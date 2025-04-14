Смотрим и поём: секреты сериала «ВИА „Васильки“» для Wink.ru

14 апреля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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Сегодня в онлайн-кинотеатре Wink.ru стали доступны первые эпизоды музыкально-ностальгического сериала «ВИА "Васильки"» (16+). В течение восьми серий разворачивается история взлета и распада вокально-инструментального ансамбля в 1970-е и попытка его воссоздать спустя 45 лет — в наши дни. Новые серии будут выходить по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), а затем состоится показ на канале СТС.

Сериал «ВИА „Васильки“» пополнил линейку проектов Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «Фишер», «Балет», «Плакса» и другие). За производство отвечает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии».

В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших музыкантов. Им обязательно нужно объединить повзрослевших участников ВИА «Васильки» (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы они дали концерт 31 декабря — таково единственное условие завещания Лены (Ирина Розанова), иначе наследства не видать.

Чтобы собрать участников ВИА «Васильки» в наши дни придется проехать тысячи километров, выбросить скелеты из шкафа и преодолеть обиды, амбиции, отчаяние и вообще всю палитру эмоций. История разворачивается не только в Москве и Подмосковье, она охватывает Геленджик, Карелию, Тулу, Кузбасс и другие города. А как сериал связан с Мурманской областью и причем тут всесоюзная комсомольская стройка БАМ — об этом станет понятно позднее.

«Это то, о чем я мечтал много лет — написать песню в духе той самой музыки, на которой мы все выросли. Юрий Антонов, «Синяя птица», «Голубые гитары» — они подарили всем нам волшебные мелодии, в которые я влюблен с самого детства. Но на самом деле, для сериала «ВИА «Васильки» я написал не одну, а целых 14 песен в этом добром, теплом, настоящем стиле 70-х. Каждая серия — новая песня, и все они помогают раскрывать историю, эмоции, состояние героев», — отметил автор идеи, композитор, продюсер сериала Сергей Жуков.

Персонажей в 1970-е годы играют молодые, но быстро набирающие популярность актеры —Дарья Петриченко («Зять», «Моё любимое привидение»), Антон Шаврин («Артист с большой дороги», «Иванько», «Маме снова 17»), Севастьян Смышников («Прогулки со смертью», «#Детки»), Олег Отс («Подольские курсанты», «Струны», «Шифр»), Иван Рысин («Инсомния», «Контакт», «Бизон: дело манекенщицы»), Никита Плахотнюк («Последний министр», «Купцы и дети»), Григорий Верник («Цикады», «Содержанки», «Игры»).

В наше время этих же персонажей воплощают на экране Ирина Розанова («Плакса», «Облако-рай», «Ворошиловский стрелок»), Дмитрий Харатьян (все «Гардемарины», «Зелёный фургон», «На Дерибасовской хорошая погода…»), Николай Добрынин («Сваты», «Молодёжка», «Против всех»), Владислав Ветров («Последний богатырь: наследие», «ГДР», «Метод»), Олег Комаров («Холоп», «Брат-2», «Восьмидесятые»), Александр Тютин («Молодёжка», «Мастер и Маргарита», «Гранд»), Игорь Верник («12», «Первый номер», «Жуки»).

А компанию им составили Анна Котова («Лихие», «Поехавшая», «Последний богатырь: наследие»), Алевтина Тукан («Девушки с Макаровым», «Большая игра», «Лучше, чем люди»), Мамука Патарава («Дети перемен», «Чистый лист», «Алла-такси»), Кай Гетц («Пророк», «Гром: трудное детство», «Пищеблок»).

Часть съемок прошла на побережье Чёрного моря, в гостеприимной Абхазии, где в первозданном виде сохранились замечательные локации курортов Советского Союза.

Сценарий написали экс-кавээнщик Алексей Екс («Евгенич», «Руки Вверх!», «Плакса-2») и Влада Карпова («Папы», «Плакса-2»). Они создали две истории, по сути — два сериала, которые тесно переплелись друг с другом. В 1970-е это история создания и распада вокально-инструментального ансамбля, причем произошло что-то такое, что участники событий сорокалетней давности потеряли все связи друг с другом. В наше время Лена пытается объединить разные поколения семьи с помощью ВИА, а все герои стараются что-то сделать с ошибками прошлого.

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