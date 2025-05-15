В Томске открылся фестиваль искусства и чтения «ТОМ III»

15 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 15 мая, в Томске состоялось торжественное открытие фестиваля искусства и чтения «ТОМ III». В этом году он посвящен теме «Как воспринимать искусство».

Сразу после выступления организаторов — руководителя Сибирского филиала ГМИИ им. Пушкина Наталии Почтаревой и проректора по информационной политике и цифровым коммуникациям ТГУ Юлии Эмер — стартовала подиумная дискуссия. Она была посвящена теме «Как ХОРОШО уметь читать?».

Спикерами встречи стали главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, замдиректора по научной работе ГМИИ им. А.С. Пушкина Илья Доронченков и декан филологического факультета ТГУ Инна Тубалова. Модерировала беседу искусствовед, советник директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Анна Гор.

Также еще до официального старта фестиваля в Университетской роще начала работать традиционная книжная ярмарка. В ней принимают участие представители порядка 30 ведущих российских издательств: «Новое литературное обозрение», V–A–C Press, «Альпина Паблишер», «Сибирь на страницах», «Макушин Медиа», «Этерна», «Медленные книги», «Искусство-XXI век», «БуксМАрт». Посетители фестиваля смогут приобрести книги Андрея Олеара, Артемия Лебедева. Новинки детской литературы представят издательства «Белая ворона», «Самокат», «Бумба», «Молодая мама», «КомпасГид».

Напомним, фестиваль искусства и чтения «ТОМ III» пройдет в Томске с 15 по 18 мая. Гостей ждут выступления томских и приглашенных экспертов, мастер-классы, экскурсии и презентации новых проектов. Какие из них мы планируем посетить — в нашей субъективной подборке.

С полной программой фестиваля искусства и чтения «ТОМ III» можно ознакомится на сайте. На все мероприятия требуется предварительная регистрация.

Руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. Пушкина Наталия Почтарева Фото: Савелий Петрушев

Проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям ТГУ Юлия Эмер Фото: Савелий Петрушев

Открывающая подиумная дискуссия «Как ХОРОШО уметь читать?» Фото: Савелий Петрушев

Инна Тубалова и Ирина Прохорова (слева) Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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