В Томске увеличился спрос на «дома за рубль»

20 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 20 ноября, на выездном совещании мэр Томска Дмитрий Махиня отметил, что сейчас спрос на «дома за рубль» по 2025 году — порядка 90%. Он связывает этот успех с проведенными в течение года мероприятиями по улучшению программы:

— Мы занимаемся программой очень плотно, много провели за этот год встреч с инвесторами, слушали, что они хотят, старались во всех вопросах, где мы можем, идти навстречу. Одна из таких встреч состоялась в прокуратуре при прокуроре Томской области Сергее Сергеевиче Ломакине. Выработали большой механизм того, что мы должны делать для масштабирования программы. И уже этот год показывает, что принятые решения были правильными. До конца года планируется выставить 15 домов. Каждый — это, конечно, большая подготовительная работа, расселение, оформление земельного участка, перевод в нежилое, но, тем не менее, коллеги работают хорошо, сплоченно, — говорит Махиня.

Он добавил, что в планах развития проекта «Дом за рубль» в этом году ряд домов будут предложены инвесторам не в виде аренды, а по программе приватизации. Это коснется только объектов культурного наследия, использование которых регулируется федеральными законами.

Кроме этого, с 2025 года департамент муниципальной собственности начал передавать здания в программу «Дом за рубль» сразу после расселения, чтобы «дом не стоял и максимально быстро вовлекался в сделку»:

— Чем дольше стоит, тем больше разрушается, антисоциальные элементы, пожары и прочее. И он теряет свою инвестиционную привлекательность, — отметил глава города. — Но очень много домов, которые фактически выглядят пустующими, а юридически еще не расселены.

По словам Дмитрия Махини, из-за того, что сейчас на расселение домов направляются большие средства, денег на восстановление деревянных зданий недостаточно. Так, в 2025 году мэрия выплатила порядка трех млрд рублей по судебным решениям, связанным с аварийными зданиями. Он отмечает, что люди «не хотят жить в таких зданиях и голосуют рублем за жизнь в благоустроенных квартирах».

Однако глава города рассказал, что в начале декабря он планирует встретиться с федеральными министрами в рамках большой встречи мэров и попросить Министерство культуры РФ о поддержке муниципалитетов в части содержания исторических деревянных зданий.

— Эта проблема не только томская, всем муниципалитетам тяжело, но у нас очень большой объём, и нам одним без какой-либо поддержки неподъёмно, — говорит Махиня. — Перед этим я планирую посоветоваться с Виктором Мельхиоровичем [Крессом — сенатором Томской области], чтобы у нас не было разногласий в этой работе (ранее Виктор Кресс уже поднимал проблему финансирования томского исторического поселения в СФ).

Напомним, томская программа «Дом за рубль» действует с 2016 года. Принять участие в ней могут предприниматели, которые за свой счет готовы отремонтировать старинные дома под собственные нужды. За это они смогут получить льготу по арендной плате на 49 лет. Всего в программе в разной степени готовности на сегодняшний день 64 дома. На сегодняшний день на аукцион выставлено порядка 15 объектов.

