В Томске Дом молодежи появится к середине 2025 года

21 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Даниил Плотников, из архива издания

Дом молодежи появится в Томске на ул. Розы Люксембург, 8 в середине 2025 года. Сейчас идет подготовка проектно-сметная документации (ПСД) на ремонт здания, которую должны закончить во втором полугодии 2024 года, сообщает «РИА Томск» со ссылкой на ответ замгубернатора Наталии Киселевой.

Напомним, Томская область вошла в число победителей конкурса «Росмолодежи» «Регион для молодых» и выиграла 173,2 млн рублей. Ранее под учреждение было выделено место — здание по ул. Р. Люксембург. Однако средств на его ремонт и оснащение необходимым оборудованием не было.

По информации «РИА Томск», выигранный грант включает как федеральное, так и региональное софинансирование. Половина из него пойдет на ремонт и закупку оборудования. Другая часть будет направлена на проведение различных мероприятий, в том числе, посвященных 420-летнему юбилею Томска.

«Согласно дизайн-проекту, на первом этаже Дома молодежи будут располагаться выставочные залы и фотохранилища Музея истории Томска. На втором — танцевальный и зрительный залы, сцена, зона коворкинга, зал с круглым столом и конференц-зал с видеотрансляцией», — говорится в сообщении.

Наталия Киселева отмечает агентству, что сейчас мэрия прорабатываются варианты создания алогичных центров молодежи в районах Томской области. Планируется открыть их также при поддержке конкурса «Росмолодежи» «Регион для молодых».

Здание по ул. Розы Люксембург, 8 построено в конце XIX века. В 1877 году городское общество пожертвовало его для Томского реального училища. Его открыли в 1877 г. и назвали Алексеевским в честь Великого князя Алексея Александровича Романова — русского адмирала, проезжавшего через Томск в 1873 г. Училище такого рода стало первым в Западной Сибири. О нем мы подробно писали в нашем материале.

В 2021 году на стене здания в рамках фестиваля Street Vision появился мурал «Отверженность». Его автором стал Евгений Макшаков aka Chervi. Он изобразил девочку с поросячьим пятачком и ушками высотой с двухэатжный дом.

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