Мэрия Томска готова выделить 6,6 млн на укрепления фундамента дома с фонарем
Исторический дом с фонарем на Кузнечном взвозе, 6 может в этом году получить дополнительные средства на укрепление фундамента и склона. По словам председателя комитета по сохранению исторического наследия Томска Никиты Кирсанова, на эти цели необходимо порядка 6,6 млн рублей.
Возможность выделения дополнительных средств из муниципального бюджета сегодня, 29 января, обсудили в рамках выездного совещания мэр Томска Дмитрий Махиня вместе с депутатами городской думы. По словам главы города, эти деньги могут быть выделены за счет «распределения доходов последнего рабочего дня прошлого года, которые прошли за пределами операционных процедур»:
— Несмотря на все сложности с нашим муниципальным бюджетом и на многие задачи по содержанию коммунальной инфраструктуры, тем не менее, стараемся сохранять историческое наследие, то, чем гордится Томск — наше деревянное зодчество. Как я и обещал депутатам при формировании проекта бюджета, что в случае, если у нас появится экономия, дополнительные финансы, будем стараться выходить на обсуждение, — сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня. — Завтра с депутатами рассмотрим вопрос выделение средств на продолжение ремонта этого дома. Действительно, посмотрели, что необходимо продолжать эту работу, иначе предыдущие средства могут оказаться потрачены впустую, поскольку необходимо укреплять склон и фундамент.
В 2025 году на ремонт дома с фонарем администрация Томска уже направила порядка 12 млн рублей в рамках возмещения затрат управляющей компании. Заказчиком выступило ООО «Жилкомплекс», подрядчиком — ООО «Станинтех».
В течение года там отремонтировали крышу, заменили оконные проемы на деревянные, восстановили деревянные наличники и ставни, привели фасад к единому стилю, установили водостоки. В 2026 году предполагалось, что работы продолжатся, но в принятом согласительной комиссией бюджете Томска эти расходы не были учтены.
По словам председателя комитета по сохранению исторического наследия Томска Никиты Кирсанова, на сегодняшний день работы на объекте необходимо продолжать, так как из-за техногенных прорывов велика вероятность обрушения склона и фундамента.
— Пока фундамент еще стоит ровно, он не затронут, срочно нужно укрепить основание грунта в комплексе с ремонтом подпорных стен, — отметил Никита Кирсанов.
Работы по укреплению склона готов сделать уже работавший с домом подрядчик ООО «Станинтех», имеющий необходимые лицензии на ремонт памятников. Представитель компании Александр Санников подтвердил в разговоре с журналистом «Томского Обзора», что состояние фундамента действительно «требует незамедлительного вмешательства», но остановить оползневые процессы возможно:
— Для этого будет зафиксирован фундамент в том положении, в котором он есть сейчас, и будут укрепляться грунты. Это будет сделано за счет железобетонных конструкций, — рассказал Александр Санников.
Подрядчик подчеркнул, что на текущий момент специалисты провели на объекте противоаварийные мероприятия, чтобы предотвратить попадание влаги и размывание грунта осадками. В случае выделения средств, работы по укреплению склона могут начаться уже летом 2026 года. На это время жители смогут остаться в своих квартирах и контролировать процесс:
— У нас с ними уже контакт налажен, мы год с ними вместе. Они тоже помогали где-то — за материалами, которые мы складировали, приглядывали, где-то даже просто стакан воды приносили, — отметил подрядчик.
По словам Санникова, предварительно работы должны завершиться к концу 2026 года. Также подрядчик отметил, что в ходе ремонта часть склона будет очищена от кустарников и деревьев. Эти работы будут согласованы с ландшафтной комиссий.
— Там нет никаких благородных деревьев. Только клен. Мы уже смотрели, — сказал Александр Санников.
Кроме этого, по словам Никиты Кирсанова, чтобы закончить ремонт всего дома требуется 15 млн. В эту сумму включен комплекс работ по приведению к единому стилю тамбура, появившегося в советское время, и восстановлению эркера.
— Укрепление фундамента — это первый этап. Второй — сделать картинку. Еще есть эркер на три млн, хотя бы просто про него задуматься, — попросил Кирсанов.
По итогу осмотра здания мэр Томска Дмитрий Махиня принял решение выделить деньги на укрепление склона. Завтра, 30 января, это предложение будет внесено на рассмотрение думы Томска.
В свою очередь председатель городской Думы Сергей Сеченов поддержал мэра в его решении:
— Обидно будет, уже 12 млн потратили. Если он [дом] поползёт, пойдёт обрушение, его признают аварийным, мы по сути эти 12 миллионов в землю закопаем, — добавил он.
В заключение Дмитрий Махиня подчеркнул, что не исключает возможность выделения допсредств в будущем на продолжение ремонта исторического здания. По его словам, деньги могут быть найдены в рамках экономии или получения дополнительных доходов в бюджет, в том числе за счет получения средств от приватизации «домов за рубль».
Как объяснила Наталья Бурова, начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска, сейчас в программу приватизации включен ряд домов-памятников, которые будут продаваться инвесторам по рыночной стоимости вместе с земельным участком. Полученные средства мэрия планирует перераспределять на покрытие других расходов. Подробнее о планах приватизации муниципального имущества в 2026 году станет известно завтра на заседании гордумы.
Напомним, здание на Кузнечном взвозе, 6 построено в конце XIX — начале XX вв. как доходный дом с четырьмя равноценными квартирами. Его владельцем был Антон Стржалковский, который в 1904 году дополнительно приобрёл землю у подножья горы. Там он построил деревянных флигель, на крыше которого были обустроены смотровая площадка и беседка.
Подробнее об истории здания и его восстановлении мы рассказывали в нашем материале: Дом с фонарем. Что происходит с деревянным зданием на Кузнечном взвозе.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».