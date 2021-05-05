Том Сойер Фест открывает сезон в Томске

Томский Обзор / Фото: 5 мая 2021 // Фото: instagram.com/tsf_tomsk

В пятницу, 7 мая, в Томске состоится техническое открытие фестиваля Том Сойер Фест. Волонтеры приступят к работе в доме на пер. Совпартшкольном 6а, сообщают организаторы.

«Нам предстоит поставить леса, начать шкурить наличники и мелкие детали. Разберём, что полезного есть у нас с того года», — говорится в сообщении.

Всем желающим присоединиться предоставят шкурки, маски, перчатки и все необходимое для работы. Особых навыков от волонтеров не требуется.

Организаторы уточняют, что в этом году перед участниками фестиваля стоит задача по ремонту обшивки фасадов, так как «старые доски облицовки имеют крупные трещины и изъяны, а снимать их — не вариант, они прибиты длиннющими коваными гвоздями к брёвнам».

О начале технического открытия пока не сообщается. Ориентировочно, работы начнутся днем. Более точная информация появится позже в сторис Том Сойер Фест в Instagram.

Напомним, в 2020 году Томск вновь присоединился к проекту Том Сойер Фест. В качестве первого объекта для реставрации был выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а. В этом сезоне волонтеры планировали ошкурить здание, подготовить его к покраске, а также покрасить наличники. В 2021 году запланирована полная покраска дома, возможны также и более масштабные работы.

Кроме того, осенью 2020 в рамках Том Сойер Феста прошла встреча для волонтеров, организованная городским лекторием «Макушин».

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. «Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе. Кроме того, фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива».

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