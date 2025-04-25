Что скрывает старинный дом в ботаническом саду?

25 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Алёна Попова

Двухэтажный деревянный дом в глубине ботанического сада на Мокрушина — практически единственное строение на этой огромной территории в несколько десятков гектаров.

Оно привлекает внимание резными наличниками и возвышающимися над крышей кирпичными дымоходами. Внешний вид здания относит его к дореволюционной застройке. Но так ли это на самом деле?

Участок на южной окраине Томска, где сегодня находится ботсад, начали обустраивать в 30-е годы прошлого века. В 1933–1935 гг. там разместили экспериментальное хозяйство СибБС ТГУ. На двери относящегося к нему единственного двухэтажного здания до сих пор сохранилась вывеска с первоначальным названием этой территории.

Вход в здание Фото: Алена Попова

По словам старшего научного сотрудника СибБС ТГУ Алексея Прокопьева, о здании на территории ботсада известно со времени возникновения экспериментального хозяйства в 1930-х. В нем размещались лаборатория сада и общежитие для его сотрудников.

Самое раннее фото дома, которое на данный момент удалось найти в архиве СибБС, датируется 1940 годами. Фото: предоставлено Алексеем Прокопьевым

Однако архитектура и оформление дома говорят о том, что он построен до советского периода. Как отмечает Прокопьев, считается, что здание было перенесено со Степановки и возведено заново для нужд ботсада. Существует легенда, что это могла быть одна из кухтеринский дач.

Но по мнению историка архитектуры, сотрудника частного музея «Профессорская квартира» Ивана Атапина, вряд ли здание действительно могло быть дачным домом. Архитектура и планировка, скорее, указывают на использование его в качестве доходного дома на две-четыре квартиры:

— Слева по фасаду — двойные двери. Это значит, что одна ведет на второй этаж, а другая — на первый. То есть, у здания два автономных изолированных друг от друга этажа. Обычно это самый главный признак доходного дома. Тут я думаю, было две больших квартиры на каждом этаже. Но бывает, что на одном этаже две квартиры. Эта схема очень часто встречается в центре Томска, — поясняет Иван.

Кроме того, здание не имеет ярких архитектурных деталей — как подчеркивает исследователь, купеческие дачи в те время обладали более «многоплановой и многоракурсной» композицией.

— Как правило, вход в сени у дач — это не просто слева двойные двери, там были поинтереснее решения. И дача — это обязательно какие-нибудь башенки, бельведеры, площадочки, террасы. Здесь ничего такого нет. Как будто дом просто взяли и вырезали из городской усадьбы, телепортировав в ботсад, — говорит Иван.

Украшают дом деревянные наличники со ставнями, волютами и «занавесками» — одного из популярных в Томске мотивов декора, символизирующего благополучие и достаток в семье. Фото: Алена Попова

По мнению Атапина, подобный деревянный дом, скорее всего, мог стоять где-то в центре Томска, а не отшибе города, на Степановке. Такие здания можно найти как раз в историческом центре — на улицах Никитина, Гоголя и Октябрьской. На его взгляд, примерный возраст дома — 120-130 лет:

— Буквально месяц назад я смотрел проекты и материалы по очень похожим домам. Два на Батенькова, другой — на углу Никитина/Красноармейской. У них такая же конфигурация и планировка. Все они относятся к концу 1890-х — началу 1900-х гг. Этот дом в ботсаду, я думаю, построен примерно в те же годы.

Сейчас деревянное здание, по словам сотрудников ботсада, не эксплуатируется.

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