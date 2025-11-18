В Томске проходит выставка комиксов

18 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томском областном Российско-немецком Доме до 10 декабря работает выставка «Слово и линия. Комикс как синтез искусств» организованная Научной библиотекой ТГУ. Экспозиция показывает комикс как самостоятельное искусство, в котором текст и изображение создают уникальный язык общения с читателем.

Посетители смогут познакомиться с историей комикса: от народного лубка и сатирических журналов до философских графических романов. На выставке представлены старинные издания и современные хиты: от Вильгельма Буша до «Мауса» и «Персеполиса». Всего пять зон, который раскрывают язык и жанровое разнообразие комикса.

— Комикс — это не только форма массовой культуры, но и способ художественного осмысления реальности. Он включает такие жанры, как bande dessinée, манга, комикс-стрип, графический роман и другие разновидности визуального повествования. Через взаимодействие изображения и текста, а иногда и только изображения, можно просто и эмоционально рассказывать и о повседневности, и о самых сложных вопросах человеческой жизни, — рассказал одна из авторов выставки, главный библиотекарь сектора хранения книг НБ ТГУ Анастасия Березовская.

Экспозиция работает по адресу: ул. Красноармейская, 71 (вход с ул. Карташова). Побывать на экскурсии по выставке без предварительной записи можно 1 декабря в 16:00, 6 декабря в 14:00. Для самостоятельного посещения экспозиция доступна в часы работы Российско-немецкого дома:

понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00;

пятница — с 9:00 до 16:30;

суббота и воскресенье — выходные дни.

12+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».