Мэрия Томска включит расходы на новогодние подарки детям в бюджет на 2026 год

21 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Мэрия Томска включит расходы на новогодние подарки детям в муниципальный бюджет на 2026 год. Об этом сообщил журналистам глава города Дмитрий Махиня на прошедшем сегодня, 20 ноября, выездном совещании.

— Сейчас бюджет верстается. Сначала согласуются основополагающие параметры — это зарплата, коммуналка, содержание города. Необязательные параметры будут согласовываться чуть позже. Но я могу точно заверить: речи о том, что детских подарков не будет, не идет. Обязательно будут, я проконтролирую, — сказал Махиня.

Он отметил, что в настоящий момент мэрия уже закупила 47 тысяч подарков для детей к предстоящему Новому году и начала развозить их по школам и садикам. Наборы предусмотрены двух видов: для школьников по 500 грамм и для дошкольников по 400 грамм. В их составе шоколадные, глазированные, вафельные, с орехами, желейные и другие конфеты. Поставщиком, как и в прошлые годы станет омское ООО «МИРФИРМ».

Уточняется, что на приобретение детских новогодних подарков в бюджете Томска на 2025 год было заложено порядка 19 млн рублей. Точная сумма выделяемых мэрией средств на подарки детям к Новому году в 2026 году станет известна в декабре на собрании гордумы после окончательное голосование по утверждению бюджета.

Напомним, на этой неделе в администрации Томска прошли публичные слушания по обсуждению проекта городского бюджета на 2026 и плановый период 2027–2028 г.г. Начальник департамента финансов администрации Томска Анна Мальсагова сообщила, что из расходной части бюджета на следующий год был исключен ряд расходов в размере 1 млрд 200 млн рублей, которые были предусмотрены в бюджете 2025 года. В частности — уменьшение расходов согласно проекту бюджета коснулось муниципальной программы «Сохранение исторического наследия», озеленения территории и содержания законсервированных домов.

