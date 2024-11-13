В Томске сокращают финансирование на ремонт деревянных домов

13 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В проекте бюджета Томска на 2025 год существенно снижено финансирование мероприятий по восстановлению городских объектов деревянного зодчества.

Из документа следует, что на финансирование муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» из городской казны будет направлено 8,4 млн рублей. Предполагается, что эти средства пойдут на финансирование мероприятий по охране комплекса на Кирова, 49, мероприятий по консервации и содержанию пустующих зданий, а также финансирование конкурса «Сохраним город вместе».

При этом в бюджете не заложены деньги на мероприятия по восстановлению городских объектов деревянного зодчества. Так, в 2024 году на эти цели было выделено более 18 млн рублей. Однако в середине года финансирование сократили до 10 млн рублей — 8 млн рублей, запланированные на ремонт сгоревшего дома по ул. Войкова, 22, были перераспределены. Предполагалось, что здание будут восстанавливать за счет денег из фонда ЧС. Однако дом так и не отремонтировали. Средств на восстановление здания в проекте бюджета на 2025 год не предусмотрено.

Между тем, согласно программе «Сохранение исторического наследи г. Томска» на ремонтно-реставрационные работы в 2025 году необходимо около 27 млн рублей. Помимо восстановления дома на ул. Войкова, 22 средства предполагалось направить на разработку ПСД для ремонта дома на ул. Красноармейская, 67/1 (1 млн рублей в 2025 году, еще 10 млн рублей в 2026 году на реализацию проекта). Еще 6 млн рублей необходимо на ремонт здания по пер. Совпартшкольный, 6а, 12 млн рублей для восстановления дома на Кузнечном взвозе, 6, 5 млн рублей на ремонт на ул. Никитина, 15.

Дом на Кузнечном взвозе,6 , который предполагалось отремонтировать в рамках программы «Сохранение исторического наследи г. Томска» Фото: Елена Фаткулина, из архива издания

Дом на пер. Совпартшкольный 6а, который также предстояло восстановить в рамках муниципальной программы Фото: из архива издания

Напомним, деревянный дом на Войкова, 22, построенный в 1917 году, является объектом муниципального значения и ценным элементом фоновой исторической среды Заозерья. В сентябре 2024 года в результате пожара пострадали крыша, чердачное прикрытие и тамбур здания.

Изначально власти планировали признать дом аварийным, расселить и законсервировать. Жители выступили против и предложили отремонтировать здание. После этого было назначено повторное экспертное обследование, по результатом которого межведомственная комиссия вынесла окончательное решение о судьбе дома.

Однако восстановить здание не удалось из-за проблем с подрядчиком, который выиграл торги на право проведения ремонта исторического дома. Предполагалось, что помимо проведения ремонтно-восстановительных работ будут восстановлены и элементы декоративной отделки, в связи с чем рассматривалась возможность выделения дополнительных средств.

Напомним, проект бюджета Томска на 2025 год сверстан с дефицитом почти в 1,3 млрд рублей: доходы составят 20 млрд 515,2 млн рублей, расходы — 21 млрд 773,9 млн рублей. Предполагается, что документ традиционно сохраняет социальную направленность. Более 60% средств будет направлено на ремонт школ, социальные выплаты, повышение зарплат и другие социальные нужды.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».