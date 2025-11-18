Томичи просят об увеличении расходов на сохранение исторического наследия в 2026 году

18 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 18 ноября, в администрации Томска прошли публичные слушания по обсуждению проекта городского бюджета на 2026 и плановый период 2027–2028 г.г. Больше половины внесенных представителями общественности предложений касались выделения дополнительных средств на сохранение томских объектов деревянного зодчества.

Согласно проекту в следующем году мэрия планирует направить на реализацию муниципальной программы «Сохранение исторического наследия» 4,4 млн рублей, в том числе в Ленинском районе — 400 тысяч рублей, в Октябрьском — 308,7 тысяч рублей, в Советском — 943, 9 тысяч рублей и в Кировском — 2 783, 8 тысяч рублей.

Однако многие томичи уверены, что этих денег будет недостаточно для поддержания архитектурного облика города. В письменной форме они выступили с обращением об увеличении расходов на финансирование и восстановление ценных объектов деревянной архитектуры Томска. Из 35 предложений, поступивших до начала и в процессе слушаний, лишь шесть были связаны с благоустройством дорог, площадок и канализаций, остальные 29 — затрагивали тему сохранения исторического наследия:

— В Томске суровый климат, и сохранить деревянную архитектуру трудно. Но, возможно, и нужно это делать не на фото, в музеях, а в реальности. Сохранить деревянную архитектуру на выделенные средства невозможно, нужно намного больше. Если мы не сохраним наше деревянное наследие, а по факту, нашу общую историю, то будущему поколению ничего не останется уже скоро. Вспомните высказывание: «Народ, не знающий своего прошлого, не знает своего будущего». Я очень прошу при согласовании бюджета подумать и принять верное решение. Необходимо кратно увеличить сумму средств, выделяемых на программу «Сохранение исторического наследия Томска». Только так можем мы спасти наше деревянное достояние и как следствие себя, — написал в обращении томич Олег Бережинский.

— Четыре млн рублей — это же тысяча рублей на одно здание. Даже на краску не хватает. Кто не знает и не хранит историю своей земли, будет изучать и сохранять чужую, — говорится в другом обращении.

В качестве доводов, которые приводили томичи в своих письмах, указывались следующие: Томск имеет статус исторического поселения федерального значения и является одним из немногих городов России, где сохранились ансамбли деревянной застройки. Также томичи назвали одной из причин в пользу увеличения расходов на ремонт томских памятников их туристическую привлекательность:

— Сохраненное наследие — это основа для развития туризма, повышения привлекательности города и роста стоимости недвижимости в историческом центре. И спасение деревянного Томска — это не вопрос роскоши, а вопрос стратегического выживания и развития нашего любимого города, — отметил Станислав Шмырин в своем обращении.

— Увеличение бюджета на сохранение уникальной томской деревянной архитектуры — это инвестиция в будущее города, — написала градозащитница и журналистка Олеся Бутолина.

Многие томичи приводили пример восстановления в 2025 году двух исторических томских зданий в пер. Совпартшкольном, 3а и на Кузнечном взвозе, 6. Средства на их ремонт были заложены в бюджет Томска после многочисленных обращений от общественников:

— В прошлом году было выделено 18 млн рублей [на программу «Сохранение исторического наследия"]. Эти средства позволили провести реставрационные работы хотя бы на двух объектах, что стало важным примером для всего города. Прошу сохранить и развивать этот результат, увеличить финансирование программы до уровня, который позволит ежегодно спасать хотя бы несколько объектов деревянного наследия, — написал автор проекта «Город не бесит» Дмитрий Поляков.

Один из томичей попросил обратить внимание властей на исторические здания по ул. Красноармейская, 67/1 и ул. Никитина, 15. Их реставрация предполагалась еще в 2023–2024 г.г., однако работы до сих пор не проведены. Также в одном из обращений говорилось о необходимости выделения дополнительных средств на ремонт памятников по ул. Шишкова.

Начальник департамента финансов администрации Томска Анна Мальсагова подчеркнула, что при формировании расходной части проекта бюджета в первую очередь учитывалось увеличение минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей и реализация мероприятий по антитеррористической защищенности. Она добавила, что в этом году и в следующем большую долю в расходах муниципалитета занимает исполнение судебных решений:

— В целях того, чтобы бюджет у нас был сбалансирован, чтобы мы могли исполнить те решения суда, которые поступили в администрацию и которые будут поступать; чтобы мы могли обеспечить тот уровень заработной платы, который законодательно установлен, из расходной части бюджета был исключен ряд расходов в размере 1 млрд 200 млн рублей, которые были предусмотрены в бюджете 2025 года, — сообщила Анна Мальсагова.

Она отметила, что уменьшение расходов согласно проекту бюджета коснулось муниципальных программ «Развитие городского сообщества» в сумме 8 150 тысяч рублей и «Сохранение исторического наследия» за счет сокращения всех предоставленных субсидий. Кроме того, сократились расходы по программе «Развитие и образование» за счет сокращения поставок технологического оборудования в пищеблоки в школах и садах, предоставлению субсидий на обновлении материально-технической базы и исключения из проекта бюджета новогодних подарков детям.

Также частично сокращены расходы по содержанию законсервированных домов, капитальному ремонту многоквартирных проездов, озеленению территории и проведению социально-значимых мероприятий.

Всего в 2026 год согласно проекту расходы составят 28 млрд 954,1 млн рублей, доходы — 27 млрд 589,3 млн рублей, дефицит бюджета — 1 млрд 364,8 млн рублей. Бюджет сохранит социальную направленность — большая часть средств будет направлена на социальные нужды, в частности, на расселение людей из аварийного жилья, социальные выплаты и повышение зарплат.

Поддержали разработанный проект бюджета на следующий год 66 голосующих, три были против, двое воздержались. После публичных слушаний все предложения будут рассмотрены на предмет возможности их включения. Далее документ рассмотрят на думских комитетах и заседаниях согласительной комиссии, куда входят представители мэрии, Счетной палаты и депутаты.

Окончательное голосование по утверждению бюджета города пройдет в декабре на собрании Думы.

