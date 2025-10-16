Крепыш в Заозерье: Войкова, 13а выставили на торги «Дома за рубль»

16 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Исторический район Томска — Заозерье, один из немногих, сохранивший на своих улицах дух старого города. Там можно увидеть бывшие усадьбы томских купцов, Знаменскую церковь и дом с торговой лавкой. А в будущем этот список дополнится старинным деревянным домом по ул. Войкова, 13а, который планируют отремонтировать по программе «Дом за рубль».

История двухэтажного здания с цоколем напротив Знаменской церкви берет свое начало в 1900-х годах, когда оно входило в составе усадьбы томского мещанина Емельяна Чирикова (или Чарыкова). Известно, что по наследству участок перешел Марии Чарыковой. Согласно техпаспорту деревянный дом был построен в 1917 году, информация о дальнейшей его судьбе не найдена.

По соседству с домом на Войкова, 13а находится его брат-близнец — деревянное двухэтажное здание с кирпичным цоколем. При внимательном осмотре можно заменить, что на домах повторяются наличники, в их декоре использован популярный элемент — занавески с кистями; карниз украшен пропильной резьбой, основной ее элемент — крест, символ солнца и огня. Также по бокам домов на фасаде расположены одинокого декорированные пилястры.

Рядом — здания бывшей усадьбы нарымского и томского купца Алексея Родюкова. Следом по улице идут дома из усадьбы купца Егора Павлова; восстановленный после пожара дом на Войкова, 22; здание школы №16, построенное томским архитектором Товием Фишелем, и жилой дом 1897 года. Так что в этом районе есть, что посмотреть и чем удивить туристов. Подробнее об имеющихся там интересных объектах можно прочитать в нашем путеводителе по Заозерью.

В 2020 году здание по ул. Войкова, 13а, включенное в «список-701», признано аварийным и расселено. Четыре года дом стоял не законсервированным, пока на это не обратили внимание жители соседних домов и градозащитники. Но зданию удалось избежать участи многих подобных объектов: оно ни разу не горело и не подвергалось налету вандалов. Является ценным градоформирующим объектом и включено в предмет охраны томского исторического поселения.

Аукцион на аренду здания по ул. Войкова, 13а в рамках муниципальной программы «Дом за рубль» состоится 6 ноября 2025 года. Начальная цена стоимость арендной платы в год — 88 484,52 рубля. Общая площадь объекта —238,4 кв. м. Заявку для участия в аукционе можно подать до 4 ноября 2025 года.

Напомним, томская программа «Дом за рубль» действует с 2016 года. Принять участие в ней могут предприниматели, которые за свой счет готовы отремонтировать старинные дома под собственные нужды. За это они смогут получить льготу по арендной плате на 49 лет.

Всего в программе в разной степени готовности на сегодняшний день 64 дома.

Фото: Савелий Петрушев

