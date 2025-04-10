Ледоход на Томи добрался до Оби

10 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Голова ледохода на Томи в Томской области ушла в Обь, сообщает пресс-служба обладминистрации.

— Томь освободилась от ледяных оков, наблюдаются навалы льда, голова ледохода ушла в Обь. На Оби образовались две головы ледохода, одна из которых находится в 5 километрах ниже деревни Половинка Томского района, вторая — в районе села Никольское Кривошеинского района. Уровни воды не превышены, за исключением уровня в районе села Никольское. Перелива дороги пока нет, вода уходит в поля, — отметил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.

Уровень воды в Томи сегодня на 8.00 в районе Речного вокзала повысился на 10 см и составляет 421 см при критической отметке 750 сантиметров. В районе деревни Козюлино река поднялась на 58 сантиметров и составляет 798 сантиметров при критической отметке в 980.

Уровень воды в Оби сегодня на 8.00 в районе п. Победа (Шегарский район) снизился на 94 см и составляет 502 см при опасной отметке 736 см; в районе с. Никольское (Кривошеинский район) повысился на 188 см и составляет 943 см при опасной отметке 864 см; в районе с. Молчаново повысился на 63 см и составляет 601 см при опасной отметке 805 см; в районе г. Колпашево повысился на 32 см и составляет 560 см при опасной отметке 823 см; в районе с. Каргасок повысился на 17 см и составляет 583 см при опасной отметке 1085 см; в районе с. Александровское повысился на 21 см и составляет 403 см при опасной отметке 1030 см.

Уровень воды в Чулыме сегодня на 8.00 в районе с. Тегульдет повысился на 13 см и составляет 198 см при опасной отметке 428 см; в районе с. Зырянское повысился на 8 см и составляет 168 см при опасной отметке 570 см; в районе с. Батурино повысился на 11 см и составляет 468 см при опасной отметке 885 см.

Уровень воды в Чае сегодня на 8.00 в районе с. Подгорное повысился на 54 см и составляет 442 см при опасной отметке 660 см.

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