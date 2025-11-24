В Томске открылась выставка, посвященная «Щелкунчику» Шемякина

24 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В пятницу, 21 ноября, в Томском областном краеведческом музее открылась выставка «Щелкунчик Михаила Шемякина. Экспозиция посвящена одному из самых узнаваемых новогодних символов — балету «Щелкунчик». Постановка в интерпретации Шемякина уже второе десятилетие идет на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

На выставке представлены оригинальные эскизы костюмов и декораций к балетам «Щелкунчик» и «Волшебный орех» по сказкам Гофмана, скульптурные образы героев, костюмы, созданные в мастерских Мариинского театра по эскизам Михаила Шемякина. Экспозицию дополняют исторические фотографии и гербовый чайный сервиз с «крысятами-воришками», созданный Императорским фарфоровым заводом по эскизам художника.

За создание балета «Щелкунчик» Михаил Шемякин был удостоен «Золотой маски» за лучшую работу художника в музыкальном театре, «Золотого софита» и «Приза Балтики».

Сам художник подчеркивал, что ключевая цель постановки состояла в «возвращении сказке гофмановского духа с элементами гротескного юмора, странностями и перевоплощениями, соединение изобразительной части с музыкальным драматизмом Чайковского».

Выставка «Щелкунчик Михаила Шемякина. Театр художника» работает до 1 февраля 2026 года по адресу: пр. Ленина, 75.

