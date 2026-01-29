Мэрия Томска готова выделить 6,6 млн на укрепления фундамента дома с фонарем

29 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Исторический дом с фонарем на Кузнечном взвозе, 6 может в этом году получить дополнительные средства на укрепление фундамента и склона. По словам председателя комитета по сохранению исторического наследия Томска Никиты Кирсанова, на эти цели необходимо порядка 6,6 млн рублей.

Возможность выделения дополнительных средств из муниципального бюджета сегодня, 29 января, обсудили в рамках выездного совещания мэр Томска Дмитрий Махиня вместе с депутатами городской думы. По словам главы города, эти деньги могут быть выделены за счет «распределения доходов последнего рабочего дня прошлого года, которые прошли за пределами операционных процедур»:

— Несмотря на все сложности с нашим муниципальным бюджетом и на многие задачи по содержанию коммунальной инфраструктуры, тем не менее, стараемся сохранять историческое наследие, то, чем гордится Томск — наше деревянное зодчество. Как я и обещал депутатам при формировании проекта бюджета, что в случае, если у нас появится экономия, дополнительные финансы, будем стараться выходить на обсуждение, — сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня. — Завтра с депутатами рассмотрим вопрос выделение средств на продолжение ремонта этого дома. Действительно, посмотрели, что необходимо продолжать эту работу, иначе предыдущие средства могут оказаться потрачены впустую, поскольку необходимо укреплять склон и фундамент.

Председатель городской думы Сергей Сеченов и мэр Томска Дмитрий Махиня провели осмотр здания на Кузнечном взвозе, 6. Фото: Савелий Петрушев

В 2025 году на ремонт дома с фонарем администрация Томска уже направила порядка 12 млн рублей в рамках возмещения затрат управляющей компании. Заказчиком выступило ООО «Жилкомплекс», подрядчиком — ООО «Станинтех».

В течение года там отремонтировали крышу, заменили оконные проемы на деревянные, восстановили деревянные наличники и ставни, привели фасад к единому стилю, установили водостоки. В 2026 году предполагалось, что работы продолжатся, но в принятом согласительной комиссией бюджете Томска эти расходы не были учтены.

Дом с фонарем после первого этапа ремонта в 2025 году. Фото: Савелий Петрушев

По словам председателя комитета по сохранению исторического наследия Томска Никиты Кирсанова, на сегодняшний день работы на объекте необходимо продолжать, так как из-за техногенных прорывов велика вероятность обрушения склона и фундамента.

— Пока фундамент еще стоит ровно, он не затронут, срочно нужно укрепить основание грунта в комплексе с ремонтом подпорных стен, — отметил Никита Кирсанов.

Фото: Савелий Петрушев

Работы по укреплению склона готов сделать уже работавший с домом подрядчик ООО «Станинтех», имеющий необходимые лицензии на ремонт памятников. Представитель компании Александр Санников подтвердил в разговоре с журналистом «Томского Обзора», что состояние фундамента действительно «требует незамедлительного вмешательства», но остановить оползневые процессы возможно:

— Для этого будет зафиксирован фундамент в том положении, в котором он есть сейчас, и будут укрепляться грунты. Это будет сделано за счет железобетонных конструкций, — рассказал Александр Санников.

Представитель ООО «Станинтех» Александр Санников. Фото: Савелий Петрушев

Подрядчик подчеркнул, что на текущий момент специалисты провели на объекте противоаварийные мероприятия, чтобы предотвратить попадание влаги и размывание грунта осадками. В случае выделения средств, работы по укреплению склона могут начаться уже летом 2026 года. На это время жители смогут остаться в своих квартирах и контролировать процесс:

— У нас с ними уже контакт налажен, мы год с ними вместе. Они тоже помогали где-то — за материалами, которые мы складировали, приглядывали, где-то даже просто стакан воды приносили, — отметил подрядчик.

Фото: Савелий Петрушев

По словам Санникова, предварительно работы должны завершиться к концу 2026 года. Также подрядчик отметил, что в ходе ремонта часть склона будет очищена от кустарников и деревьев. Эти работы будут согласованы с ландшафтной комиссий.

— Там нет никаких благородных деревьев. Только клен. Мы уже смотрели, — сказал Александр Санников.

Фото: Савелий Петрушев

Кроме этого, по словам Никиты Кирсанова, чтобы закончить ремонт всего дома требуется 15 млн. В эту сумму включен комплекс работ по приведению к единому стилю тамбура, появившегося в советское время, и восстановлению эркера.

— Укрепление фундамента — это первый этап. Второй — сделать картинку. Еще есть эркер на три млн, хотя бы просто про него задуматься, — попросил Кирсанов.

Никита Кирсанов показывает состояние тамбура и эркера. Фото: Савелий Петрушев

По итогу осмотра здания мэр Томска Дмитрий Махиня принял решение выделить деньги на укрепление склона. Завтра, 30 января, это предложение будет внесено на рассмотрение думы Томска.

В свою очередь председатель городской Думы Сергей Сеченов поддержал мэра в его решении:

— Обидно будет, уже 12 млн потратили. Если он [дом] поползёт, пойдёт обрушение, его признают аварийным, мы по сути эти 12 миллионов в землю закопаем, — добавил он.

У дома два тамбура, оба выбиваются из единой стилистики, поэтому в будущем их тоже планируют отремонтировать. Фото: Савелий Петрушев

В заключение Дмитрий Махиня подчеркнул, что не исключает возможность выделения допсредств в будущем на продолжение ремонта исторического здания. По его словам, деньги могут быть найдены в рамках экономии или получения дополнительных доходов в бюджет, в том числе за счет получения средств от приватизации «домов за рубль».

Как объяснила Наталья Бурова, начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска, сейчас в программу приватизации включен ряд домов-памятников, которые будут продаваться инвесторам по рыночной стоимости вместе с земельным участком. Полученные средства мэрия планирует перераспределять на покрытие других расходов. Подробнее о планах приватизации муниципального имущества в 2026 году станет известно завтра на заседании гордумы.

Напомним, здание на Кузнечном взвозе, 6 построено в конце XIX — начале XX вв. как доходный дом с четырьмя равноценными квартирами. Его владельцем был Антон Стржалковский, который в 1904 году дополнительно приобрёл землю у подножья горы. Там он построил деревянных флигель, на крыше которого были обустроены смотровая площадка и беседка.

Подробнее об истории здания и его восстановлении мы рассказывали в нашем материале: Дом с фонарем. Что происходит с деревянным зданием на Кузнечном взвозе.

