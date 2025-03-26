Печатные плампы. Как пара из Томска запустила производство экосветильников
Лампы Plamp родились в Томске, они печатаются на 3D-принтере из биопластика. Необычные экосветильники можно увидеть в Make Love Pizza, а найти не только в местных, но и в московских магазинах.
Мы отправились знакомиться с Игорем Килиным и Анастасией Толмачевой, авторами проекта Plamp, и узнали, что теперь у ребят уже своя студия дизайна. Скоро они представят новые интересные штуковины для дома.
В комнате слегка шумит 3D-принтер, за его прозрачной дверцей уже видны очертания плафона. Этот принтер — «домашний», он для экспериментов, разработок, единичных экземпляров. Партиями лампы печатается на производстве. Первую лампу Игорь напечатал в прошлом году:
— Я занимался 3D-печатью, мы с напарником открыли мастерскую, где в основном делали детали на заказ. Когда понял, что опыта у меня достаточно, захотелось разработать продукт с собственным дизайном, производящийся именно методом 3D-печати. Выбор пал на лампы. Просто мы решили обновить дома плафон, и я попробовал его напечатать, оказалось, это выглядит здорово.
Конечно, не каждый, кто хочет освежить пространство неординарным плафоном, создает его для себя сам. Но ребята уже давно думали о творческом проекте:
— Игорь — инженер, занимался много лет разной технической работой, но его всегда тянуло к дизайну, — поясняет Настя. — В проекте Plamp он совместил свои инженерные навыки и тягу к предметному дизайну. А я по натуре креатор, мне хотелось создать свой бренд. Так мы объединились.
Как это вообще устроено — печать лампы?
— Сначала ее нужно разработать, сделать цифровую 3D-модель, — объясняет Игорь. — Моделируется проект на компьютере. Важно продумать все детали. К примеру, для замены лампочки нужен съемный плафон. Для того, чтобы его фиксировать, я придумал определенный байонет (крепление).
Следующая деталь — основание лампы, у него есть донышко и при сборке оно защелкивается.
— Некоторые технические решения рождают форму. Разъем на донышке лампы сначала был нужен чисто функционально, но в итоге мы делаем его в форме цветочка, который стал нашим логотипом, — рассказывает Игорь.
Другой важный момент — написать задание для 3D-принтера, чтобы получить нужную 3D-модель. Для этого нужны управляющая программа и отдельный софт, куда задаются параметры печати. Как отмечает Игорь, их очень много, но именно они влияют на качество изделия.
— Что касается дизайна, то наш оптимален именно для 3D-печати. Если говорить очень упрощенно, то 3D-принтер не может печатать по воздуху, поэтому удобнее обходиться без нависающих элементов, — уверен Игорь.
Кстати, в названии бренда кроется не только слово «лампа» на английском и слог от английского «plant», растение, но и название материала PLA — полилактид. Он биоразлагаемый, компостируемый, безопасен для человека и при использовании, и в производстве.
— Мы остановились именно на PLA благодаря его экологичности, хотя и по эстетическим показателям это один из лучших материалов, — считает Игорь. — Мне довелось поработать с разными пластиками, я знал их свойства.
Экологичность не мешает пластику быть достаточно стойким, хотя при нагреве выше 70 °C он может потерять форму или расплавиться. Мощные лампочки накаливания с такими плафонами лучше не использовать, о чем пишут в инструкциях к лампам. К ним лучше подойдут светодиодные.
Лампы для всех
Всего в коллекции четыре варианта плафона. С прозрачным свет ярче, он хорошо подходит для системы «умная лампа», где цвет света можно задавать через приложение на смартфоне. Также есть песочные и бронзовые лампы, последние берут чаще всего.
Светильники состоят из двух больших деталей, крепления у них стандартные, поэтому можно менять и по-разному комбинировать основания и плафоны. Скоро появятся новые формы — сейчас разрабатывается вариант, похожий на распустившийся тюльпан. Несколько тестовых экземпляров они продали на недавней распродаже.
Еще один неординарный вариант лампы от Plamp — плафон, напоминающий по форме сибирскую шишку, можно было увидеть в кафе Make Love Pizza. В прошлом году, накануне 420-летия Томска, у Plamp была с ним коллаборация. С Make Love Pizza ребята связаны давно:
— Я с ними иногда сотрудничаю как видеограф, а несколько лет назад мы с Игорем работали там бариста, — говорит Настя. — Кстати, они, чтобы нас поддержать, одними из первых купили наши плампы и поставили их в кафе на Комсомольском. Когда Игорь до нашего проекта занимался 3D-печатью, они были его заказчиками, делали у него мерч.
Где вообще можно купить плампы?
— Мы пока плохо занимаемся маркетингом, поскольку были сосредоточены на продукте, на внутренних процессах, на бюрократических моментах, — признается Настя. — Но наши лампы есть в нескольких оффлайн-магазинах: в Томске — в ЦУМе, в «Твоем пространстве», в Москве — в «Локалах». Столичный магазин перед открытием предлагал российским брендам подавать заявку, мы сделали презентацию с нашими лампами, они сразу попросили партию. Плампы там быстро разбирают. Магазины заинтересованы в интересных брендах, в нашем им нравится, что мы и технологичны, и экологичны. В Томске покупают лампы наши друзья, у всех уже есть дома плампы. Также мы ведем аккаунт в запрещенной в России сети, недавно проводили там распродажу.
Маленькие предметы, делающие жизнь приятнее
Прошлой весной, когда проект Plamp только родился, ребята думали, что будут заниматься исключительно лампами — разной формы, конфигурации, назначения.
— Хотели делать и плафоны для верхнего света, и бра, и торшеры, и настольные лампы. Сами мы отказываемся от верхнего света, и у нас дома много других вариантов освещения, мы можем рассказать людям, как сделать пространство уютнее, — отмечает Настя. — Это, можно сказать, наша идеология. Часто люди не знают, что лучше использовать дома не верхний свет, и, тем более, не холодный. Теплота освещения влияет на наше состояние. Белый холодный свет — рабочий, он стимулирует наш мозг, не позволяет ему расслабиться. Теплый — напротив. Важно, сверху идет свет или находится на нашем уровне, рассеянный он или направленный. Нюансов много.
Любопытных предметов может быть много. К примеру, недавно Игорь как дизайнер и инженер делал мерч — органайзер для одной петербургской компании. Он в форме здания, где она располагается.
А недавно у бренда назрел новый собственный продукт — это мыльница. Просто у ребят ее не было, и они разработали ее для себя. И подумали, что почему бы не производить такую.
— Наша мыльница продуманная, в ней есть желобки, по которым стекает вода. Ещё она достаточно внушительная по размеру, на ней поместится большой кусок мыла. Мы, когда такой купили, как раз и поняли, что нам нужна мыльница! — смеется Настя.
Также почти готова шкатулка. Ее хотели запустить к 8 марту, но не успели.
В будущем ребята подумывают и дальше разрабатывать «маленькие предметы для жизни», те простые вещи, что делают наши дни немного лучше и приятнее.
На очереди — подставка для виниловых пластинок на стену. Тем более, что такие нужны самим создателям бренда. Значит, самое время поэкспериментировать.
— У нас винтажный советский проигрыватель, наверное, 80-х годов, это «Эстония 010», — уточняет Игорь. — Мы уже лет 10 как слушаем винил. Проигрыватель все время был именно этот, менялись колонки, усилитель. И коллекция пластинок пополняется постепенно.
Также есть задумки разработать диспенсер для жидкого мыла, стаканчик для зубных щеток, вазы, цветочные горшки:
— Всё нужно дорабатывать для продукта, но идеи и небольшие прототипы, наброски у нас уже есть, — говорит Настя. — Дело времени, когда мы сможем их запустить. Даже если продукт уже готов, еще требуется какое-то время, чтобы его протестировать и сделать упаковку. Процесс от создания продукта до запуска весьма долгий.
Пока Plamp — это всего два человека, сами создатели бренда. Игорь — инженер, дизайнер, Настя — арт-директор. Параллельно со своим проектом у них есть еще и другие работы. Но в ближайшем будущем они надеются сфокусироваться на развитии собственного бренда. Делают сайт, собираются сотрудничать с новыми оффлайн-магазинами, активнее вести социальные сети, расширять объемы производства и команду.
Текст: Мария Симонова
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».