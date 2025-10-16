Ремонт кухтеринского особняка на Ленина планируют закончить в 2026 году

16 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В сентябре 2025 года в томском историческом здании на пр. Ленина, 42, до революции принадлежавшем купцам Кухтериным, начался капитальный ремонт. Сейчас практически полностью закончен демонтаж старых элементов, ведутся электромонтажные работы и происходит очистка северного и восточного фасадов.

Здание на пр. Ленина, 42 Фото: Савелий Петрушев

Как сообщает начальник городского департамента капитального строительства Дмитрий Тихонов, работы планируют закончить в августе 2026 года. На сегодняшний день подрядчик идет согласно графику, процесс находится на ежедневном контроле.

— Поскольку это объект культурного наследия, в его ремонт включены комплексные мероприятия, начиная от уличных работ — это реставрационные, фасадные, оконные, дверные, благоустройство прилегающей территории — заканчивая комплексом внутренних работ — это необходимое усиление перекрытий, замена всех инженерных коммуникаций, отделка, реставрация, устройство необходимых слаботочных сетей и их ввод в эксплуатацию, — отмечает Дмитрий Тихонов во время осмотра здания в рамках выездного заседания.

Начальник городского департамента капитального строительства Дмитрий Тихонов Фото: Савелий Петрушев

По словам подрядчика, с приходом холодов в здании включили одновременно старую и новую системы отопления. Сейчас их стабилизируют, чтобы на каждом этаже было тепло. В зимний период планируется проведение внутренних работ, уже на следующей неделе подрядчик займется установкой новых окон. Также в рамках контракта будут отреставрированы сохранившиеся голландские печи на втором и третьем этажах, восстановлена лепнина на потолке, которая ранее была закрыта гипсом и армстронгом. Стоимость контракта составляет 156 млн рублей, деньги выделены из городского бюджета.

Голландская печь на втором этаже Фото: Савелий Петрушев

Лепнина на потолке на втором этаже Фото: Савелий Петрушев

— Здесь была большая потребность в ремонте. Хотя если смотреть снаружи, здание еще в нормативном состоянии, является привлекательным объектом архитектурной среды, — говорит заммэра по социальной политике Константин Чубенко. — Тем более сейчас важно, что и ТУСУР ремонтируют свой корпус, а значит, в сердце города у нас появляется два обновленных красивых здания с архитектурной подсветкой. Но вопрос тут еще в другом: долго время здесь не были созданы условия для музыкальных занятий с детьми. Все двери уже были перекосившиеся, не закрывающиеся. То есть, на одном этаже в одном кабинете играют на гитаре, в другом — на баяне, в третьем — на фортепиано — получается какофония. И мы очень надеемся, что сейчас будут созданы надлежащие звукоизоляционные слои для того, чтобы детям обеспечить комфортные условия для занятий.

Заммэра по социальной политике Константин Чубенко Фото: Савелий Петрушев

Кроме этого, по словам директора музыкальной школы Сергея Прохорова, в здании были проблемы с отоплением и электричеством:

— Где-то штукатурка лопалась, отваливалась. Грубо говоря, здание разваливалось внутри. Каждый год я старался делать отопление, как мог, но понял, что мне не хватит жизни, — говорит Сергей Прохоров.

Он подчеркивает, что ранее проводился только косметический ремонт, это первая крупномасштабная реставрация бывшего особняка Кухтериных с момента его постройки.

Фото: Савелий Петрушев

Напомним, в историческом здании на пр. Ленина, 42 с 1960-х годов располагаются детская музыкальная школа №2 и детская художественная школа №1. В конце XIX века оно было построено по заказу купцов Кухтерины, его проект выполнил известный томский архитектор Константин Лыгин. Более подробно познакомиться с историей дома можно в нашем материале: Купеческие залы и квартира особого режима. История дома на Ленина, 42.

Третий этаж Фото: Савелий Петрушев

Лестница в подвал Фото: Савелий Петрушев

Работы на улице Фото: Савелий Петрушев

