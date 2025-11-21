Егор Ковальчук расскажет томичам о путешествии по Афганистану на велосипеде

В воскресенье, 23 ноября, в Томске пройдет встреча с известным путешественником Егором Ковальчуком. Он расскажет о своей велосипедной поездке по Афганистану, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в рамках Межрегионального Томского фестиваля путешественников «56-я параллель». Егор расскажет, зачем ехать в Афганистан и как организовать поездку. Также посетители гостиной узнают о главном враге велопутешественника в этой стране, гостеприимстве афганцев и искренних встречах с местными жителями.

— Это шанс увидеть настоящий Афганистан — без цензуры и предубеждений, глазами человека, который проехал его на велосипеде, — отмечают организаторы.

Встреча пройдет 23 ноября в «Кванториуме» на пр. Ленина, 36, 3 этаж. Начало в 15.00.

Вход свободный.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».