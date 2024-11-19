Томичи выступают за выделение дополнительных средств на сохранение деревянной архитектуры

19 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В томской городской Думе 18 ноября прошли общественные слушания проекта бюджета на 2025–2027 годы. В числе поступивших от представителей общественности предложений было и увеличение финансирования на восстановление томских объектов деревянного зодчества.

Так, в письме томского искусствоведа Лукии Муриной, направленном в адрес депутатов, говорится: «Деревянная архитектура — это самое ценное, что у нас есть! Город погибает на глазах! Спасите деревянные дома! Прислушайтесь к общественникам, уже спасшим однажды исторический центр от уничтожения!».

В свою очередь мэр Томска Дмитрий Махиня подчеркнул, что намерен поддержать увеличение финансирования на восстановление деревянных домов.

— Просмотрел все предложения к проекту бюджета, которые озвучили или прислали томичи. Выделил для себя два: от ТОСов увеличить средства на инициативные проекты горожан по благоустройству дворовых территорий и от общественников запланировать в бюджете финансирование на восстановление муниципального деревянного зодчества, — отметил в своем телеграм-канале мэр Томска Дмитрий Махиня.

Он также подчеркнул, что лично склонен поддержать эти предложения, отметив, что все исторические дома Томска восстановить за счет городской казны не получится, но «вносить свой вклад в сохранение исторического наследия муниципалитет просто обязан».

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета Томска на 2025 год существенно снижено финансирование мероприятий по восстановлению городских объектов деревянного зодчества. Как уточняют в пресс-службе мэрии, на 2025 год планируется предусмотреть 8,4 млн рублей на реализацию муниципальной программы «Сохранение исторического наследия». Так, Кировскому району на сохранение и охрану исторических домов планируют выделить более 5,3 млн, Советскому — более 1,6 млн рублей, Октябрьскому району — порядка 309 тысяч рублей, Ленинскому — 400 тысяч.

Данные предоставлены из проекта бюджета до работы согласительной комиссии. Окончательное решение будет принято на собрании Думы Томска.

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