. Все идет от запроса. База большая, есть из чего выбирать.

Гостям города Юрий часто рассказывает о Томске, исходя из их запросов. Фото: Серафима Кузина

— Как вы находите гостей для экскурсий?

— По-разному. У меня есть группа ВКонтакте. В запрещенной соцсети я долго не развивал аккаунт, только начал, как ее заблокировали. Сейчас больше всего работает «сарафанное радио». Еще я сотрудничаю с некоторыми отелями как экскурсовод, они рассказывают обо мне постояльцам.

Иногда гости знают о городе больше, чем томичи

— За те 6 лет, что вы работаете, произошло много важных событий… Как пандемия поменяла поведение людей, интерес к экскурсиям?

— В разгар локдауна, конечно, было затишье. А когда он закончился, в Томск стали чаще, чем раньше, приезжать гости из соседних городов: Кемерово, Новосибирск, Новокузнецк, Красноярск… Больше всего удивляются Томском новосибирцы — они живут так рядом и даже не слышали о нашем сокровище!

Юрий заметил, что после пандемии в Томск стало приезжать больше туристов из соседних городов. Фото: Серафима Кузина

— Как в Томске встречают гостей?

— Расскажу об эпизоде, который случился еще до пандемии. По Транссибу путешествовала девушка из Чили, ее сопровождала знающая испанский москвичка. Они приехали в Томск из Новосибирска без ночевки, взяли экскурсию. Водил их по городу. Незадолго до отъезда на вокзал у нас была последняя точка — ТГУ. Тогда еще не установили турникетов, мы свободно зашли в главный корпус, заглянули в аудиторию, где шла лекция. Я говорю: «Можно показать студентке из Чили...» Преподаватель прервал занятие, повел нас в Музей истории ТГУ, показал нам его. Потом завел в гербарий, где сидела научная сотрудница. Она воскликнула: «Откуда вы? Из Чили? У нас же есть гербарий из Чили!». Полезла в шкаф, его достала… Вот такое отношения томичей к гостям. А я с одной стороны был рад и горд за город, с другой — следил за временем, чтобы вовремя отвезти гостей на вокзал...

— Ходят ли на экскурсии сами томичи?

— Сейчас одно из наших промышленных предприятий заказало у меня цикл экскурсий по истории Томска. И сотрудники признаются — мы всю жизнь прожили в Томске и почти его не знали. Кто один раз пришел — приходит снова, многие берут детей. Не совру, если скажу, что 90% томичей не знают историю своего города. Иногда гости и то читали о Томске больше тех, кто здесь живет. Это распространенное явление. Москвичи со своего маршрута «дом-работа-дом» тоже редко сходят.

На экскурсии, по моим наблюдениям, томичи ходят, если их кто-то туда затянет — друзья или гости приедут. Самим собраться сложно. Когда их зовут, они сначала сопротивляются, а потом удивляются, в каком необычным городе живут.

Фото: Серафима Кузина

— Если говорить про возраст — кому интереснее история Томска?

— Приезжают разные гости. Единственное, уровень образованности советский и современный различается. Бывает, молодежь такие вопросы задает... Говоришь, православных церквей в Томске было больше 40, осталось 6-7. Они спрашивают, почему? Кто их разрушал? Иногда бывает, мы на экскурсиях меньше говорим про город, а больше убираем пробелы в образовании.

— Если составить собирательный портрет людей, кто ходит на экскурсии, то каким он будет? И насколько поменялся за 6 лет? Сколько денег люди готовы тратить на экскурсии?

— Сложно сказать. Дело в том, что я в основном работаю как индивидуальный гид. Провожу экскурсии на своем автомобиле, вожу гостей по городу. Такие прогулки недешевы, а пешая экскурсия непредсказуема. На нее может собраться 20 человек, а может 2. Объявляешь заранее, резервируешь время, но придут ли гости, неизвестно. Люди, кто может позволить себе только небольшие траты, тоже приходят. Участие стоит совсем недорого. Такие прогулки — это мой подарок городу. Можно сказать, социальный проект. Так же, как и моё участие в программе «Исторические хроники» на радио «Благовест», где я рассказывал истории о Томске. Таких программ было записано около 15.

Зодчество — наш изумруд, его надо беречь

— Вы очень тепло и оптимистично рассказываете про Томск, но в городе есть и проблемы. Чего вам как гиду здесь не хватает?

— Любой томич сталкивается с такими вещами, как городское благоустройство, отсутствие туалетов. И, конечно, наша деревянная архитектура требует больше внимания, чем сегодня. «Дом за рубль» — это изумительная программа, но их всего 45. А наше зодчество намного богаче. Это тот бриллиант, точнее, изумруд (раз уж Томск — изумрудный город!), который привлекает сюда туристов. Многие едут ради него. А те, кто не знал о деревянных домах, влюбляется в них, когда приезжает.

— «Дом за рубль» — это изумительная программа, но их всего 45. А наше зодчество требует огромного внимания, — считает Юрий. Фото: Серафима Кузина

Развитию города надо уделять больше внимания. Понимаю, городской бюджет один не потянет… Ужасно, что мы так долго не можем утвердить границы исторического поселения (подробнее об этом читайте в материалах «Томского Обзора» — прим. ред.). Если бы привлечь федеральное финансирование, которое целенаправленно бы шло на восстановление деревянного зодчества… В советское время был специальный институт, реставрационные мастерские, которые эти дома восстанавливали. Сегодня городу таких вещей не хватает.

Может, не все томичи со мной согласятся. Скажут, в первую очередь нам нужно благоустройство, дороги. Но их все равно делают постепенно, а зодчество умирает, хотя именно оно может привлечь сюда туристов. На этом потом могли бы зарабатывать не только гиды, но и город в целом. Магазины, отели… Если деревянные дома сохранить и восстановить, отреставрировать, то у нас целые районы — Болото, Заозерье — заиграют новыми красками и к ним «не зарастет народная тропа…» Ехать в Томск сложно, мы транспортный тупик. Но было бы зачем ехать!

— То есть вы видите в нашем городе туристический потенциал?

— Он есть, но он в первую очередь в деревянном зодчестве. Для восстановления домов нужны серьезные вложения, надо, чтобы включилась федерация. Я слышал, что москвичи заинтересовались нашей программой «Дом за рубль». Возможно, они придут с большими деньгами, и резко зданий, восстановленных по программе, станет не 45, а 450. Но плохо, что это будут москвичи, а не наши горожане…

Экскурсии — это для души

Юрий уверен, что в Томске есть туристический потенциал, но для его развития нужны серьезные финансовые вложения. Фото: Серафима Кузина

— Бывает ли, что вы разрабатываете маршрут «по заявкам» гостей? Что интересует людей?

— Моя недавняя премьера появилась как раз по запросу людей — им интересен криминальный Томск. На прогулке я рассказываю о темной стороне города. Обычно я говорю о достоинствах Томска. А здесь мы погружаемся в мрачное прошлое. Но такая часть жизни объяснима — Томск был столицей губернии, там, где она — деньги и криминал.

— Что для вас сегодня притягательно в томской истории?

— Есть вещи, которые не изучены. В первую очередь это Томск подземный. Он очень привлекает людей. Есть легенды древние и не очень. Это был бы пласт, следующий после деревянного зодчества, ради которого сюда бы приезжали. Мы сегодня не можем показать подземный город — только подвалы Центра татарской культуры. Нам не хватает подземелий. Если бы их изучали не только энтузиасты, но и профессионалы, ученые, исследователи… Легенды говорят о том, что ходы скрываются, их засыпают… Это тоже интересно, почему.

Особенно притягательна в томской истории для Юрия тема подземного города Фото: Серафима Кузина

— Насколько в Томске сегодня развито сообщество экскурсоводов?

— Однозначно, оно у нас дружное, недобросовестной конкуренции нет. Мы общаемся, обмениваемся опытом, проблемами. Своих ниш хватает всем. Возможно, в школах экскурсоводов, стоит скорректировать программу — не просто пересказывать учебник Емельянова, а давать краеведение. Гидов учат методам показа и рассказа, а что показывать и рассказывать, люди додумывают сами. Те, кто давно увлечен историей, уже начитаны, погружены в газеты, архивы. А люди, которые только пришли в профессию, не всегда владеют материалом.

— Для оценки компетенции гидов собирались ввести аттестацию…

— Да, до 1 июля все должны были ее пройти, но теперь срок продлили еще на год. Я аттестацию прошел. Она предполагает, что люди освоили определенную базу. Надо ответить на 220 вопросов и знать 10 экскурсий, одну из них рассказать комиссии. Я не скажу, что аттестация не нужна — она будет стимулом для экскурсоводов осваивать материал.

Кроме пешеходных маршрутов, Юрий проводит и экскурсии на автомобиле. Фото: Серафима Кузина

— У вас в ближайшее время ожидаются премьеры экскурсий?

— Пока нет. Пешеходную с погружением я обычно делаю одну в сезон. Зимой многие гиды читают лекции-экскурсии. У меня зимой была премьера лекции с погружением. Она называлась «Зимняя дорога», и мы там путешествовали по нашему Сибирскому тракту с ямщиками, песнями. Я у томского знаменитого коллекционера Идриса Мухутдинова попросил настоящие подковы, колокольчики. Мы в них звонили, разбирали упряжи, обсуждали поговорки, с этим связанные. Такое полноценное путешествие. Томск два века богател благодаря этой дороге. Планы на следующий год пока не буду озвучивать.

— Для многих гид — это пешие прогулки. В чем специфика экскурсий на автомобиле?

— Это абсолютно разные виды экскурсий. Пешком мы идем, заглядываем во дворы. К примеру, в «Темном прошлом Томска» у нас лейтмотив — мы двигаемся по маршруту последних часов жизни Иннокентия Кухтерина. Нам нужно пробежать половину города, такая прогулка 3,5 часа занимает. На автомобиле можно посетить многие локации: удается весь город объехать, увидеть самые знаковые локации Томска, представить его комплексно. Или взять отдельную тему. К примеру, старец Федор Кузьмич. У меня она называется «Роковой Томск на императорском пути» — эта история про всех царедворцев, связанных с городом. И про Николая, и про Александра.

— Долго гулять по Томску можно только летом. А в случае с авто большая сезонность?

— Нет, гости приезжают к нам и зимой. В этом плюс автомобиля. Это не роскошь, а средство передвижения. Можем быстро переместиться от локации к локации, погреться. Получается удобно.

Юрий Степанов говорит, что экскурсии он проводит в первую очередь для души. Фото: Серафима Кузина

— Насколько профессия гид сегодня кормит, можно ли заниматься только ей?

— У меня это больше дело для души, хотя, конечно, оно приносит доход. Если быть только гидом, нужно прилагать много усилий. В принципе, это реально. Но у меня есть и другой вид деятельности. В Томске никого не удивишь двумя высшими образования. Моя альма-матер — ТГУ, радиофизический факультет. Потом я окончил в ТПУ промышленный менеджмент, с ним и связана сегодня работа. Я совмещаю. Получается, работаю 7 дней в неделю и рабочий день у меня 12-часовой. Я беру экскурсии в обед, вечером, в выходные… Но поскольку они действительно для души, меня это не выматывает.

Текст: Мария Симонова

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