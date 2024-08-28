Ремонт пострадавшего от пожара дома на ул. Войкова, 22 в Томске откладывается из-за проблем с подрядчиком

28 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Администрация Ленинского района Томска намерена в одностороннем порядке расторгнуть договор с подрядчиком, который выиграл торги на право проведения ремонта исторического дома по ул. Войкова, 22, пострадавшего от пожара. Об этом на прошедшем накануне, 27 августа, заседании комитета градостроительства городской думы сообщил глава района Андрей Дорош.

Он отметил, что в доме на ул. Войкова, 22 был проведен ряд работ по консервации. До конца мая был изготовлен проект восстановления здания. В июле были объявлены торги, на которые ни один из подрядчиков не заявился.

— Мы встречались с представителями организаций в городе, которые занимаются этими работами. От них было предложение — если будет предоплата в размере 30%, то они готовы зайти. Мы сделали эту предоплату, но в результате торгов победила предприниматель из Москвы Лорд Татьяна Максимовна. В начале августа с ней заключен контракт, но к работам она не приступает, — уточнил Андрей Дорош.

Позже в своём телеграм-канале он отметил, что администрация выясняет возможность выполнения обязательств нынешним подрядчиком. Ему сделали ему письменное предупреждение и планируют расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

— Однако даже в случае расторжения контракта с подрядчиком администрация района предложит заключить договор со следующим в списке участником конкурса. Эти процедуры проведём максимально оперативно, — отметил Андрей Дорош.

По его словам, помимо ремонтно-восстановительных работ в доме предстоит восстановить и элементы декоративной отделки, в связи с чем рассматривается возможность выделения дополнительных средств, так как выделенных из фонда ЧС 10 млн рублей оказалось недостаточно.

— За прошедший год, когда здание стояло без крыши, его состояние усугубилось, появилась потребность в финансировании дополнительных мероприятий. В связи с этим предложили перераспределить средства, выделив 7,363 млн рублей на проектные и ремонтные работы по дому, — отметил Андрей Дорош.

Кроме того, в рамках подготовки дома к въезду жильцов необходимо отремонтировать электрику, а также систему тепло- и водоснабжения.

— С фондом капремонта есть определенные договоренности, что когда мы проводим ремонт и он уже будет подходить к концу, написать им письмо, чтобы они поставили его в программу и как можно быстрее выполнили работы по замене системы водоснабжения и отопления, — уточнил Андрей Дорош, подчеркнув, что в лучшем случае жильцы дома по ул. Войкова, 22 смогут вернуться в него в первом квартале 2025 года.

Напомним, деревянный дом на Войкова, 22, построенный в 1917 году, является объектом муниципального значения и ценным элементом фоновой исторической среды Заозерья. Также он включен в проект предмета охраны исторического поселения, как одна из видовых точек панорамы Знаменской церкви. До пожара здание было в приемлемом состоянии и не относится к категории аварийных. Сейчас, помимо уже перечисленных повреждений, огонь уничтожил часть уникального деревянного декора — в частности, богатый растительный декор под крышей.

Изначально власти планировали признать дом аварийным, расселить и законсервировать. Жители выступили против и предложили отремонтировать здание. После этого было назначено повторное экспертное обследование, по результатом которого межведомственная комиссия вынесла окончательное решение о судьбе дома.

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