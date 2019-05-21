Фотофонд. Алексеевское реальное училище
В областном краеведческом музее хранится великолепная коллекция фотографий Алексеевского реального училища, существовавшего в Томске в конце XIX — начале XX веков.
На отлично сохранившихся старых снимках мы видим будни и праздники реалистов, интерьеры и лица учащихся и преподавателей. Разглядывать эти фотографии очень интересно.
Томское реальное училище было первым в Западной Сибири. Его открыли в 1877 г. и назвали Алексеевским в честь Великого князя Алексея Александровича Романова — русского адмирала, проезжавшего через Томск в 1873 г. Училище помещалось в пожертвованном городским обществом двухэтажном доме на улице Магистратской (сейчас ул. Розы Люксембург, 8).
Это было всесословное учебное заведение с шестью основными классами и седьмым дополнительным, в которое принимались мальчики 10-12 лет по предварительному испытанию.
Первоначально реальные училища были учреждены для подготовки молодых людей к практической деятельности на поприще торговли и промышленности, но постепенно они превратились в общеобразовательные школы с сильным гуманитарным и естественно-научным блоком и углубленным изучением технических дисциплин и специальностей.
Так, на фотографиях из Томского реального училища мы видим слесарную и столярную мастерскую, физическую лабораторию.
Образование было платным, но за детей из бедных семей плату за обучение вносило Общество вспомоществования бедным ученикам Томского Алексеевского реального училища, открытое 14 марта 1882 года.
В течение 30 лет с момента открытия учебного заведения его бессменным директором был Гавриил Константинович Тюменцев — преподаватель физики и математики. Выпускник Казанского университета Гавриил Константинович был не только педагогом, но и специалистом горного дела, краеведом, библиофилом, организатором научных метеорологических наблюдений в Томске.
Первый директор Томского Алексеевского реального училища занимался не только администрированием, но и вел уроки физики и математики, временно замещал преподавателей по географии и естественной истории, являлся классным наставником, вплотную работал с учениками, зная каждого. Во время педагогических советов в большинстве случаев именно от него исходила инициатива оказания материальной помощи нуждающимся ученикам: выделение средств на оплату за обучение, приобретение форменной одежды, теплых вещей и обуви за счет Попечительства и Общества вспомоществования бедным ученикам Томского Алексеевского реального училища (Протоколы Педагогического совета Томского Алексеевского реального училища за 1883–1886 гг. Архив ТОКМ Ф.1 Оп.4 Д.41).
В рамках занятий по физике проводились метеорологические наблюдения. Инициатором их организации был Гавриил Константинович Тюменцев. Для приучения реалистов к ведению наблюдений было решено «поставить во дворе училища специальную будку».
Директором же было предложено организовать фотографический кружок, чтобы учить делу фотографии желающих учеников и преподавателей. Для этого приобрели фотоаппарат с необходимыми реагентами и привлекали фотографа, учившегося в Москве.
Во время зимних каникул, на которые приходились рождественские праздники, на Святки, во время Масленицы в здании училища устраивались литературно-вокальные вечера. Преподаватели русского языка и словесности подбирали стихотворения, отрывки из поэтических и прозаических произведений и готовили учащихся к выступлениям. За вход на концерт с посетителей взималась небольшая плата, от 25 копеек до 1 рубля, но она составляла «немалый вклад в кассу Общества вспомоществования бедным ученикам».
В концертных программах выступления чтецов чередовались с музыкальными номерами, преимущественно выступлениями хора в сопровождении игры на фисгармонии.
Перед Новым годом, 29 декабря, учащихся собирали в зале училища для демонстрации с помощью волшебного фонаря туманных картинок. Преподаватели сопровождали показ пояснениями.
Кроме общеобразовательных и технических дисциплин, в Томском реальном училище преподавали пение и рисование, вплоть до старших V и VI классов. Особенно талантливые работы учеников — рисунки и орнаменты из глины выставлялись для публичного обозрения, а на педагогическом совете 22 декабря 1884 года решено было отправить их на конкурс ученических работ средних учебных заведений по рисованию и черчению, объявленный Академией художеств.
В музее сохранились фотографии как учебного процесса и интерьеров училища, так и групповые фото учеников и преподавателей.
Текст: по публикациям Евгении Гоппе, научного сотрудника культурно-образовательного отдела ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова»
Долгое время в фондах библиотеки Томского областного краеведческого музея хранилась Фундаментальная библиотека Томского реального училища. Впоследствии многие издания из этой библиотеки получили статус музейных предметов и были перемещены в музейные фонды. Однако некоторые экземпляры из библиотеки реального училища и сегодня еще содержатся в библиотеке музея.
Библиографический список изданий из библиотечного фонда о Томском реальном училище:
• Гоппе Е. В. О традициях духовно-нравственного воспитания в дореволюционных реальных училищах // Музей. — 2016. — №: 6. — С. 55-60: ил.
• Гоппе Е. В. Протоколы педагогического совета Томского Алексеевского реального училища за 1883–1886 гг. об охране здоровья реалистов // Шатиловские чтения 2014. Труды Томского областного краеведческого музея. — Томск: Ветер, 2017. — Т. XIX. — С. 271-284
Более подробно ознакомиться с этими и другими изданиями можно в научной библиотеке музея (г. Томск, пер. Спортивный, 13/ Гоголя, 31). Телефон 53-23-95, 8-909-540-68-70
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Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.