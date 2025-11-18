Российские парламентарии посетили стройплощадку пункта финальной изоляции радиоактивных отходов в Северске

18 ноября 2025 / Томский Обзор

Делегация депутатов Государственной Думы Российской Федерации, представляющих комитет по энергетике, комитет по охране здоровья, комитет по промышленности и торговле, а также комитет по защите конкуренции посетили площадку в Северск Томской области, где до конца 2025 года будет завершено строительство первой очереди пункта финальной изоляции радиоактивных отходов.

В визите также приняли участие представители регионального руководства, надзорных органов, научных организаций, члены Общественного Совета госкорпорации «Росатом». Новая инфраструктура, созданная с учётом передовых требований российских и международных стандартов в области экологической безопасности, призвана закрыть потребности атомной отрасли в финальной изоляции средне- и низкоактивных короткоживущих радиоактивных отходов.

Комментируя визит, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Владимир Плякин отметил:

— Развитие атомной энергетики — стратегически важный шаг для построения экологически устойчивой национальной энергосистемы, где при масштабном производстве энергии минимизированы выбросы и безопасно утилизируются отходы. Строительство пункта финальной изоляции радиоактивных отходов в Северске с использованием новейших технологий — это наглядный пример системной работы «Росатома» не только по ликвидации старых экологических проблем, но и по созданию полноценной инфраструктуры для максимально безопасного обращения с радиоактивными отходами на десятилетия вперед.

Со своей стороны, директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов госкорпорации «Росатом» Василий Тинин подчеркнул, что «продуманная инфраструктура – одна из ключевых составляющих для безопасного и экономичного развития атомной энергетики. Поэтому очень важно строить новые пункты финальной изоляции радиоактивных отходов рядом с тем местом, где они образуются. Новый объект решит две задачи: обеспечит безопасное обращение с радиоактивными отходами и снизит нагрузку на инфраструктуру. Этот проект еще раз подтверждает, что развитие атомной энергетики идет рука об руку с высокими экологическими стандартами».

— Мы ознакомились реализованным решением, увидели хорошо организованное, готовое к работе предприятие с высокой степенью автоматизации разгрузки, сортировки, контроля отходов. Создан пункт дезактивации техники, обустроены наблюдательные скважины. До селитебной зоны, Северска — больше 8 километров. Всё это убеждает, что объект реализован со всеми необходимыми мерами безопасности, – прокомментировала член Общественного совета госкорпорации «Росатом» Юлия Зворыкина.

По окончании визита участники в формате «круглого стола» обсудили актуальные вопросы планирования, создания и финансирования системы пунктов финальной изоляции радиоактивных отходов в России. Мероприятие подтвердило важность открытого диалога между организациями отрасли, органами власти и общественностью в эффективном решении задач обеспечения экологической безопасности.

Справка

Госкорпорация «Росатом» осуществляет развитие инфраструктуры финальной изоляции радиоактивных отходов в целях укрепления экологической безопасности государства. До конца текущего года «Росатом» также планирует завершить строительство первой очереди еще одного пункта приповерхностного захоронения радиоактивных отходов - в городе .Озерск Челябинской области.

Создание инфраструктуры ведётся в рамках исполнения Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года». Практика обязательной финальной изоляции радиоактивных отходов соответствует подходам, закрепленным в Объединенной конвенции МАГАТЭ «О безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами» и российском законодательстве.

Создание современной инфраструктуры финальной изоляции в России привело к появлению отечественных технологий и проектных решений в области обращения с радиоактивными отходами. Интерес, проявляемый иностранными партнёрами «Росатома» к российскому опыту, свидетельствует о конкурентоспособности российских компетенций в данной сфере.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» входит в структуру госкорпорации «Росатом» и осуществляет деятельность в области обеспечения безопасного обращения с радиоактивными отходами, эксплуатации и закрытия объектов финальной изоляции радиоактивных отходов; выполняет функции заказчика проектирования и сооружения пунктов финальной изоляции радиоактивных отходов. Предприятию принадлежит ряд объектов на территории России: действующий пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов в г. Новоуральск (общей вместимостью 55 тыс. куб. метров) и два пункта приповерхностного захоронения радиоактивных отходов в стадии строительства – в Озёрске и Северске. Отдельно строится подземная исследовательская лаборатория в рамках проекта создания пункта глубинного захоронения высокоактивных радиоактивных отходов в Красноярском крае.

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по снижению негативного влияния на природу. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности – одна из приоритетных задач российской атомной отрасли. Атомщики уделяют большое внимание мероприятиям по охране окружающей среды и реабилитации загрязненных территорий. Перспективные планы «Росатома» в сфере обеспечения безопасности включают в себя дальнейшее совершенствование культуры безопасной эксплуатации ядерных объектов, продолжение работ по ликвидации наследия советского «атомного проекта», внедрение современных систем управления безопасностью.

Фото: пресс-служба НО РАО

