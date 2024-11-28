Томские ученые выявили генетическую предрасположенность к развитию сепсиса

28 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Ученые Биологического института Томского государственного университета выявили ген, активная работа которого может приводить к развитию тяжелых септических процессов, сообщает пресс-служба вуза.

— В исследовании мы использовали данные пациентов из открытых международных баз и информацию, предоставленную Уральским государственным медицинским университетом, в котором работает один из членов нашей команды, — рассказывает исполнитель проекта, сотрудник кафедры генетики и клеточной биологии БИ ТГУ Кирилл Кириленко. — Главным результатом нашего проекта является то, что гены ARG 1, OLAH, TMTC1 выявлены как потенциальные транскриптомные маркеры сепсиса.

Ученые отмечают, что этот синдром может угрожать жизни, но предсказать его крайне сложно, поскольку механизм развития сепсиса является многоступенчатым. При этом в клинической практике встречается немало случаев, когда при прочих равных условиях у одного пациента сепсис развивается, а у другого нет.

— Повышение уровня экспрессии этих генов в периферической крови может свидетельствовать о риске возникновения сепсиса, — говорит Кирилл Кириленко. — Данная находка важна тем, что позволяет прогнозировать развитие сепсиса, то есть выявлять пациентов с высоким риском. Для этого не нужно секвенировать весь геном, достаточно с помощью метода ПЦР в реальном времени оценить экспрессию конкретного гена, то есть насколько активно с этого гена синтезируется белок. Понимание того, есть ли у пациента риск развития сепсиса, позволит врачам выбирать правильную тактику лечения и предусмотреть в ней профилактические меры.

В пресс-службе уточняют, что в рамках этого же проекта проводились исследования, связанные с папиллярной карциномой щитовидной железы. В результате коллаборации с научными коллективами из Новосибирска, Москвы и Челябинска были изучены молекулярно-генетические маркеры для предсказания наличия метастазов при раке щитовидной железы. Подобные прогнозы важны для своевременного выявления процесса метастазирования, который является одним из главных рисков для пациентов со злокачественными опухолями. Объективный прогноз важен для выбора тактики ведения таких пациентов, определения периодичности комплексного обследования, необходимого для своевременного выявления метастатических очагов. От того насколько быстро выявлен рецидив, зависит успешность лечения и шансы на спасение жизни пациента.

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