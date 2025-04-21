В День Победы томичи увидят праздничный салют

21 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В этом году в Томске запустят салют в четь празднования Дня Победы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

— Долгое время в Томске общегородских салютов мы не организовывали. Но 80-летие Великой Победы — та дата, которую мы просто обязаны отметить торжественно, — говорится в сообщении.

Предполагается, что светозвуковое шоу стартует в 22.45 на площадке у Театра драмы и продлится 15 минут. Запускать салют будут с баржи на Томи, где установят все пиротехническое и световое оборудование. На фоне прозвучат военные песни и голос Левитана.

Глава города также поручил профильным заместителям проработать вопрос с транспортом, чтобы томичи смогли добраться до дома после окончания шоу.

Напомним, в последний раз салют ко Дню Победы в Томске запускали в 2022 году.

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