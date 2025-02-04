Деревянные терема и каменные жилища. Путеводитель по зданиям Томской окружной психолечебницы в Сосновом бору

4 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Где прогуляться по Томску в поисках новых впечатлений, если исторический центр города с его памятниками уже изучен вдоль и поперек?

Одно из таких мест — район бывшей окружной лечебницы для душевнобольных в Сосновом бору, который скрывает много неожиданных находок.

В этой части города сохранились уникальные деревянные и каменные дома, построенные больше ста лет назад. Выполнены они в нетипичной для Томска архитектурной форме — с элементами северного модерна и неорусского стиля. Сегодня подобную историческую застройку можно увидеть только в Сосновом бору.

Чем эти здания выделяются среди прочих и как район возник в начале ХХ века, рассказываем в нашем материале.

В нашем небольшом путеводителе покажем вам самые яркие памятники архитектуры в Сосновом бору, включенные в охраняемый ансамбль «Томской окружной психолечебницы». Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

Поселок Сосновый бор, который находится на северной окраине Томска, редко попадает в списки интересных туристических маршрутов. Обычно сюда приезжают, чтобы зимой покататься на лыжах, а летом — на велосипедах в одноименном парке отдыха.

Толчок к освоению этой территории в начале ХХ века дало строительство Томской окружной лечебницы для душевнобольных. Она стала первым в Сибири медицинским учреждением подобного типа и самым большим на тот момент в Российской империи.

Томская окружная лечебница для душевнобольных. Из альбома «Виды Томска», 1910 г. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Стройка стартовала в 1901-м, первых пациентов лечебница приняла 23 октября 1908-го. А спустя год, 25 октября 1909 года, состоялось официальное открытие учреждения. Помимо массивного больничного корпуса, про который мы писали в нашем предыдущем материале, по периметру лечебницы были построены несколько деревянных и каменных домов для служащих. Начали возводить их почти одновременно со строительством лечебницы.

Узнать больше об истории главного корпуса Томской окружной лечебницы

Как пишет томский исследователь, искусствовед , к моменту окончания строительства главного корпуса для служителей больницы с восточной стороны были возведены четыре деревянных дома с несколькими печами, дощатыми полами и балконами. Руководили работами архитекторы томской окружной лечебницы .

Однако построенных четырех домов для большого количество сотрудников явно было недостаточно. Только в первые годы работы медицинский штат насчитывал 14 ординаторов и 59 человек фельдшерского персонала. Поэтому строительство жилых домов для персонала больницы продолжилось. Как пишет первый директор больницы Николай Топорков, к этой работе также привлекали пациентов. На некоторых объектах ими было сделано порядка 30-40% плотницкой работы.

Так выглядел дом для служителей больницы. Из книги Н. Н. Топоркова «Томская окружная лечебница для душевнобольных», 1911 г. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

План одного из «больничных» домов. Из него видно, что здание было разделено на две части. В каждой находилось по две квартиры: первая представляла собой отдельную комнату для холостых служащих или двух больных, а вторая — кухню и еще одну комнату для служащих с семьей. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

С 1908 года за строительство жилых домов для персонала отвечал губернский архитектор Андрей Лангер, назначенный на эту должность в том же году. В Томск он приехал в 1906-м, почти сразу же после окончания Рижского политехнического института. В то время молодой архитектор был увлечен модным северным модерном. В начале ХХ века этот стиль считался одним из ведущих архитектурных направлений в скандинавских странах и той части Российской империи, что выходила на Балтику. В Риге, где учился Лангер, до сих пор, как и в Стокгольме, Хельсинки или Санкт-Петербурге, можно встретить немало зданий в этом стиле.

Элементы северного модерна отчетливо видны и в спроектированных Лангером жилых зданиях для персонала лечебницы. К счастью, дома сохранились. И мы, спустя сто лет, имеем возможность увидеть эти постройки своими глазами. Все они, для удобства ориентирования, нанесены на эту карту:

Начинается маршрут нашего путеводителя по жилому комплексу вокруг лечебницы с конечной автобусной остановки «Сосновый бор» на улице Кутузова. Первое здание, которое отметим, находится прямо напротив КПП 2 Томской психиатрической больницы, на улице Кутузова, 13. Оно выполнено в кирпичном стиле и имеет схожие с главным корпусом больницы архитектурные детали — фронтон на втором этаже и карниз.

Здание на ул. Кутузова, 13. Фасад напротив КПП 2 Томской психиатрической больницы. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

В распоряжении администрации Томской области № 627-ра дом на ул. Кутузова, 13 отнесен к «ансамблю исторической застройки Томской окружной лечебницы для душевнобольных». Построен он в 1908 году, а с 2012 года признан памятником регионального значения. Однако уже много лет здание законсервировано после пожара и не используется.

Фасад со стороны автобусной остановки «Сосновый бор». Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

Продолжаем наш маршрут по ул. Алеутской. Первый дом на этой улице — один из самых известных деревянных особняков для служителей бывшей психолечебницы. Он признан памятником еще в 1993 году — даже раньше, чем главный корпус Томской окружной лечебницы (тот был поставлен на охрану, как и весь ансамбль больницы, только в 2012 году — прим. авт.).

Дом на ул. Алеутской, 1. Один из первых в архитектурном ансамбле лечебницы получил статус памятника регионального значения. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

Среди особенно заметных деталей этого дома — остроугольная крыша со шпилями и выступающий балкон. Подобное архитектурное решение встретится нам еще в нескольких исторических зданиях Томской окружной больницы.

Алеутская, 1. Январь 2025 года Фото: Савелий Петрушев

Соседнее здание на ул. Алеутская, 3 не выглядит старинным. Но за тонной рекламы и несколькими слоями краски скрыта следующая постройка окружной психолечебницы. Согласно исторической справке, появилось здание в 1910 году по проекту Андрея Лангера и другого известного томского архитектора — Станислава Хомича.

Алеутская, 3. Январь, 2025 г. Фото: Савелий Петрушев

А вот таким было здание в 2019 году. Обратите внимание на форму чердачного окна. Почти такое же попадется нам далее — на каменном доме по Алеутской, 9. Фото: Роман Петрушин, «Град над Томью»

Двигаясь по улице Алеутской дальше, встречаем и обычные бревенчатые дома, отделанные декором и резьбой. Дома выглядят крепкими, хорошо сложенными и, однозначно, простоят еще не один десяток лет. Правда, к некоторым уже прикоснулась неразборчивая рука технического прогресса в виде модного сегодня сайдинга. Попадаются современные коттеджи и уродливые серые здания из бетоноблоков.

Среди новоделов пробивается еще одно здание из красного кирпича на Алеутской, 9, скрытое от глаз случайных прохожих высоким забором. Но оно сразу же обращает на себя внимание необычной формой чердачного окна, сохранившимся кровельным железом на крыше и кирпичными дымоходами.

Дом на ул. Алеутская, 9. Предназначался для служителей лечебницы. Осень 2024 г. Фото: Серафима Кузина

В охранных документах указывается дата постройки — 1905 год, то есть, возведен он был даже раньше, чем сам корпус больницы. Фасад дома украшен орнаментом, по бокам — выступающие пилястры, окна обрамляют фронтоны.

Необычное чердачное окно — с сохранившейся деревянной (!) рамой. Осень 2024 г. Фото: Серафима Кузина

Рядом, отстранившись, на углу улицы Алеутской и Дунайского переулка, стоит одноэтажный деревянный дом. В одной его половине окна уже заменены на пластиковые, фасад заново обшит, вторая половина пока сохранилась в первоначальном виде. За листвой деревьев скрывается второй этаж дома.

Дом на ул. Алеутская, 11. Наличники указывают на время постройки дома. Осень 2024 г. Фото: Серафима Кузина

В начале ХХ века он использовался, как жилье для служителей лечебницы. Это одна из самых поздних построек в ансамбле — в охранных документах здание по проекту Лангера и Хомича датировано 1915 годом.

Зимой деревянный второй этаж разглядывать намного удобнее. Становятся заметны любопытные детали — например, форма чердачного окна нам попадалась в домах №3 и 9. Фото: Савелий Петрушев

По Алеутской минуем оборотный фасад Томской психиатрической больницы. Напротив него густая березовая роща с вкраплениями сосняка. Еще в начале ХХ века пациенты больницы ходили сюда по грибы и ягоды, это была часть активно используемой тогда трудотерапии.

Непарадный фасад Томской психиатрической больницы. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

А мы продолжили свой маршрут, теперь оказавшись на улице Асиновской. И вскоре нас встретил следующий примечательный деревянный дом — под номером 9, в нем жили служители томской лечебницы. Как и лечебница, это памятник архитектуры регионального значения. Сразу выделяются не только необычная форма постройки, но и наличники со ставнями, и остроугольная крыша. Подобные элементы мы уже видели на доме в самом начале нашего маршрута — на Алеутской, 1.

Под коньком — уже знакомые по чердачным окнам района плавные деревянные изгибы. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

Дом на ул. Асиновская, 9. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

По соседству, на Асиновской, 7 — не менее интересное деревянное здание для сотрудников лечебницы. Оба дома на Асиновской — все те же элементы северного модерна, отразившиеся в форме и декоре крыш. Охраняются государством с 1993 года.

Дом на ул. Асиновская, 7. За счет острых и резких переходов на фасаде дома выглядят, как сказочные деревянные корабли, блуждающие по сибирской тайге. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

Устремленные к небу шпили, словно мачты, благодаря которым здания не пропадают из виду. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

По нечетной стороне улицы следом идут дома под номерами 5, 3 и 1, также относящиеся к ансамблю Томской окружной больницы. Самый ранний из них — дом №3, построен приблизительно в 1908–1910 гг., дата постройки двух других, предположительно, 1915 год.

Дом на ул. Асиновская, 5. Здание привлекает внимание боковой частью, похожей на башню. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

Его близнец — дом на ул. Асиновская, 3. Тоже с деревянной башней. Фото: Савелий Петрушев

Дом на ул. Асиновская, 1. Здание практически полностью утратило исторический вид. Выдает его возраст только необычное чердачное окно. Судя по более ранним снимкам, украшал его, помимо резьбы, еще и острый шпиль.

Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

По четной стороне в этот же период, в 1915 году, закончилось строительство еще одного деревянного дома — на ул. Асиновская, 2. В отличие от предыдущих зданий, в его архитектуре улавливаются, скорее, мотивы неорусского стиля с национальными орнаментами. Сложен дом, как обычная русская изба, без надстроек и балконов. Окна украшены ставнями и полукруглыми наличниками сверху — такое часто трактуют, как солярный знак — изображение солнца.

Дом на ул. Асиновская, 2. Он в хорошем состоянии, старинная резьба видна и сохранилась до наших времен. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

С домом №2 перекликаются и здания, которые мы встречаем на улице Кутузова, повернув на нее налево с Асиновской. Здесь завершается наш маршрут, и в финале прогулки — дома №2 и №4 по ул. Кутузова. У них есть общие детали: козырек крыши, похожий на переднюю часть корабля, а также декоративный полукруглый элемент с резьбой над окнами и под крышей, который мы встретили на Асиновской.

Дом на ул. Кутузова, 2 заметен еще из окна автобуса или автомобиля по пути к конечной остановке «Сосновый бор». В его архитектуре так же, как и в доме на Асиновской, 2, ярко выражены национальные мотивы. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

Оба строения на улице Кутузова являются одними из первых зданий для служащих, возводились они параллельно со строительством главного корпуса больницы.

Кутузова, 4. Резной декор повторяется и на нем. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

К сожалению, вторая половина здания на Кутузова, 4 сильно изменилась. Сохранилась только крыша с ее уникальной резьбой. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

Кутузова, 4. Осень 2024 года Фото: Серафима Кузина

Здесь наша прогулка завершается: мы вернулись к автобусной остановке «Сосновый бор» и КПП 2 Томской психиатрической больницы.

Маршрут получился кольцевым и, на наш взгляд, особенно подойдет тем, кто только начинает знакомиться с районом бывшей психолечебницы. Весь путь — с Алеутской на Асиновскую и затем на Кутузова — около двух километров. Преодолеть его можно в течение получаса и открыть для себя еще один фрагмент архитектурной истории старого Томска.

Литература:

Старикова Г. Н. История названий томских улиц. Издание третье, дополненное, 2012 г;

Топорков, Н. Н. Томская окружная лечебница для душевнобольных. Первые шаги. 23 октября 1909 — 15 июня 1910 гг.;

Герасимов А. П. Северный модерн в интерпретациях деревянных домов города Томска, Архитектон: известия вузов № 3 (59) / Сентябрь 2017;

Распоряжение Администрации Томской области от 05.07.2012 № 627-ра «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия <...> — ансамбля «Томская Окружная Психиатрическая лечебница»;

Постановление Главы администрации Томской области от 22.12.1993 г. № 426 «О дополнительной постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Томской области».

Текст: Алёна Попова

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