На днях томичей ждут мокрый снег и сильный ветер

21 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В воскресенье и понедельник, 23 и 24 ноября, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, ухудшение видимости, на дорогах гололедица, снежные заносы, а также усиление ветра до 17-22 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

