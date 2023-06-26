В Томске появится Дом молодежи

26 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томская область вошла в число победителей конкурса «Росмолодежи» «Регион для молодых» и выиграла 173,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, часть этих средств пойдет на создание Дома молодежи в Томске. Ранее под учреждение было выделено место — здание по ул. Р. Люксембург. Однако средств на его ремонт и оснащение необходимым оборудованием не было.

В связи с этим проект по созданию на базе старинной двухэтажки полноценного Дома молодёжи и представило на грантовый конкурс управление молодёжной политики мэрии.

«Не смотря ни на что, День молодёжи для Томска стал настоящим праздником, потому что мы выиграли этот конкурс. И теперь в Томске появится свой Дом молодежи, чего мы ждали уже давно», — цитирует пресс-служба начальника управления молодёжной политики мэрии Томска Александра Лисицына.

Здание по ул. Розы Люксембург, 8 построено в конце XIX века. В 1877 году городское общество пожертвовало его для Томского реального училища. Его открыли в 1877 г. и назвали Алексеевским в честь Великого князя Алексея Александровича Романова — русского адмирала, проезжавшего через Томск в 1873 г. Училище такого рода стало первым в Западной Сибири. О нем мы подробно писали в нашем материале.

В 1920 в здании разместилось дорожное отделение Томского строительного техникума. В 1950-х было отдано под административные учреждения, техникумы тогда переехали в собственные здания. Сейчас памятник архитектуры используется как административное здание.

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