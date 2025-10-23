Виктор Кресс поднял проблему финансирования томского исторического поселения в СФ

23 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Член Совета Федерации от Томской области Виктор Кресс выступил с предложением разработать стратегию развития исторического поселения Томска и привлечь для сохранения деревянного зодчества города средства из федерального бюджета.

Он отметил, что сейчас денег, взятых из регионального и муниципальных бюджетов, на ремонт и реставрацию объектов деревянного зодчества в Томске не хватает даже на исполнение текущих обязательств. По словам Кресса, с каждым годом в городе появляется все больше пустующих разрушенных зданий-памятников. Сейчас в Томске работает лишь одна программа по восстановлению деревянного зодчества «Дом за рубль», в рамках которой привлекается бизнес:

— По данной программе ежегодно восстанавливается до трёх, пяти, иногда семи домов. А выходят из строят десятки. Скоро счёт пойдёт на сотни. Власти, благодаря программе переселения из ветхих и аварийных домов, расселяют жилые деревянные дома, в том числе и памятники. На их восстановление средств в бюджетах нет. В результате в центре города-красавца появляется все больше островов с домами, лежащих в руинах. А просвета пока не видно, — сообщил Виктор Кресс.

Он подчеркнул, что Томск стал историческим поселением федерального уровня, благодаря наличию в нём шедевров, прежде всего, деревянного зодчества. Ранее, в советские и первые постсоветские годы, на их поддержание в надлежащем состоянии и восстановление выделялись деньги из местного и федерального бюджетов. Он считает, что решение проблемы в части сохранения томского исторического наследия должно происходить с привлечением к этой работе Минкультура:

— Большая просьба от всех томичей — поручить соответствующим структурам Министерства культуры с выездом на место проработать данный вопрос и целевым образом ежегодно выделять определённую сумму из федерального бюджета внебюджетных источников, льготного кредитования историческому поселению федерального уровня, городу Томску, на ремонт и реставрацию шедевров деревянного зодчества, — заключил Кресс.

Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что Кресс поднял важную тему не только для Томска, но и для других городов РФ:

— Здесь нужно системное решение не только в плане выделения финансовых ресурсов, но в плане идеологии, сохранения функций, возможностей — всё должно быть сбалансировано. Поэтому я поддерживаю включить это предложение наше постановление, — сообщила она.

