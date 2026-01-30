18+
Выставка, посвященная погибающей деревянной архитектуре, откроется в томском «Кабинете редкостей»

Сегодня, 30 января, в томском баре «Кабинет редкостей» отрывается персональная выставка Насти-Сони Яро «Разрушение». Экспозиция посвящена погибающей деревянной архитектуре города, сообщают организаторы.

— «Разрушение» — это выставка о том, как исчезают дома, стираются воспоминания и теряется культурная память, — говорится в сообщении.

В этом контексте «Разрушение» становится размышлением о потере домов, корней, опоры и связи с прошлым. Обращаясь к последним образцам сибирского модерна конца XIX — начала XX века, художница фиксирует моменты их исчезновения через язык современного искусства.

На открытии проекта прозвучат вступительные речи куратора и автора проекта. После чего гости смогут с ними пообщаться и задать вопросы.

Открытие состоится в 19.00 в «Кабинете редкостей» на пр. Ленина 81/1.

