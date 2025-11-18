Центр современной культуры с книжным магазином, буфетом и коворкингом откроется в томском Пассаже Второва

18 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «Сибагро»

Весной 2026 года в Томске в здании Пассажа Второва откроется центр современный культуры. В нем обустроят выставочное пространство, коворкинг, книжный магазин и кафе. Об этом «Томскому Обзору» рассказала директор по развитию Томского центра современной культуры Ольга Кононенко.

Предполагается, что большую часть площадей будущего центра займут два выставочных зала, оснащенных по международным стандартам. Климат-контроль и системы безопасности обеспечат условия, в которых Центр сможет принимать экспозиции с «мировыми произведениями искусства».

Выставка будет обновляться каждые три месяца. Сегодня создатели центра обсуждают сотрудничество с международными культурным институциями и ведущими музеями России. Кроме того, один из выставочных залов будет трансформироваться в лекторий для проведения мастер-классов, лекций и дискуссий.

Одной из точек притяжения в новом центре станет многофункциональное пространство коворкинга, предназначенное для учебы, работы и творчества. Здесь организуют естественное освещение и установят эргономичную мебель. Все желающие смогут арендовать в коворкинге рабочее место, уединённые переговорные, а также зоны с общими столами для командных проектов.

В центре откроется книжный магазин, в котором будет представлена подборка редких изданий об искусстве, кино и культуре. Помимо книг и каталогов здесь будут продавать сувениры и мерч центра, а также произведения искусства, созданные томскими мастерами. Магазин создается в партнерстве с казанским Центром современного искусства «Смена».

— Здесь будет представлен широкий ассортимент книг. Мы уходим в нехудожественную литературу с углублением в сферу искусства, театра, кино, психологии. Мы работаем вместе с казанским Центром современного искусства «Смена», его специалисты будут помогать нам делать книжную подборку методом кураторского отбора. Особое внимание будем уделять частным издательствам, которые тоже вносят большой вклад в культурную повестку. Это будут книги, которые интересно читать, дарить, с которыми интересно проводить время, — подчеркнула Ольга Кононенко.

Предполагается, что сам центр будет включать два корпуса. Здание Пассажа Второва станет первым, а бывший кинотеатр им. Горького — вторым.

— Здания будут объединены одним проектом, который называется Томский центр современной культуры. Корпус Пассажа будет посвящен больше выставочной деятельности. Второй корпус — будет для мероприятий более развлекательного характера. Два кинозала останутся кинозалами. Это будет кино, театр, перформансы, фестивали, более динамичные направления, — отметила Ольга Кононенко.

По ее словам, на сегодняшний день в Пассаже Второва активно ведутся работы по восстановлению, косметическому ремонту и укреплению здания. Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей.

— Мы хотим, чтобы центр стал по-настоящему любимым пространством для творческой молодежи Томска. Чтобы сюда приходили не просто как в музей, а как в место, где можно открывать новые произведения искусства, знакомиться с художниками и чувствовать пульс современной культуры. Особенно важно для нас поддержать местных мастеров — художников, скульпторов, писателей, — подарив им площадку для экспериментов и диалога со зрителем, — подчеркнула Ольга Кононенко.

Напомним, в марте 2021 года ООО «Аграрная группа-капитал» приобрело 100% акций АО «Томский кристалл», владеющего коммерческой недвижимостью в центре Томска. В собственность компании перешли помещения общей площадью более 10 тыс. кв. метров, в том числе, в памятниках архитектуры вроде пассажа Второва, а также здание старейшего томского кинотеатра. В нем новый владелец планировал создать Центр современного искусства. В декабре 2024 года соответствующий проект прошел согласование в Комитете по охране объектов культурного наследия.

Зона коворкинга в будущем Центре современной культуры

В здании центра также обустроят кафе-бар со свежей выпечкой и видом на город

Узнать больше о Пассаже Второва и его деталях можно в наших материалах.

