Военного осудили в Томске за ограбление магазина со страйкбольным пистолетом

1 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего в ограблении магазина и приговорил его к двум годам колонии общего режима, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные 2-го Восточного окружного военного суда.

«Военнослужащий 20 августа в состоянии опьянения в помещении магазина, угрожая продавцу насилием, применяя в качестве оружия страйкбольный пистолет, похитил алкогольную продукцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение дела проводили в присутствии личного состава воинской части.

