18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске проходит выставка комиксов

Афиша Томска, Город, Культура в Томске, Томские новости, фото комиксы томск куда сходить бесплатная афиша выставки музеи В Томске проходит выставка комиксов

В Томском областном Российско-немецком Доме до 10 декабря работает выставка «Слово и линия. Комикс как синтез искусств» организованная Научной библиотекой ТГУ. Экспозиция показывает комикс как самостоятельное искусство, в котором текст и изображение создают уникальный язык общения с читателем.

Посетители смогут познакомиться с историей комикса: от народного лубка и сатирических журналов до философских графических романов. На выставке представлены старинные издания и современные хиты: от Вильгельма Буша до «Мауса» и «Персеполиса». Всего пять зон, который раскрывают язык и жанровое разнообразие комикса.

— Комикс — это не только форма массовой культуры, но и способ художественного осмысления реальности. Он включает такие жанры, как bande dessinée, манга, комикс-стрип, графический роман и другие разновидности визуального повествования. Через взаимодействие изображения и текста, а иногда и только изображения, можно просто и эмоционально рассказывать и о повседневности, и о самых сложных вопросах человеческой жизни, — рассказал одна из авторов выставки, главный библиотекарь сектора хранения книг НБ ТГУ Анастасия Березовская.

Экспозиция работает по адресу: ул. Красноармейская, 71 (вход с ул. Карташова). Побывать на экскурсии по выставке без предварительной записи можно 1 декабря в 16:00, 6 декабря в 14:00. Для самостоятельного посещения экспозиция доступна в часы работы Российско-немецкого дома:

12+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

ТГАСУ и «Газпромнефть-Заполярье» подписали договор о сотрудничестве

31 октября 2025
Путешествия

Пельмени, белухи и сибирские специалитеты: как влюбиться в Новосибирск за четыре дня

18 ноября 2025
Томские новости

«Газель» и «Лексус» столкнулись в Томске, пострадал ребенок

28 октября 2025
Люди

Михаил Кузнецов: обаятельный инженер с орденом Ленина

6 ноября 2025
Город

Светский раут, тату-салон в планетарии и перформанс:
«Ночь искусств»-2025 в Томске

30 октября 2025
Томские новости

Завтра в Томске заработает новая транспортная схема

31 октября 2025
Томские новости

Дом молодежи в Томске начнет работать с января 2026 года

6 ноября 2025
Люди

Скрипач «Ленинградской симфонии». Как удалось выяснить обстоятельства жизни томского музыканта Сергея Памфилова

14 ноября 2025
Город

Анатомия Томска. Волшебные школы

31 октября 2025