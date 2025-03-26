Печатные плампы. Как пара из Томска запустила производство экосветильников

26 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Лампы Plamp родились в Томске, они печатаются на 3D-принтере из биопластика. Необычные экосветильники можно увидеть в Make Love Pizza, а найти не только в местных, но и в московских магазинах.

Мы отправились знакомиться с Игорем Килиным и Анастасией Толмачевой, авторами проекта Plamp, и узнали, что теперь у ребят уже своя студия дизайна. Скоро они представят новые интересные штуковины для дома.

Рабочая комната с 3D-принтером, где создаются единичные экземпляры тех самых ламп Plamp. Фото: Савелий Петрушев

В комнате слегка шумит 3D-принтер, за его прозрачной дверцей уже видны очертания плафона. Этот принтер — «домашний», он для экспериментов, разработок, единичных экземпляров. Партиями лампы печатается на производстве. Первую лампу Игорь напечатал в прошлом году:

— Я занимался 3D-печатью, мы с напарником открыли мастерскую, где в основном делали детали на заказ. Когда понял, что опыта у меня достаточно, захотелось разработать продукт с собственным дизайном, производящийся именно методом 3D-печати. Выбор пал на лампы. Просто мы решили обновить дома плафон, и я попробовал его напечатать, оказалось, это выглядит здорово.

Авторы проекта Plamp Игорь Килин и Анастасия Толмачева. Фото: Савелий Петрушев

Конечно, не каждый, кто хочет освежить пространство неординарным плафоном, создает его для себя сам. Но ребята уже давно думали о творческом проекте:

— Игорь — инженер, занимался много лет разной технической работой, но его всегда тянуло к дизайну, — поясняет Настя. — В проекте Plamp он совместил свои инженерные навыки и тягу к предметному дизайну. А я по натуре креатор, мне хотелось создать свой бренд. Так мы объединились.

Пока в производство запущена модель одной формы — она проработана до мельчайших деталей. Это плампа, также авторы иногда называют ее «грибочек», по форме она действительно на него похожа. Фото: Савелий Петрушев

Как это вообще устроено — печать лампы?

— Сначала ее нужно разработать, сделать цифровую 3D-модель, — объясняет Игорь. — Моделируется проект на компьютере. Важно продумать все детали. К примеру, для замены лампочки нужен съемный плафон. Для того, чтобы его фиксировать, я придумал определенный байонет (крепление).

— Во время разработки идёт прототипирование, многократное повторение, я пробую делать разные плафоны, методом проб и ошибок прихожу к оптимальному результату, — отмечает Игорь. Фото: Савелий Петрушев

Следующая деталь — основание лампы, у него есть донышко и при сборке оно защелкивается.

— Некоторые технические решения рождают форму. Разъем на донышке лампы сначала был нужен чисто функционально, но в итоге мы делаем его в форме цветочка, который стал нашим логотипом, — рассказывает Игорь.

Фото: Савелий Петрушев

Другой важный момент — написать задание для 3D-принтера, чтобы получить нужную 3D-модель. Для этого нужны управляющая программа и отдельный софт, куда задаются параметры печати. Как отмечает Игорь, их очень много, но именно они влияют на качество изделия.

— Что касается дизайна, то наш оптимален именно для 3D-печати. Если говорить очень упрощенно, то 3D-принтер не может печатать по воздуху, поэтому удобнее обходиться без нависающих элементов, — уверен Игорь.

Пластиковый пруток поступает в головку принтера, расплавляется и в такой форме наносится через тонкое сопло (говоря простыми словами, носик) по слоям. Примерно через шесть часов лампа напечатана. Принтер может использовать до четырех цветов, поэтому логотип на лампу отдельно не наносится — она печатается сразу с ним. Фото: Савелий Петрушев

Кстати, в названии бренда кроется не только слово «лампа» на английском и слог от английского «plant», растение, но и название материала PLA — полилактид. Он биоразлагаемый, компостируемый, безопасен для человека и при использовании, и в производстве.

— Мы остановились именно на PLA благодаря его экологичности, хотя и по эстетическим показателям это один из лучших материалов, — считает Игорь. — Мне довелось поработать с разными пластиками, я знал их свойства.

В студии Plamp в качестве материала для ламп выбрали PLA. В его основе кукуруза, органическое сырье. Фото: Савелий Петрушев

Экологичность не мешает пластику быть достаточно стойким, хотя при нагреве выше 70 °C он может потерять форму или расплавиться. Мощные лампочки накаливания с такими плафонами лучше не использовать, о чем пишут в инструкциях к лампам. К ним лучше подойдут светодиодные.

Лампы для всех

Цвета плампы могут быть разными, в зависимости от этого они отличаются яркостью свечения. Фото: Савелий Петрушев

Всего в коллекции четыре варианта плафона. С прозрачным свет ярче, он хорошо подходит для системы «умная лампа», где цвет света можно задавать через приложение на смартфоне. Также есть песочные и бронзовые лампы, последние берут чаще всего.

Еще один вариант — розовый, он дает достаточно приглушенное, теплое свечение. Фото: Савелий Петрушев

Светильники состоят из двух больших деталей, крепления у них стандартные, поэтому можно менять и по-разному комбинировать основания и плафоны. Скоро появятся новые формы — сейчас разрабатывается вариант, похожий на распустившийся тюльпан. Несколько тестовых экземпляров они продали на недавней распродаже.

Прототип пока доводят до идеала, но у ребят дома такая лампа есть. Фото: Савелий Петрушев

Еще один неординарный вариант лампы от Plamp — плафон, напоминающий по форме сибирскую шишку, можно было увидеть в кафе Make Love Pizza. В прошлом году, накануне 420-летия Томска, у Plamp была с ним коллаборация. С Make Love Pizza ребята связаны давно:

— Я с ними иногда сотрудничаю как видеограф, а несколько лет назад мы с Игорем работали там бариста, — говорит Настя. — Кстати, они, чтобы нас поддержать, одними из первых купили наши плампы и поставили их в кафе на Комсомольском. Когда Игорь до нашего проекта занимался 3D-печатью, они были его заказчиками, делали у него мерч.

— Этот плафон я моделировал, стремясь, чтобы он не выглядел очевидно шишкой или плафоном, делал его больше стилизованным, и, конечно, учитывал, чтобы его можно было напечатать, — вспоминает Игорь. — В Make Love Pizza его продавали как мерч, в кафе на Комсомольском еще осталась последняя лампа, как образец. Интерес они вызвали большой, просто разлетелись. Видео: Make Love Pizza

Где вообще можно купить плампы?

— Мы пока плохо занимаемся маркетингом, поскольку были сосредоточены на продукте, на внутренних процессах, на бюрократических моментах, — признается Настя. — Но наши лампы есть в нескольких оффлайн-магазинах: в Томске — в ЦУМе, в «Твоем пространстве», в Москве — в «Локалах». Столичный магазин перед открытием предлагал российским брендам подавать заявку, мы сделали презентацию с нашими лампами, они сразу попросили партию. Плампы там быстро разбирают. Магазины заинтересованы в интересных брендах, в нашем им нравится, что мы и технологичны, и экологичны. В Томске покупают лампы наши друзья, у всех уже есть дома плампы. Также мы ведем аккаунт в запрещенной в России сети, недавно проводили там распродажу.

Маленькие предметы, делающие жизнь приятнее

Фото: Савелий Петрушев

Прошлой весной, когда проект Plamp только родился, ребята думали, что будут заниматься исключительно лампами — разной формы, конфигурации, назначения.

— Хотели делать и плафоны для верхнего света, и бра, и торшеры, и настольные лампы. Сами мы отказываемся от верхнего света, и у нас дома много других вариантов освещения, мы можем рассказать людям, как сделать пространство уютнее, — отмечает Настя. — Это, можно сказать, наша идеология. Часто люди не знают, что лучше использовать дома не верхний свет, и, тем более, не холодный. Теплота освещения влияет на наше состояние. Белый холодный свет — рабочий, он стимулирует наш мозг, не позволяет ему расслабиться. Теплый — напротив. Важно, сверху идет свет или находится на нашем уровне, рассеянный он или направленный. Нюансов много.

— С помощью освещения можно любое пространство сделать более комфортным, повлиять на свое самочувствие. С такой философией мы создавали бренд, и думали, что мы про свет и про освещение. А потом поняли — этого нам недостаточно, нам интересно создавать разные предметы для себя и для дома. И стали студией дизайна, а не брендом освещения, — говорит Настя. Фото: Савелий Петрушев

Любопытных предметов может быть много. К примеру, недавно Игорь как дизайнер и инженер делал мерч — органайзер для одной петербургской компании. Он в форме здания, где она располагается.

Фото: Савелий Петрушев

А недавно у бренда назрел новый собственный продукт — это мыльница. Просто у ребят ее не было, и они разработали ее для себя. И подумали, что почему бы не производить такую.

— Наша мыльница продуманная, в ней есть желобки, по которым стекает вода. Ещё она достаточно внушительная по размеру, на ней поместится большой кусок мыла. Мы, когда такой купили, как раз и поняли, что нам нужна мыльница! — смеется Настя.

Мыльница двух цветов — розового и синего. Фото: Савелий Петрушев

Также почти готова шкатулка. Ее хотели запустить к 8 марту, но не успели.

— Идея появилась благодаря устройству основания лампы, оно, по сути, и есть шкатулка с ключиком. Мы решили, почему бы не сделать отдельно шкатулку, но с немного другой технологией, — рассказывает Настя. Фото: Савелий Петрушев

В будущем ребята подумывают и дальше разрабатывать «маленькие предметы для жизни», те простые вещи, что делают наши дни немного лучше и приятнее.

Фото: Савелий Петрушев

На очереди — подставка для виниловых пластинок на стену. Тем более, что такие нужны самим создателям бренда. Значит, самое время поэкспериментировать.

— У нас винтажный советский проигрыватель, наверное, 80-х годов, это «Эстония 010», — уточняет Игорь. — Мы уже лет 10 как слушаем винил. Проигрыватель все время был именно этот, менялись колонки, усилитель. И коллекция пластинок пополняется постепенно.

Фото: Савелий Петрушев

Также есть задумки разработать диспенсер для жидкого мыла, стаканчик для зубных щеток, вазы, цветочные горшки:

— Всё нужно дорабатывать для продукта, но идеи и небольшие прототипы, наброски у нас уже есть, — говорит Настя. — Дело времени, когда мы сможем их запустить. Даже если продукт уже готов, еще требуется какое-то время, чтобы его протестировать и сделать упаковку. Процесс от создания продукта до запуска весьма долгий.

К примеру, сейчас Настя работает над дизайном упаковки для мыльницы. Фото: Савелий Петрушев

...А в таких крафтовых пакетах получают покупатели свои плампы. Фото: Савелий Петрушев

Пока Plamp — это всего два человека, сами создатели бренда. Игорь — инженер, дизайнер, Настя — арт-директор. Параллельно со своим проектом у них есть еще и другие работы. Но в ближайшем будущем они надеются сфокусироваться на развитии собственного бренда. Делают сайт, собираются сотрудничать с новыми оффлайн-магазинами, активнее вести социальные сети, расширять объемы производства и команду.

Главный помощник Игоря и Анастасии. Фото: Савелий Петрушев

Текст: Мария Симонова

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