Деревянный дом на Совпартшкольном, 6а ждет ремонт, но обещанная смета пока не готова

28 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Деревянный дом конца XIX века в переулке Совпартшкольный, 6а в Томске планируют отремонтировать в 2025 году из средств городского бюджета по программе «Сохранение исторического наследия». Но пока проектно-сметная документация не готова и неясно, сколько денег потребуется.

Об этом стало известно в четверг, 28 декабря, на выездном заседании с участием мэра Томска Дмитрия Махини, на котором вместе с чиновниками, подрядчиком и управляющей компанией глава города проверил состояние дома. Председатель комитета по сохранения исторического наследия Никита Кирсанов рассказал, что в настоящее время в ремонте нуждаются крыша дома, которая признана аварийной, и цоколь:

— Во-первых, здесь будут наполовину менять стропильную систему, естественно, сделают фальцевую кровлю, восстановят трубу. Во-вторых, будет ремонт на цоколе: восстановят исторические оконные проемы по договоренности с жителями, чтобы они [окна] были по одной линии. Также предусмотрена замена окон дома на деревянные — жители согласны. Плюс косметическая работа на фасадах и пристройке, — сообщил Кирсанов.

Дом на Совпартшкольном, 6а Фото: Савелий Петрушев

По словам главы комитета, жители этого дома заинтересованы в ремонте. Ранее они самостоятельно восстановили ворота в исторической стилистике, а также готовы за свой счет обшить крыльцо и привести его к первоначальному облику. И кроме того, участвовали в фасадных работах, которые проводил в 2021 году на доме фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». По словам Кирсанова, инициатива жителей стала одной из причин, почему дом было решено включить в программу.

— Еще одна причина, почему мы хотим заняться этим домом — сделать завершающий «мазок». В прошлом году соседний дом [пер. Совпартшкольный, 6] был отремонтирован по региональной программе капремонта. Здесь поменяли крышу. Работал на объекте Алексей Дубов, который у нас занимается восстановлением «домов за рубль», — говорит Кирсанов.

Дома в пер. Совпартшкольный — №6 и №6а Фото: Савелий Петрушев

В свою очередь Евгений Петрухин, директор компании-подрядчика УК «Стройдом», занимающейся разработкой ПСД, сообщил, что дом на Совпартшкольном, 6а им передали в сентябре. Сейчас ПСД практически готова, ее стоимость оценивается в сумму порядка 400 тысяч рублей, плюс стоимость работ на объекте — это более четырех млн рублей.

— Проект у нас уже готов, осталось только смету подготовить и экспертизу, — говорит Петрухин. — Я думаю, что дней через 15, в середине декабря, ПСД тоже сдадим.

В доме №6а проживали томские купцы, священник и даже председатель Исполнительной училищной комиссии Владимир Смитрович Фото: Савелий Петрушев

Также в ходе объезда Дмитрий Махиня оценил, как идет подготовка к ремонту деревянного дома на Кузнечном взвозе, 6 — доходного дома Стржалковского — в рамках муниципальной программы по сохранению исторического наследия. Как отмечает глава города, в течение 2024 года по нему, как и по дому на пер. Совпартшкольном, 6а, должны были подготовить ПСД, но до сих пор подрядчик ее не предоставил. Предварительно, ПСД будет готова к 20 декабря этого года.

— Деньги были выделены в начале года, сейчас я пока констатирую факт, что работы идут недостаточным темпом, не организованы. Соберу сегодня совещание всех заинтересованы структур, посмотрим, что надо менять, и будем закладывать суммы на следующий год. Сейчас идет формирование бюджета, нужно определиться, какие это будут суммы, а конкретных цифр на ремонт даже этих ценных домов, которые действительно необходимо восстановить, еще нет. <...> К сожалению, на сегодня единственная муниципальная программа, реализация которой признана неэффективной — это сохранение нашего деревянного зодчества, — заключил Махиня.

Дом на Кузнечном взвозе, 6 Фото: Савелий Петрушев

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета Томска на 2025 год существенно снизилось финансирование по восстановлению городских объектов деревянного зодчества. На эти цели город планировал заложить лишь 8,4 млн рублей. Предполагалось, что они пойдут на охрану комплекса на Кирова, 49, а также на консервацию и содержание пустующих зданий. Однако томичи выступили за выделение дополнительных средств на сохранение деревянной архитектуры. Их поддержал мэр Томска Дмитрий Махиня.

Согласно программе «Сохранение исторического наследия г. Томска» на ремонтно-реставрационные работы в 2025 году необходимо около 27 млн рублей. Часть из них будет израсходована на восстановления дома на ул. Войкова, 22 и разработку ПСД для ремонта дома на ул. Красноармейская, 67/1. (1 млн рублей в 2025 году, еще 10 млн рублей — в 2026 году на реализацию проекта). Еще 6 млн рублей необходимо на ремонт здания по пер. Совпартшкольный, 6а, 12 млн рублей для восстановления дома на Кузнечном взвозе, 6, 5 млн рублей на ремонт на ул. Никитина, 15.

Напомним, что дом в переулке Совпартшкольный, 6А был построен в конце XIX века. Летом 2021 года он стал первым объектом для реставрации в рамках фестиваля «Том Сойер Фест Томск». Дом на Кузнечном взвозе, 6 построен в начале ХХ века, известен как доходный дом дворянина Антона Стржалковского (Стржалкова). В 1980 году включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

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