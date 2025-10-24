Деревянный дом на Совпартшкольном, 6а в Томске планируют отремонтировать до конца октября

24 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Ремонт деревянного дома по пер. Совпартшкольный, 6а в Томске завершат до конца октября. Здесь устанавливают оконные блоки с исторической расстекловкой — пластиковые окна меняются на деревянные.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы ведутся в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия». Здесь уже выполнены отремонтировали крышу, заменили кровельное покрытие, установили водосточные трубы с узорными воронками, завершили ремонт и гидроизоляцию фундамента.

Кроме того подрядчик — ООО «СтанИнтех» — устроил приямки, починил кирпичную кладку цокольного полуэтажа, восстановил тамбур со стороны внутреннего двора. Общая стоимость работ составляет 6 млн рублей. В пресс-службе отмечают, что жильцы дома активно участвуют в восстановлении и хотят, чтобы дом сохранил свой исторический облик.

— Почти год назад был на пер. Совпартшкольном, 6а, тогда констатировал, что программа работала не с той интенсивностью, которая необходима. В этом году заложили на ремонт двух домов по этой программе 18 млн рублей, однако предупредил, что спрос будет строгим. Сегодня вижу результаты — работы на доме почти завершены. Дом приобретает свой прежний необыкновенный вид. Поблагодарил жителей за неравнодушный подход. Ведь именно так, совместными усилиями, мы можем сохранить изюминку нашего города — деревянное зодчество, — отметил мэр Томска Дмитрия Махиню.

Всего в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия» в 2025 году работы ведутся на двух домах — пер. Совпартшкольный, 6а и Кузнечный взвоз, 6. На эти цели из городского бюджета направлено 18 млн рублей.

