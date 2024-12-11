В Томске выделят 18 млн рублей на ремонт двух исторических домов

11 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Средства на ремонт двух ценных исторических домов Томска предложил выделить в следующем году мэр города Дмитрий Махиня. Предполагается, что эта сумма может составить 18 млн рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Речь идет о ремонте домов по пер. Совпартшкольный, 6а и «Дома с фонарём» на ул. Кузнечный взвоз, 6. На первый предлагается выделить 6 млн рублей, на второй — 12 млн рублей. Средства могут быть направлены в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия».

Предлагается провести капитальный ремонт кровли, фундаментов, фасада, лестничного тамбура, восстановить декоративные элементы дома по Кузнечному взвозу, а также капитально отремонтировать крышу, цоколь и фасада дома по пер. Совпартшкольный.

Окончательное решение по проекту бюджета будет принято на собрании городской Думы 24 декабря.

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета Томска на 2025 год существенно снижено финансирование мероприятий по восстановлению городских объектов деревянного зодчества. Между тем томичи выступили за выделение дополнительных средств на сохранение деревянной архитектуры.

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