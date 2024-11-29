Владимир Пахомов: пометка «официально», «скуф» или «вайб» и другие новости языка

29 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшие выходные в Томске состоялась лекция председателя Филологического совета Тотального диктанта и научного сотрудника Института русского языка РАН Владимира Пахомова.

В рамках просветительских мероприятий, проводимых в нашем городе — столице Тотального диктанта 2024 — он рассказал слушателям о последних изменениях в «языковой» повестке, а также о том, что будет с иностранными словами и как изменения в русском языке отображаются в медиа. Краткий обзор главных филологических событий этого года — в нашем материале.

Упразднение Совета по русскому языку

В минувшие выходные Томск посетил Владимир Пахомов, председатель Филологического совета Тотального диктанта и научный сотрудник Института русского языка РАН. Фото: Савелий Петрушев

В этом году упразднили Совет по русскому языку при президенте РФ: теперь вместо него будет работать Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Первое его заседание прошло 5 ноября. Увы, в составе совета не так много лингвистов и специалистов по языкам народов России, но зато есть, например, актеры — Сергей Безруков и Екатерина Гусева, отмечает Пахомов.

На первом заседании обновленного Совета шла речь о необходимости выпуска единых государственных учебников по русскому языку, а также словарей. Говоря о них, Пахомов привел цитату руководителя портала «Грамота.ру», заместителя Совета Константина Деревянко, который выступил на этом заседании с докладом: «К концу 2025 года заработает уникальная государственная информационная система „Национальный словарный фонд“. Под эгидой Правительственной комиссии по русскому языку... разработаны и утверждены требования к составлению нормативных словарей, в соответствии с которыми уже практически готовы первые четыре. Это орфографический, орфоэпический, словарь иностранных слов и толковый».

Фото: Савелий Петрушев

«Национальный словарный фонд» — это электронная система из 30 словарей разных жанров, начиная с XVIII века. Она создается специалистами нескольких научных учреждений под координацией Института русского языка им. Виноградова. Предполагается, что фонд позволит показать изменения языковых норм за 300 лет.

— Нам, популяризаторам лингвистики, это тоже поможет, потому что мы сможем с опорой на старые словари показывать движение языка. Например, в словаре 1955 года «пЕтля» — это единственно правильный вариант, а современные словари вариант «петлЯ» выносят на первое место. Конечно, и движение орфографической нормы мы тоже сможем увидеть, — отмечает Пахомов.

По его мнению, это важный проект, который станет главной словарной базой в русской лексикографии.

Написание официальных названий

Также в этом году лингвисты внесли пояснение в написание официальных названий различных государственных организаций и учреждений. Например, в юридических документах «Государственная Дума» оба слова пишутся с заглавной буквы, а по нормам русского языка правильное написание «Государственная дума» — только первое слово с заглавной буквы. Как объясняет Владимир Пахомов, последние десять лет во всех современных орфографических словарях использовался второй вариант написания — по правилу, при том, что оно противоречит Конституции РФ, где оба слова написаны с большой буквы.

— Корректоры, редакторы из-за этого мучались страшно, потому что с одной стороны есть предписание орфографического словаря, которое просто так не проигнорируешь, а с другой стороны есть Конституция Российской Федерации, которую тоже не проигнорируешь. И вот то, что противоречие между орфографическими словарем и Конституцией, указами, законами существовало, создавало очень много проблем. Теперь эти проблемы снимаются, потому что в «Академосе» у таких слов появилась пометка «офиц.».

Владимир Пахомов выступил в Томске с лекцией «Русский язык и современная медиаповестка». Фото: Савелий Петрушев

Пометка дает возможность использовать официальное название учреждения или ведомства в соответствии с юридической фиксацией. При этом, авторы электронного словаря «Академос» добавляют, что юридически закрепленное название может не соответствовать современным правилам орфографии.

— Пометка «офиц.» нас спасает, потому что она нам дает официальное разрешение — в соответствии с рекомендациями орфографического словаря — писать «Федеральное Собрание», оба слова с большой буквы. Это изменение — попытка примирить официальные и неофициальные тексты, в которых написание может различаться.

Также поясняется, что подобные названия с пометкой «офиц.» могут использоваться в текстах официальных документов: в Конституции, законах, указах, приказах, официальной переписке и информационных сообщениях СМИ. В других текстах использование официальной формы написания не запрещается, если отвечает намерениям автора и характеру написанного.

Пополнение ресурса «Академос»

На прошлой неделе в электронный орфографический словарь «Академос» Института русского языка РАН было внесено порядка четырехсот новых слов. По словам Владимира Пахомова, уникальность этого ресурса в том, что это самый подробный, самый полный современный орфографический словарь русского языка. «Академос» содержит более двухсот тысяч языковых единиц, в том числе имена собственные, и постоянно дополняется.

— Он прекрасен тем, что в каком-то смысле совмещает в себе два подхода. С одной стороны — это словарь нормативный, академический, он предписывает, как использовать слова, а с другой стороны — каждой год в него добавляется несколько сотен словарных статей. Очень часто это слова — недавно заимствованные русским языком. То есть, он показывает, как язык живет. И мне очень нравится, как авторы «Академоса» формулируют свою идею в предисловии: они включают слова, отражающие динамическую языковую картину современности, но они не вносят все подряд. В словарь попадают только те слова, которые актуальны для медиаречи.

Томичи задавали много вопросов о том, как меняется русский язык и что сейчас происходит с иностранными словами. Фото: Савелий Петрушев

В этом году ресурс «Академос» обновился, например, словами «аватарка», «амбассадор», «балаклава», «АнИчков мост» и другие.

— На самом деле, словарь — это очень тесная работа и со справочными службами. Когда обращаются к нам, на «Грамоту», с вопросом «как писать слово» или «почему у вас нет такого слова», мы эти вопросы переадресовываем коллегам. Они, конечно, не сразу реагируют. Слово «амбассадор» мы три года просили включить, — говорит Владимир.

Слова года: скуф или вайб?

В этом году в России, как и в некоторых других странах, по-прежнему выбирают «слова года». Зародилась инициатива в Германии еще в 1971 году, хотя и прижилась не сразу, рассказывает Владимир Пахомов. Традиционной акция стала лишь в 90-е годы прошлого века. В это время к ней подключились Англия и США, а в 2007 году по инициативе филолога Михаила Эпштейна — и Россия. Ежегодно в нашей стране свои «слова года» объявляют Экспертный совет Михаила Эпштейна, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, а с 2023 года — портал «Грамота.ру».

— Это те слова, которые так или иначе дают нам понять, как мы прожили этот год. Это могут быть и новые слова, а могут быть и старые, но по каким-то причинам актуализировавшиеся. В прошлом году во многих словарях, в том числе и иностранных, «словами года» стали «искусственный интеллект» и «нейросеть». А также Оксфордский словарь выбрал жаргонное слово «rizz» — сокращение от слова «харизма», то есть, стиль, обаяние, способность привлекать; Кембриджский — глагол «hallucinate» — то есть «галлюцинировать», о создание ложной информации искусственным интеллектом.

По словам Владимира темой «слов года» в 2023 стал искусственный интеллект и нейросети. Фото: Савелий Петрушев

В этом году свое «слово года» в России уже опубликовал Государственный институт русского языка им. Пушкина. Им стало слово «Пушкин». Как отмечает Владимир, по этому поводу было колоссальное количество шуток, но институт аргументировал свое решение тем, что в этому году в России отмечался 225-летний юбилей со дня рождения поэта. Также в топ-слов Института русского языка им. Пушкина попали такие слова, как «семья», «искусственный интеллект» и «квадробер».

Портал «Грамота.ру» на момент проведения лекции еще не выбрал свое «слово года». Путем опросов и экспертной аналитики, в его шорт-лист попали такие слова, как «вайб», «инсайд», «нормис», «нарратив», «скуф», «прилет» и другие. Всего 15 вариантов, среди которых слова «квадробер» нет. По мнению, Владимира, возможно, это сознательное решение:

— У «Грамоты» такой механизм: сначала они [лингвисты портала] составляют лонг-лист на основе голосований читателей и на основе анализа запросов, публикации и медиаконтекста, а потом уже внутри формируется шорт-лист, из которых привлеченные эксперты выберут свои слова. Победит слово, набравшее большинство голосов, — объясняет Владимир.

Во вторник, 26 ноября, «Грамота.ру» опубликовала свое «слово года». В результате, им стало слово «вайб», за которое проголосовало больше половины экспертов. На втором месте — «скуф», на третьем — «прилет». Всего в голосовании принимали участие больше 400 специалистов по языкам.

«Словом года» 2024 на портале «Грамота.ру» назвали «вайб». Оно было выбрано большинством экспертов. Фото: Грамота.ру

Некоторые иностранные институции также уже выбрали свои «слова года». Например, по версии словаря Collins Dictionary, им стало слово «brat» — обозначает уверенность в себе, независимость и гедонистический настрой. Кембриджский словарь назвал «словом года» — старое слово «manifest», то есть, использовать визуализацию и аффирмации, чтобы представить желаемые достижения, тем самым повышая вероятность того, что это произойдёт.

— Интересно, что если в прошлом году «слова года» были связаны больше с нейросетями, то в этом году, скорее, ближе какие-то психологические вещи, связанные со взаимоотношениями между людьми и с тем, как они характеризуют друг друга. И «манифестировать», и «скуф», и «нормис» — это все примерно одного тематического поля. Поэтому, видимо, в этом году всё-таки внимание к человеческой природе выходит в топ-слов года. Ну, и Пушкин… — говорит Владимир.

Запрет иностранных слов

В ноябре этого года в Ярославле вышло постановление о запрете иностранных слов и выражений на уличных вывесках. Комментируя эту новость, Владимир Пахомов отмечает, что из текста документа не совсем ясно, какие именно слова попадут под ограничение.

— Из буквы закона следует, что как будто бы речь про слова иностранного происхождения. Но если это слова иностранного происхождения, тогда по логике на вывесках не должно быть слов магазин, кофе, чай, продукты и даже хлеб — это не исконно русское слово. Поэтому вряд ли об этом речь, скорее всего, имеются в виду, недавние заимствования или же не сами иностранные слова, а другая графическая система. <...> В общем, непонятно. Так сформулированное постановление действительно оставляет много вопросов и широкие возможности для толкования, — объясняет Владимир.

Фото: Савелий Петрушев

Очертив «приятные и не очень приятные направления общественной мысли в области русского языка», которые обсуждаются сегодня в среде лингвистов, Владимир Пахомов отметил:

— Тем не менее, несмотря и вопреки русский язык продолжает жить своей жизнью, в нем продолжают появляться новые слова, лингвисты продолжают их включать в словари и выбирать «словами года». Поэтому живем дальше.

Текст: Алёна Попова

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