Фотофонд. Алексеевское реальное училище

21 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Классные занятия. Алексеевское реальное училище

Спецпроект Фотофонд

В областном краеведческом музее хранится великолепная коллекция фотографий Алексеевского реального училища, существовавшего в Томске в конце XIX — начале XX веков.

На отлично сохранившихся старых снимках мы видим будни и праздники реалистов, интерьеры и лица учащихся и преподавателей. Разглядывать эти фотографии очень интересно.

Томское реальное училище было первым в Западной Сибири. Его открыли в 1877 г. и назвали Алексеевским в честь Великого князя Алексея Александровича Романова — русского адмирала, проезжавшего через Томск в 1873 г. Училище помещалось в пожертвованном городским обществом двухэтажном доме на улице Магистратской (сейчас ул. Розы Люксембург, 8).

Томское Алексеевское реальное училище в 1890-91 гг. Фото из фондов ТОКМ

Здание училища в начале ХХ века Фото из фондов ТОКМ

Это было всесословное учебное заведение с шестью основными классами и седьмым дополнительным, в которое принимались мальчики 10-12 лет по предварительному испытанию.

Первоначально реальные училища были учреждены для подготовки молодых людей к практической деятельности на поприще торговли и промышленности, но постепенно они превратились в общеобразовательные школы с сильным гуманитарным и естественно-научным блоком и углубленным изучением технических дисциплин и специальностей.

Так, на фотографиях из Томского реального училища мы видим слесарную и столярную мастерскую, физическую лабораторию.

Слесарная мастерская Алексеевского реального училища Фото из фондов ТОКМ

Столярная мастерская Алексеевского реального училища Фото из фондов ТОКМ

Физическая лаборатория Алексеевского реального училища Фото из фондов ТОКМ

Образование было платным, но за детей из бедных семей плату за обучение вносило Общество вспомоществования бедным ученикам Томского Алексеевского реального училища, открытое 14 марта 1882 года.

Классные занятия Фото из фондов ТОКМ

Классная комната во время перемены Фото из фондов ТОКМ

В течение 30 лет с момента открытия учебного заведения его бессменным директором был Гавриил Константинович Тюменцев — преподаватель физики и математики. Выпускник Казанского университета Гавриил Константинович был не только педагогом, но и специалистом горного дела, краеведом, библиофилом, организатором научных метеорологических наблюдений в Томске.

Тюменцев Гавриил Константинович Фото из фондов ТОКМ

Первый директор Томского Алексеевского реального училища занимался не только администрированием, но и вел уроки физики и математики, временно замещал преподавателей по географии и естественной истории, являлся классным наставником, вплотную работал с учениками, зная каждого. Во время педагогических советов в большинстве случаев именно от него исходила инициатива оказания материальной помощи нуждающимся ученикам: выделение средств на оплату за обучение, приобретение форменной одежды, теплых вещей и обуви за счет Попечительства и Общества вспомоществования бедным ученикам Томского Алексеевского реального училища (Протоколы Педагогического совета Томского Алексеевского реального училища за 1883–1886 гг. Архив ТОКМ Ф.1 Оп.4 Д.41).

Общежитие Алексеевского реального училища Фото из фондов ТОКМ

В рамках занятий по физике проводились метеорологические наблюдения. Инициатором их организации был Гавриил Константинович Тюменцев. Для приучения реалистов к ведению наблюдений было решено «поставить во дворе училища специальную будку».

Томск. Двор Алексеевского реального училища Фото из фондов ТОКМ

Директором же было предложено организовать фотографический кружок, чтобы учить делу фотографии желающих учеников и преподавателей. Для этого приобрели фотоаппарат с необходимыми реагентами и привлекали фотографа, учившегося в Москве.

Коридор Алексеевского реального училища Фото из фондов ТОКМ

Во время зимних каникул, на которые приходились рождественские праздники, на Святки, во время Масленицы в здании училища устраивались литературно-вокальные вечера. Преподаватели русского языка и словесности подбирали стихотворения, отрывки из поэтических и прозаических произведений и готовили учащихся к выступлениям. За вход на концерт с посетителей взималась небольшая плата, от 25 копеек до 1 рубля, но она составляла «немалый вклад в кассу Общества вспомоществования бедным ученикам».

Общий зал Алексеевского реального училища Фото из фондов ТОКМ

В концертных программах выступления чтецов чередовались с музыкальными номерами, преимущественно выступлениями хора в сопровождении игры на фисгармонии.

Перед Новым годом, 29 декабря, учащихся собирали в зале училища для демонстрации с помощью волшебного фонаря туманных картинок. Преподаватели сопровождали показ пояснениями.

Общий зал Алексеевского реального училища Фото из фондов ТОКМ

Кроме общеобразовательных и технических дисциплин, в Томском реальном училище преподавали пение и рисование, вплоть до старших V и VI классов. Особенно талантливые работы учеников — рисунки и орнаменты из глины выставлялись для публичного обозрения, а на педагогическом совете 22 декабря 1884 года решено было отправить их на конкурс ученических работ средних учебных заведений по рисованию и черчению, объявленный Академией художеств.

Выставка работ реалистов Фото из фондов ТОКМ

В музее сохранились фотографии как учебного процесса и интерьеров училища, так и групповые фото учеников и преподавателей.

Педагоги Алексеевского реального училища. Сидят слева направо 1 — Еланцев, 2 — Сухов, 3 — Тюменцев, 5 — Туполев. Снято до 1889 г. Фото из фондов ТОКМ

Учащиеся Алексеевского реального училища Фото из фондов ТОКМ

Группа учащихся Алексеевского реального училища. Второй справа во 2-м ряду — Тюменцев Константин Фото из фондов ТОКМ

Группа учащихся Алексеевского реального училища Фото из фондов ТОКМ

Ученики 6 класса Алексеевского реального училища с преподавателем С.А. Суховым 1889 г. Фото из фондов ТОКМ

Ученики 6 класса Алексеевского реального училища с преподавателем С.А. Суховым 1890 г. Фото из фондов ТОКМ

Текст: по публикациям Евгении Гоппе, научного сотрудника культурно-образовательного отдела ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова»

Долгое время в фондах библиотеки Томского областного краеведческого музея хранилась Фундаментальная библиотека Томского реального училища. Впоследствии многие издания из этой библиотеки получили статус музейных предметов и были перемещены в музейные фонды. Однако некоторые экземпляры из библиотеки реального училища и сегодня еще содержатся в библиотеке музея.



Библиографический список изданий из библиотечного фонда о Томском реальном училище:



• Гоппе Е. В. О традициях духовно-нравственного воспитания в дореволюционных реальных училищах // Музей. — 2016. — №: 6. — С. 55-60: ил.

• Гоппе Е. В. Протоколы педагогического совета Томского Алексеевского реального училища за 1883–1886 гг. об охране здоровья реалистов // Шатиловские чтения 2014. Труды Томского областного краеведческого музея. — Томск: Ветер, 2017. — Т. XIX. — С. 271-284

Более подробно ознакомиться с этими и другими изданиями можно в научной библиотеке музея (г. Томск, пер. Спортивный, 13/ Гоголя, 31). Телефон 53-23-95, 8-909-540-68-70

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Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

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