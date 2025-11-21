18+
18+
РЕКЛАМА

Егор Ковальчук расскажет томичам о путешествии по Афганистану на велосипеде

Афиша Томска, Город, Путешествия, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить афиша интересные мероприятия бесплатно егор ковальчук Егор Ковальчук расскажет томичам о путешествии по Афганистану на велосипеде

В воскресенье, 23 ноября, в Томске пройдет встреча с известным путешественником Егором Ковальчуком. Он расскажет о своей велосипедной поездке по Афганистану, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в рамках Межрегионального Томского фестиваля путешественников «56-я параллель». Егор расскажет, зачем ехать в Афганистан и как организовать поездку. Также посетители гостиной узнают о главном враге велопутешественника в этой стране, гостеприимстве афганцев и искренних встречах с местными жителями.

— Это шанс увидеть настоящий Афганистан — без цензуры и предубеждений, глазами человека, который проехал его на велосипеде, — отмечают организаторы.

Встреча пройдет 23 ноября в «Кванториуме» на пр. Ленина, 36, 3 этаж. Начало в 15.00.

Вход свободный.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Игры, скорость, безопасность: «Ростелеком» выступил партнером фестиваля «Технопредки»

27 октября 2025
Томские новости

Лирические песни о сезонах и межсезоньях услышат томичи на концерте в джаз-клубе Underground

12 ноября 2025
Томские новости

Аэропорт в Стрежевом вновь выставят на торги, снизив цену почти до 70 млн рублей

1 ноября 2025
Томские новости

Томский холдинг «Молоко» запустил молочную ферму за 2,8 млрд рублей

27 октября 2025
Томские новости

В Томске открылась выставка к юбилею родникового водопровода ТГУ

31 октября 2025
Город

Анатомия Томска: отопление города

19 ноября 2025
Томские новости

Российские парламентарии посетили стройплощадку пункта финальной изоляции радиоактивных отходов в Северске

18 ноября 2025
Томские новости

В Кузбассе неизвестный перевел 200 млн рублей на лекарство для неизлечимо больного ребенка

22 октября 2025
Томские новости

В Томске демонтировали киоск, установленный у пешеходного перехода на Кирова

13 ноября 2025