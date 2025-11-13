18+
Томичи могут принять участие в книжной гаражке

Благотворительность, Город, Конкурсы и акции, Томские новости, книги интересные новости Томска гаражка распродажа помощь животным Томичи могут принять участие в книжной гаражке

В Томске стартовал сбор книг для гаражной распродажи в помощь бездомным животным. Само мероприятие пройдет 6 и 7 декабря в Доме искусств.

Как уточняют организаторы, принимается современная, детская литература, non-fiction и «прочие любые жанры». Также можно принести чистые блокноты, тетради, пишущие ручки и карандаши, цветную бумагу, картон, степлеры, акварельные краски, мелки. Для участия в гаражке принимаются настольные игры и паззлы.

В сообщении отмечается, что не стоит сдавать учебники, книги по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, газеты, журналы и издания в «неадекватном» состоянии.

Собранные с продажи книг средства пойдут на помощь животным-подопечным зоозащитной организации «Содружество».

Лоты грядущей гаражной распродажи принимаются в Доме искусств на ул. Шишкова, 10 до 16 ноября с 10 до 19.00.

