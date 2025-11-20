В томском Заозерье планируют открыть отель и ресторан в «доме за рубль»

20 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

После восстановления деревянного «дома за рубль» на ул. Войкова, 13а инвестор Федор Волков планирует открыть там отель и ресторан. Об этом он сообщил на прошедшем сегодня, 20 ноября, выездном совещании мэра Томска Дмитрия Махини.

Аукцион на право аренды двухэтажного исторического здания с цоколем на улице Войкова, 13а, состоялся в начале ноября 2025 года. Инвестором стал томский предприниматель Федор Волков, ранее уже восстановивший «дом за рубль» на пр. Ленина, 25/1, а сейчас занимающийся реставрацией каменного здания в рамках программы «Дом за рубль» на ул. Свердлова, 4 и ремонтом двух деревянных объектов в пер. Совпартшкольном, 6а и на Кузнечном взвозе, 6.

— Я этот дом [на Войкова, 13а] давно знаю, тут же рядом Центральный рынок, раньше мы все сюда за продуктами ездили. Посмотрел — дом стоит ровненький, поднятый из земли. Только одна стенка у него выпячена. Но с точки зрения [внешнего вида] дома он мне нравится, — рассказывает инвестор Федор Волков.

По его словам, состояние здания хорошее, оно проседает лишь в одном месте — в задней части фасада. При этом карниз остался ровным, а значит, как подчеркивает инвестор, фундамент можно будет переложить и оставить в таком же виде, какой он сейчас, несмотря на дефект. Волков добавляет, что хорошо также сохранились элементы дома из кедра. А вот нижний сруб придется полностью перебрать. Возможно, отмечает предприниматель, часть бревен будет заменена.

— Пока никаких работ [на объекте] мы не можем начать, только связанные с поддержанием: чтобы крыша не бежала, чтобы дом был закрыт, надо будет видеонаблюдение поставить и все здание под охрану. Разбор [дома] предполагается примерно через год, когда мы получим заключение по проектной документации, — отмечает предприниматель.

На данный момент инвестор находится на стадии подписания договора с администрацией города. По его словам, эта процедура займет около месяца. Сейчас начаты подготовительные работы по разработке проектно-сметной документации, которые продлятся в течение года. По предварительным расчетам стоимость реставрации составит до 20 млн рублей.

— Улица Войкова у нас наполняется потихоньку жизнью, улица тоже центральная. Если что-то идет сложно [по восстановлению], готов лично включаться, потому что это пока у нас единственный действенный инструмент сохранения, — сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня.

В планах инвестора также благоустроить территорию за домом по Войкова, 13а совместно с соседней организацией. Помимо этого, в будущем Волков хочет взять в аренду по программе «Дом за рубль» еще два томских здания по ул. Шишкова, 6 и 8. Как уточняет мэрия, дома на ул. Шишкова, 6 и 8 ранее были взяты в аренду. Однако инвестор, выигравший торги, так и не приступил к разработке проектной документации.

— Мы этот квартал обходили, посмотрели, для долгосрочной перспективы мы бы их в разработку взяли. У нас там есть еще один дом, который сейчас, по-моему, дорасселяется. Это угол Свердлова и Шишкова. Он примыкающий к нашему дому Свердлова 4. Нам он тоже интересен для дальнейшего развития, — рассказал Волков.

Напомним, томская программа «Дом за рубль» действует с 2016 года. Принять участие в ней могут предприниматели, которые за свой счет готовы отремонтировать старинные дома под собственные нужды. За это они смогут получить льготу по арендной плате на 49 лет. Всего в программе в разной степени готовности на сегодняшний день 64 дома. На сегодняшний день на аукцион выставлено порядка 15 объектов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».