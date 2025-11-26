«Ростелеком» расширил в два раза канал связи для абонентов Каргасокского района Томской области

26 ноября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjdySsYK.

«Ростелеком» модернизировал сетевую инфраструктуру на участке магистральной линии связи «Чажемто–Каргасок» протяженностью 165 километров. В результате пропускная способность сети передачи данных выросла до 20 Гбит/с.

Провайдер установил в узлах связи новые платы на оборудование DWDM (технология спектрального уплотнения каналов). Теперь абоненты из Каргасока, Лозунги, Новоюгино, Староюгино, Павлово, Сосновки, 5-го километра, Бондарки даже в часы пиковой нагрузки на сеть продолжат получать качественные услуги провайдера.

— В связи с активным развитием цифровых сервисов растет клиентский трафик и непрерывно увеличивается абонентская база. Если загрузка сети на каком-либо ее участке приближается к 70%, мы запускаем процесс модернизации. Так, в этом году мы уже увеличили ширину канала на магистральных участках «Томск–Зоркальцево», «Зырянское–Тегульдет». Теперь очередь дошла до Каргасокского района, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

— Мы стремимся обеспечить комфортное использование онлайн-сервисов, будь то просмотр фильмов, загрузка объемного контента, онлайн-консультации с врачами или дистанционное обучение. Более 65% наших абонентов пользуются как минимум двумя услугами: интернетом и видеосервисом Wink, что подтверждает востребованность продуктов компании, — отметила директор по массовому сегменту Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

